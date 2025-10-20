ETV Bharat / state

বিধাননগরে দীপাবলি মহোৎসব, পুজো হল 24 ফুটের দেবী মহালক্ষ্মীর

সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠান হয়৷ আয়োজন করে মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ৷

DIWALI FESTIVAL 2025
বিধাননগরে দীপাবলি মহোৎসব (নিজস্ব ছবি)
Published : October 20, 2025 at 3:07 PM IST

কলকাতা, 20 অক্টোবর: আলোর উৎসবে সামিল হল মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ৷ তারা সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গনে (সেন্ট্রাল পার্ক মেলা গ্রাউন্ড) এই উৎসবের আয়োজন করেছিল৷ যার পোশাকি নাম, দীপাবলি মহোৎসব 2025৷ এই মহা-উৎসবের মঞ্চ থেকে সকলকে বার্তা দেওয়া হল - সকল কালিমা ঘুচে আলোকিত হোক সমাজ।

আজ, সোমবার কালীপুজো৷ দীপাবলি৷ আলোর উৎসব৷ এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে সর্বত্র৷ সেই আবহেই সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গনে মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ দীপাবলি মহোৎসব 2025-এর আয়োজন করেছিল৷ সেখানে মূল আকর্ষণ ছিল দেবী মহালক্ষ্মীর 24 ফুট উচ্চতার একটি মূর্তি৷

Diwali Festival 2025
বিধাননগরে 24 ফুটের দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো (নিজস্ব ছবি)

দেবী এখানে সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশরূপী এবং ধনদাত্রী রূপে পূজিতা হলেন। সমস্ত নিয়ম মেনে দেবী মহালক্ষ্মীর মহা-আরতি অনুষ্ঠিত হয়৷ যা করা হয় বেনারসের বিশ্ববিখ্যাত দেব দীপাবলির আবহকে মাথায় রেখে। এই আরতি দেখতে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্যরা তো বটেই, আরও অনেকে উপস্থিত হয়েছিলেন৷ ফলে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের পরিবেশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল৷ তৈরি করেছিল ভক্তি ও আনন্দের আবহ৷ হয়ে উঠেছিল আলোয় অন্ধকার জয়ের প্রতীক হিসেবে৷

Diwali Festival 2025
বিধাননগরে 24 ফুটের দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো (নিজস্ব ছবি)

শুধু পুজো নয়, এখানে আরও বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল৷ তার মধ্যে ছিল আতশবাজির প্রদর্শনী৷ উপস্থিত দর্শকদের দাবি, যা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল৷ এছাড়া সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়৷ এর সঙ্গে ডিজিটাল আলো ও শব্দের মাধ্যমে দারুন এক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয় বলে দর্শকদের তরফে জানানো হয়েছে৷

Diwali Festival 2025
বিধাননগরে দীপাবলি মহোৎসব (নিজস্ব ছবি)

পুরো অনুষ্ঠানটি মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের মহিলা শাখা ব্যবস্থাপনা করেছে৷ মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ললিত বেরিওয়ালা৷ তিনি এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, “দীপাবলি মহোৎসব সবসময়ই আমাদের সম্প্রদায়কে ভক্তি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একত্রিত করার একটি মাধ্যম। প্রতি বছর মানুষের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এই উৎসব শুধু আলোর নয় - এটি বিশ্বাস, ঐক্য ও কলকাতার চেতনার পুনরুজ্জীবন।”

Diwali Festival 2025
বিধাননগরে দীপাবলি মহোৎসব (নিজস্ব ছবি)

মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধাননগরের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, বিধায়ক বিবেক গুপ্তা প্রমুখ৷

Diwali Festival 2025
বিধাননগরে দীপাবলি মহোৎসব (নিজস্ব ছবি)

এছাড়াও ছিলেন কলকাতা ও কলকাতা বাইরের কয়েক হাজার মানুষ৷ অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা আনন্দ ও ভক্তির স্মৃতি নিয়েই বাড়ি ফিরেছেন৷ দর্শকদের বক্তব্য, এই ধরনের অনুষ্ঠান সফলভাবে মেলবন্ধন ঘটায় আধ্যাত্মিক ভক্তি ও আধুনিকতার মধ্যে৷ সাংস্কৃতিক প্রকাশের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় তৈরি করে৷

Diwali Festival 2025
বিধাননগরে দীপাবলি মহোৎসব (নিজস্ব ছবি)

DEEPAWALI MAHOTSAV 2025
দীপাবলি মহোৎসব
মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ
MARWARI SANSKRITI MANCH
DIWALI FESTIVAL 2025

