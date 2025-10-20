বিধাননগরে দীপাবলি মহোৎসব, পুজো হল 24 ফুটের দেবী মহালক্ষ্মীর
সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠান হয়৷ আয়োজন করে মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ৷
কলকাতা, 20 অক্টোবর: আলোর উৎসবে সামিল হল মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ৷ তারা সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গনে (সেন্ট্রাল পার্ক মেলা গ্রাউন্ড) এই উৎসবের আয়োজন করেছিল৷ যার পোশাকি নাম, দীপাবলি মহোৎসব 2025৷ এই মহা-উৎসবের মঞ্চ থেকে সকলকে বার্তা দেওয়া হল - সকল কালিমা ঘুচে আলোকিত হোক সমাজ।
আজ, সোমবার কালীপুজো৷ দীপাবলি৷ আলোর উৎসব৷ এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে সর্বত্র৷ সেই আবহেই সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গনে মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চ দীপাবলি মহোৎসব 2025-এর আয়োজন করেছিল৷ সেখানে মূল আকর্ষণ ছিল দেবী মহালক্ষ্মীর 24 ফুট উচ্চতার একটি মূর্তি৷
দেবী এখানে সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশরূপী এবং ধনদাত্রী রূপে পূজিতা হলেন। সমস্ত নিয়ম মেনে দেবী মহালক্ষ্মীর মহা-আরতি অনুষ্ঠিত হয়৷ যা করা হয় বেনারসের বিশ্ববিখ্যাত দেব দীপাবলির আবহকে মাথায় রেখে। এই আরতি দেখতে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্যরা তো বটেই, আরও অনেকে উপস্থিত হয়েছিলেন৷ ফলে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের পরিবেশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল৷ তৈরি করেছিল ভক্তি ও আনন্দের আবহ৷ হয়ে উঠেছিল আলোয় অন্ধকার জয়ের প্রতীক হিসেবে৷
শুধু পুজো নয়, এখানে আরও বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল৷ তার মধ্যে ছিল আতশবাজির প্রদর্শনী৷ উপস্থিত দর্শকদের দাবি, যা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল৷ এছাড়া সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়৷ এর সঙ্গে ডিজিটাল আলো ও শব্দের মাধ্যমে দারুন এক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয় বলে দর্শকদের তরফে জানানো হয়েছে৷
পুরো অনুষ্ঠানটি মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের মহিলা শাখা ব্যবস্থাপনা করেছে৷ মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ললিত বেরিওয়ালা৷ তিনি এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, “দীপাবলি মহোৎসব সবসময়ই আমাদের সম্প্রদায়কে ভক্তি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একত্রিত করার একটি মাধ্যম। প্রতি বছর মানুষের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এই উৎসব শুধু আলোর নয় - এটি বিশ্বাস, ঐক্য ও কলকাতার চেতনার পুনরুজ্জীবন।”
মাড়োয়ারি সংস্কৃতি মঞ্চের এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধাননগরের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, বিধায়ক বিবেক গুপ্তা প্রমুখ৷
এছাড়াও ছিলেন কলকাতা ও কলকাতা বাইরের কয়েক হাজার মানুষ৷ অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা আনন্দ ও ভক্তির স্মৃতি নিয়েই বাড়ি ফিরেছেন৷ দর্শকদের বক্তব্য, এই ধরনের অনুষ্ঠান সফলভাবে মেলবন্ধন ঘটায় আধ্যাত্মিক ভক্তি ও আধুনিকতার মধ্যে৷ সাংস্কৃতিক প্রকাশের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় তৈরি করে৷