ডিজিটাল জনগণনায় পিছিয়ে কলকাতা, সেলফ এন্যুমারেশনে এগিয়ে কোন জেলা ?

ডিজিটাল জনগণনায় পিছিয়ে কলকাতা, সেলফ এন্যুমারেশনে এগিয়ে কোন জেলা ?
জনগণনার সেলফ এন্যুমারেশন পর্বে কোন জেলার কতজন অংশগ্রহণ করলেন ? কী বলছে পরিসংখ্যান ?
Published : August 18, 2026 at 10:22 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: জনগণনার সেলফ এন্যুমারেশন পর্ব বা ডিজিটাল সেনসাস শেষ হয়েছে গত শনিবার । শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনা । এই প্রক্রিয়া চলবে সেপ্টেম্বর 15 পর্যন্ত । তার আগে সামনে এল রাজ্যে ডিজিটাল সেনসাসের পরিসংখ্যান ৷ ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের সব জেলা মিলিয়ে মোট 3 লক্ষ 27 হাজার 581 জন ডিজিটাল জনগণনা প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন । 49 লক্ষ 84 হাজার 964 জন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করেছে । ডিজিটাল এই জনগণনা প্রক্রিয়াতে মোট 53 লক্ষ 12 হাজার 545 জন অংশ নিয়েছেন । 93.83 শতাংশ অংশ নিয়েছেন ।
জনগণনার সেলফ এন্যুমারেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের নিরিখে কলকাতার থেকে অনেকটাই ভালো জায়গায় জেলাগুলোর অবস্থান ৷ সেখানে এই প্রক্রিয়াতে জনগণনায় অংশ নিয়েছে অনেক বেশি সংখ্যক লোকজন । প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে অনেকেই ।
একনজরে দেখে নেওয়া যাক জেলাগুলির পরিসংখ্যান কী বলছে -
জেলা - আলিপুরদুয়ার
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 4863 জন । সম্পন্ন করেছেন 52314 জন । মোট 57177 জন । শতাংশের হিসেবে 91.49 ।
জেলা - বাঁকুড়া
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 8450 জন । সম্পন্ন করেছেন 87131 জন । মোট 95581 জন । শতাংশের বিচারে 91.16 ।
জেলা - বীরভূম
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 11689 জন । প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন 180575 জন । মোট 192264 জন । শতাংশের হিসেবে 93.92 ।
জেলা - কোচবিহার
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 13687 জন । প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন 220184 জন । মোট 233871 জন । শতাংশ হিসেবে 94.15 ।
জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 7086 জন । প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন 125306 জন । সব মিলিয়ে অংশ নেন 132392 জন । শতাংশ অনুসারে 94.65 ।
জেলা - দার্জিলিং
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 5329 জন । প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন 43088 জন । মোট 48417 জন এই প্রক্রিয়াতে অংশ নেন । 88.99 শতাংশ অংশ নিয়েছেন ।
জেলা - হুগলি
12165 জন স্বগণনা শুরু করেছিলেন । 110359 জন সম্পন্ন করেন । মোট 122524 জন অংশ । শতাংশের নিরিখে 90.07 ।
জেলা - হাওড়া
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 10678 জন । 98147 জন সম্পন্ন করেছেন । মোট 108825 জন । শতাংশ অনুসারে 90.19 ।
জেলা - জলপাইগুড়ি
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 5590 জন । সম্পন্ন করেছে 52397 জন । মোট অংশ নিয়েছে 57987 জন ।
জেলা - ঝাড়গ্রাম
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 4358 জন । সম্পন্ন করেছে 54252 জন । মোট 92.56 শতাংশ ৷
জেলা - কালিম্পং
1584 জন স্বগণনা শুরু করেছিলেন । 18271 জন সম্পন্ন করেন । এই প্রক্রিয়াতে মোট 19855 জন অংশ নেন । শতাংশের হিসেবে 92.02 ।
জেলা - কলকাতা
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 12183 জন । আর সম্পন্ন করেন 81562 জন । মোট অংশ নেন 93745 জন । শতাংশের বিচারে 87 ।
জেলা - মালদা
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 34669 জন । প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন 924657 জন । মোট অংশ নেন 959326 জন । শতাংশ দেখলে 96.39 ।
জেলা - মুর্শিদাবাদ
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 30165 জন । সম্পন্ন করেন 560403 জন । মোট অংশ নেন এই প্রক্রিয়াতে 590568 জন । 94.89 শতাংশ অংশ নেন ।
জেলা - নদিয়া
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 21655 জন । 352698 জন সম্পন্ন করেন প্রক্রিয়া । মোট অংশ নেন 374353 জন । যা শতকরা হিসেবে 94.22 ।
জেলা - উত্তর 24 পরগনা
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 46923 জন । 772609 জন সম্পন্ন করেন । 819532 জন মোট অংশ নেন জনগণনার ডিজিটাল প্রক্রিয়াতে । 94.27 হল শতকরা হিসেবে ।
জেলা - পশ্চিম বর্ধমান
5475 জন স্বগণনা শুরু করেছিলেন । 35659 জন সম্পন্ন করেন এই প্রক্রিয়া । মোট অংশ নেন 41134 জন । শতাংশের বিচারে 86.69 ।
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
10446 জন স্বগণনা শুরু করেছিলেন । 108875 জন সেলফ এন্যুমারেশন সম্পন্ন করেন । 119321 জন মোট অংশ নেন । শতাংশের হিসেবে 91.25 ।
জেলা - পূর্ব বর্ধমান
15754 জন সেলফ এন্যুমারেশন প্রক্রিয়া শুরু করেন । 208097 জন সম্পন্ন করেন । 223851 জন মোট অংশ নেন । 92.96 শতকরা হিসেবে ।
জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
19710 জন স্বগণনা শুরু করেছিলেন । 267702 জন ডিজিটাল মাধ্যমে সেনসাস করেন । 287412 জন মোট অংশ নেন । শতাংশের হিসেবে যা 93.14 ।
জেলা - পুরুলিয়া
4393 জন স্বগণনা শুরু করেছিলেন । 30722 জন শেষ করেন । 35115 জন অংশ নেন । 87.49 শতাংশ ।
জেলা - দক্ষিণ 24 পরগনা
স্বগণনা শুরু করেছিলেন 31195 জন । শেষ করেছেন 456147 জন । মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 487342 জন । শতকরা বিচারে 93.60 ।
জেলা - উত্তর দিনাজপুর
9534 জন প্রক্রিয়া শুরু করেছিল । 143809 জন প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে সম্পন্ন করেছে । 153343 জন মোট অংশগ্রহণ করেছেন । শতকরা হার 93.78 ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বগণনা শুরু করেছিলেন বলে যে সংখ্যা প্রশাসনের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সংখ্যক মানুষ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেননি ৷