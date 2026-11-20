বার কাম রেস্তরাঁর ফায়ার লাইসেন্সের জন্য ঘুষ দাবি ! হাতেনাতে পাকড়াও দমকল আধিকারিক-সহ 2
Bribe for Fire License of Bar-Restaurant: অভিযুক্ত দমকল আধিকারককে ফাঁদ পেতে গ্রেফতার করল অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো ৷
Published : November 20, 2026 at 9:53 PM IST
কোচবিহার, 20 নভেম্বর: বার কাম রেস্তরাঁ খোলার জন্য ফায়ার লাইসেন্সের বদল ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ দমকল আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷ শুক্রবার এক দমকল কর্মী ওই আধিকারিকের হয়ে সেই ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন ৷ রাজ্য সরকারের অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর অভিযানে অভিযুক্ত দমকল কর্মী এবং ডিভিশনাল আধিকারিক স্বপন দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরে ৷
ডিরেক্টরেট অফ অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা এক ব্যবসায়ী একটি বার কাম রেস্তরাঁ খোলার জন্য বেশ কয়েকমাস আগে ফায়ার লাইসেন্স চেয়ে আবেদন করেছিলেন ডিভিশনাল দমকল অফিসে ৷ কিন্তু, অনেকদিন হয়ে গেলেও তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনও জবাব পাননি ব্যবসায়ী ৷ এরপর তিনি ডিভিশনাল অফিসে সরাসরি গিয়ে যোগাযোগ করেন তাঁর আবেদন সম্পর্কে জানতে ৷
অভিযোগ, ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার স্বপন দাস ব্যবসায়ীর থেকে 50 হাজার টাকা ঘুষ চান ৷ টাকার কথা শুনে ওই ব্যবসায়ী ভেবে দেখবেন বলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ এরপর তিনি সোজা রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অফ অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর অফিসে গিয়ে ওই ডিভিশনাল দমকল আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান ৷
অভিযোগ পেয়ে দুর্নীতি দমন বিভাগের আধিকারিকরা একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন ৷ যেখানে ওই আধিকারিককে হাতেনাতে ধরতে, ফাঁদ পাতেন তদন্তকারীরা ৷ দুর্নীতি দমন বিভাগের আধিকারিকদের নির্দেশে ওই ব্যবসায়ী ফোন করে ঘুষের টাকা দেওয়ার কথা জানান ৷ সেই মতো প্রথম কিস্তিতে 15 হাজার টাকা দেওয়ার কথা নির্ধারিত হয় ৷
শুক্রবার ওই ব্যবসায়ীর হাতে বিশেষ কেমিক্যাল লাগানো টাকার বান্ডিল তুলে দেন দুর্নীতি দমন বিভাগের আধিকারিকরা ৷ এরপর সেই টাকা নিয়ে তিনি দমকল অফিসে যান ৷ সেখানে গিয়ে অভিযুক্ত দমকলের ডিভিশনাল আধিকারিকের হয়ে টাকা নেন সহকারি-ফায়ার অপারেটর ৷
টাকা নেওয়ার মাত্রই দুর্নীতি দমন বিভাগের আধিকারিকরা ওই দমকলকর্মীকে হাতেনাতে ধরেন ৷ তাঁর হাত থেকে বিশেষ কেমিক্যাল লাগানো 15 হাজারের নোটের বান্ডিল নিয়ে সেগুলি মিলিয়ে দেখেন আধিকারিকরা ৷ তারপর তাঁর হাত একটি বিশেষ কেমিক্যালে চোবাতেই, তা বেগুনি রং হয়ে যায় ৷
তৎক্ষণাৎ ওই দমকল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এরপর অভিযুক্ত আধিকারিককেও গ্রেফতার করেন দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্তকারীরা ৷ দুর্নীতি দমন শাখার এক আধিকারিক বলেন, "আগেই অভিযোগ পেয়েছিলাম ৷ এবার ফাঁদ পেতে তাঁকে ধরা হয় ৷ আধিকারিক স্বপন দাসের পাশাপাশি এক দমকল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন হতে বার্তা দিয়েছেন দুর্নীতি দমন বিভাগের আধিকারিকরা ৷