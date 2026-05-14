টাঙনে নৌকাডুবি, তলিয়ে গেলেন 2 শ্রমিক ! উদ্ধারে ডুবুরি

টাঙনে নৌকাডুবি, তলিয়ে গেলেন 2 শ্রমিক ! উদ্ধারে ডুবুরি
চারজন শ্রমিক ওই নৌকায় ছিলেন ৷ অতিরিক্ত ভারে মাঝনদীতে নৌকাটি উলটে যায় ৷ দু’জন সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও তলিয়ে যান দুই শ্রমিক ৷
Published : May 14, 2026 at 3:25 PM IST
মালদা, 14 মে: নৌকাডুবিতে নিখোঁজ দুই শ্রমিক ৷ জমির ধান নৌকা বোঝাই করে পাড়ে আনার সময় ঘটে এই দুর্ঘটনা ৷ বুধবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টাঙন নদীর ডাহুক ঘাটে ৷ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই দুই শ্রমিককে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত কারও সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷
মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ দুই শ্রমিকের নাম জাহাঙ্গির মিয়াঁ ও জাকির মিয়াঁ ৷ 24 বছর বয়সি জাহাঙ্গির ও 23 বছর বয়সি জাকির কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চরি অনন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ তাঁরা পেশায় কৃষি শ্রমিক ৷ কয়েকদিন ধরে মুচিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন জমিতে ধান কাটার কাজ করছিলেন ৷ গতকাল সন্ধেয় তাঁরা নৌকায় ধান বোঝাই করে টাঙন নদী পেরোচ্ছিলেন ৷ চারজন শ্রমিক ওই নৌকায় ছিলেন ৷ অতিরিক্ত ভারে মাঝনদীতে নৌকাটি উলটে যায় ৷ দু’জন সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও তলিয়ে যান দুই শ্রমিক ৷
দুর্ঘটনাগ্রস্ত নৌকার সওয়ারি ছিলেন মহম্মদ সাজলু শেখ ৷ তিনিও জাহাঙ্গির-জাকিরের সঙ্গেই কৃষি শ্রমিকের কাজ করছিলেন ৷ এদিন তিনি বলেন, "গতকাল সন্ধে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ নৌকায় 100 গাঁট ধান তোলা হয়েছিল ৷ 15 দিন আগে আমরা সবাই গোলাপগঞ্জ থেকে ধান কাটতে এসেছিলাম ৷ 13 জন শ্রমিক আর পাঁচজন দফাদারের দল ৷ মজুরির ধান নিয়েই আমরা নদী পেরোচ্ছিলাম ৷ মাঝনদীতে নৌকা খুব দুলতে শুরু করে ৷ আমরা এদিক-ওদিক করে নৌকার ভারসাম্য ঠিক রাখার চেষ্টা করি ৷ কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি ৷ হঠাৎ নৌকা ডুবতে শুরু করে ৷ আমরা নৌকা থেকে ঝাঁপ দিই ৷ আমরা দু’জন পাড়ে আসতে পারলেও অন্য জন নদীতে তলিয়ে যায় ৷ এখনও তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷"
মুচিয়া এলাকার বেশিরভাগ বাসিন্দার জমি টাঙন নদীর ওপারে ৷ নদী পেরিয়েই তাঁদের জমি দেখাশোনা করতে হয় ৷ স্থানীয় তপেশ মহালদারের জমির ধান কেটেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত নৌকার শ্রমিকরা গতকাল নদী পেরোচ্ছিলেন ৷
তপেশ মহালদার জানান, "এখানে সবার জমির ধানই বাইরের শ্রমিকরা কাটে ৷ এই শ্রমিকরা অনেক দূর থেকে আসে ৷ গতকাল ওই শ্রমিকরা নিজেদের মজুরির ধান নৌকা করে নিয়ে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় নদীতে নৌকা উলটে যায় ৷ নৌকায় চারজন ছিল ৷ স্থানীয়দের তৎপরতায় রাতে দু’জনকে উদ্ধার করা গেলেও দু’জন তলিয়ে গিয়েছে ৷ এখনও তাদের পাওয়া যায়নি ৷ তাদের উদ্ধার করার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন ৷"
নিখোঁজ শ্রমিকদের উদ্ধার করতে এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ৷ ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও মালদা থানার পুলিশও ৷ নদীতে নামানো হয় ডুবুরি ৷ সকাল থেকেই বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছেন ৷ পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, "নিখোঁজ শ্রমিকদের উদ্ধারে প্রশাসনের তরফে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত ওই দুই শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ তাঁদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে ৷"