সংগ্রাহকের ঝুলিতে হ্যাজাক-কুপি, দীপাবলির মুখে নজরে প্রাচীন গ্রামবাংলার আলোর উৎস
সংগ্রহে 10 ধরনের লণ্ঠন, হ্যাজাক, ল্যাম্প, কুপি সবই আছে ৷ পুরনো দিনে এসব আলোর উৎস কীভাবে ব্যবহার করা হত, তা বর্তমান প্রজন্মকে জানাতে চান সংগ্রাহক৷
মালদা, 19 অক্টোবর: সংগ্রহ করা তাঁর নেশা ৷ সেই সংগ্রহের তালিকায় হরেকরকমের মেলা ৷ প্রাচীন থেকে বর্তমান মুদ্রা, দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট, সেকাল থেকে একালের কলম, পুরনো সংবাদপত্র থেকে শুরু করে হরেক কিসিমের পাখির বাসা ৷ সবই সংগ্রহের তালিকায় রয়েছে তাঁর ৷ এবার সেই মানুষটির নেশার পাল্লায় পড়েছে বিভিন্ন ধরনের আলোর উৎস ৷ পুরনো রাজরাজাদের বাড়ি থেকে ব্রিটিশ আমলের রাস্তাঘাট কিংবা গ্রামীণ বাড়িঘরের দাওয়া-রান্নাঘরের কুপি থেকে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হ্যাজাক, সব রয়েছে তাঁর সংগ্রহে ৷ নিজের এই শখ নিয়ে ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় খোলাখুলি গল্পে মাতলেন পেশায় গ্রন্থাগারিক সুবীর সাহা ৷
বাড়ি মালদা শহরের একপ্রান্তে গ্রিন পার্কে ৷ পুরাতন মালদার সরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সুবীর সাহা ৷ বই-পুঁথি নিয়ে তাঁর কাজ কারবার ৷ তারই মধ্যে বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহের নেশা পেয়ে বসেছে তাঁকে ৷
তিনি জানালেন, "দীপাবলি বা আলোর উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আলোর উৎসেরও বিবর্তন ঘটেছে ৷ একসময় গ্রামাঞ্চলে কিংবা শহরতলিতে দৈনন্দিন লণ্ঠন, ল্যাম্প কিংবা কুপি ব্যবহার করতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম ৷ কিন্তু বিদ্যুদায়নের প্রভাবে আমরা এখন টুনিবাল্ব, এলইডি, সোলার লাইটের মতো আধুনিক আলোয় অভ্যস্ত হয়েছি ৷ বর্তমান প্রজন্মের কাছে এসব পুরনো দিনের আলোর উৎস তুলে ধরাই আমার এই সামগ্রী সংগ্রহের কারণ ৷ আমার সংগ্রহে 10 ধরনের লণ্ঠন, হ্যাজাক, ল্যাম্প, কুপি সবই আছে ৷ পুরনো দিনে এসব আলোর উৎস কীভাবে ব্যবহার করা হত, আমি বর্তমান প্রজন্মকে তা জানাতে চাই ৷"
গত 30 বছর ধরে এই সংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন সুবীর সাহা ৷ তিনি জানান, "একসময় আমাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না ৷ লণ্ঠনের আলোতেই পড়াশোনা করেছি ৷ পরবর্তীতে ল্যাম্পের আলোয় পড়েছি ৷ তার অনেক পরে বাড়িতে বিদ্যুৎ আসে ৷ আমার খুব ভালো লাগছে, ছাত্রজীবনে যে লণ্ঠনের আলোয় পড়াশোনা করেছি, সেটাও নিজের সংগ্রহে রাখতে পেরেছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "একসময় গ্রাম বাংলায় রাতের সময় যেসব আলো ব্যবহার হত, এখন সেসব হারিয়ে যেতে বসেছে ৷ লণ্ঠন এমন একটি জিনিস ছিল, যা সহজে বহনযোগ্য এবং সুরক্ষিত ৷ বিভিন্ন ধর্মীয় কিংবা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে হ্যাজাক জ্বলত ৷ লণ্ঠন কবে বা কোথায় আবিষ্কার হয়েছিল, তার কোনও সঠিক তথ্য নেই ৷ তবে 1859 সালে আধুনিক হারিকেন পোল্যান্ডের ইগন্যাসি লুকাসিউইজ উদ্ভাবন করেছিলেন ৷ এরপর আরও শক্তিশালী আলোর জন্য মানুষের চাহিদা বাড়তে শুরু করে ৷ এর ফলশ্রুতিতে বেশি আলোর জন্য আবিষ্কৃত হল হ্যাজাক ৷ 1910 সালে জার্মানির ম্যাক্স গ্রেৎজ আলোর এই উৎস আবিষ্কার করেছিলেন ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনের রূপেরও বিবর্তন হতে শুরু করে ৷ তার বেশ কিছু আমার সংগ্রহে রয়েছে ৷ পাশাপাশি গরিব, খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে যেসব প্রদীপ, কুপি জ্বলত তারও কিছু নমুনা আমার কাছে রয়েছে ৷"
সুবীরবাবু বলেন, "এখনও পর্যন্ত আমার সংগ্রহে 10 ধরনের লণ্ঠন, আট রকমের ল্যাম্প, 20 ধরনের প্রদীপ বা কুপি রয়েছে ৷ দুটি হ্যাজাকও সংগ্রহ করেছি ৷ এর মধ্যে একটি 1967 সালের তৈরি, আরেকটি 1984 সালের ৷ সেই সময় দুই ধরনের হ্যাজাকের ম্যান্টেল পাওয়া যেত ৷ ফার্গো এবং এভারেডি ৷ তার ম্যান্টেল এবং বাক্সও আমার সংগ্রহে রয়েছে ৷ যাঁরা প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি নিজের সংগ্রহ এতদূর নিয়ে এসেছি ৷ আত্মীয়স্বজনরাও আমাকে সাহায্য করেছেন ৷ আগেকার দিনে রাজবাড়ি কিংবা অভিজাত মানুষজনের ঘরে যে হারিকেন ঝোলানো হত, তেমন একটি লণ্ঠন আমার সংগ্রহে রয়েছে ৷ ব্রিটিশ আমলে রাস্তায় জ্বালানো হারিকেনও আমার কাছে রয়েছে ৷"
এই গ্রন্থাগারিকের কথায়, "ভবিষ্যতে বাড়িতে একটা সংগ্রহশালা তৈরির ইচ্ছে রয়েছে ৷ আমার বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহ রয়েছে ৷ যেমন, কলম, মুদ্রা, পাখির বাসা, পঞ্জিকা, দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র, হাতপাখা, চায়ের কাপ ইত্যাদি ৷ এর পাশাপাশি প্রাচীন আলোর উৎসগুলিও সেই সংগ্রহশালায় থাকবে ৷ আমার মনের তালিকায় সংগ্রহের আরও বিষয় রয়েছে ৷ ভবিষ্যতে যাতে বর্তমান প্রজন্মের সুবিধে হয়, সেই লক্ষ্যেই আমি এই কাজ করে যেতে চাই ৷ তারা অনুসন্ধানের জন্য এখানে আসতে পারে ৷"
গোটা দেশে দীপাবলি উৎসব চালু হয়ে গিয়েছে ৷ বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ দ্বীপান্বিতা অমাবস্যায় আলোয় সেজে উঠবে গোটা রাজ্য, গোটা দেশ ৷ সেই আবহে সুবীর সাহার বাড়িতে থাকা আলোর প্রাচীন উৎস যেন উৎসবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে ৷