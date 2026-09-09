প্রধান শিক্ষককে মাটিতে ফেলে মার ! জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শনে বিদ্যালয় পরিদর্শক

প্রধান শিক্ষককে মাটিতে ফেলে মার ! জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শনে বিদ্যালয় পরিদর্শক
জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বিদ্যালয়ে ছাত্রের উপস্থিতির হার অনেক কম ।
Published : September 9, 2026 at 5:19 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 সেপ্টেম্বর: জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধর করে জখম ৷ সেই ঘটনার পরেরদিন অর্থাৎ বুধবার ওই স্কুল পরিদর্শনে গেলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকার ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা শিক্ষা দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরাও ।
এদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্কুলে ঢুকে প্রধান শিক্ষকের ঘরে যান । সেখানে প্রধান শিক্ষকের ভাঙা কাচের দরজা-সহ মিড ডে মিলের ঘর ও বিদ্যালয়ের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন । পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ভিডিয়ো এবং ছবি তুলে নিয়ে যান । বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ।
জলপাইগুড়ি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকার বলেন, "মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল । এটা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় । সেই ঘটনার জন্যই আমরা পরিদর্শনে এসেছিলাম । সম্পূর্ণ বিষয়টি শিক্ষা দফতরকে জানানো হবে । তদন্তের সেই বিষয়ে এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু বলা যাবে না ।"
এদিকে মঙ্গলবারের ঘটনার পর থেকে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । সে জন্য এদিন তিনি বিদ্যালয়ে আসতে পারেননি । অন্যদিকে ঘটনার পর এদিন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল অনেক কম ।
শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মিড ডে মিলের খাওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ৷ ছাত্রদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইয়ের বচসা বাঁধে ৷ এরপর প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের মারধর করেন বলে অভিযোগ । তারপরেই ছাত্ররা পালটা প্রধান শিক্ষককে তাড়া করে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় । রক্তাক্ত হন প্রধান শিক্ষক । এমনকী প্রধান শিক্ষকের ঘরেও চড়াও হয়ে ছাত্ররা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ ।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্কুলে র্যাফ নামানো হয় । কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করতে যায় ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে গেলে ছাত্ররা পুলিশকে বাধা দেয় । পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে ও বসে পড়ে ছাত্ররা ৷ বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে । অবশেষে পুলিশ ছাত্রদের বুঝিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । একইসঙ্গে আহত ছাত্রকেও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষক পেটানোর এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে । নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা দফতর ৷