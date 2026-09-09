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প্রধান শিক্ষককে মাটিতে ফেলে মার ! জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শনে বিদ্যালয় পরিদর্শক

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বিদ্যালয়ে ছাত্রের উপস্থিতির হার অনেক কম ।

Jalpaiguri Zilla School
জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শনে বিদ্যালয় পরিদর্শক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 5:19 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 9 সেপ্টেম্বর: জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধর করে জখম ৷ সেই ঘটনার পরেরদিন অর্থাৎ বুধবার ওই স্কুল পরিদর্শনে গেলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকার ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা শিক্ষা দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরাও ।

এদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্কুলে ঢুকে প্রধান শিক্ষকের ঘরে যান । সেখানে প্রধান শিক্ষকের ভাঙা কাচের দরজা-সহ মিড ডে মিলের ঘর ও বিদ্যালয়ের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন । পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ভিডিয়ো এবং ছবি তুলে নিয়ে যান । বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ।

Jalpaiguri Zilla School
প্রধান শিক্ষকের ঘরের ভাঙা কাচের দরজা (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকার বলেন, "মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল । এটা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় । সেই ঘটনার জন্যই আমরা পরিদর্শনে এসেছিলাম । ‌সম্পূর্ণ বিষয়টি শিক্ষা দফতরকে জানানো হবে । ‌তদন্তের সেই বিষয়ে এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু বলা যাবে না ।"

Jalpaiguri Zilla School
স্কুল পরিদর্শনে জেলা শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা (ইটিভি ভারত)

এদিকে মঙ্গলবারের ঘটনার পর থেকে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । সে জন্য এদিন তিনি বিদ্যালয়ে আসতে পারেননি । অন্যদিকে ঘটনার পর এদিন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল অনেক কম ।

Jalpaiguri Zilla School
প্রধান শিক্ষকের ঘরে ভাঙচুর (ইটিভি ভারত)

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মিড ডে মিলের খাওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ৷ ছাত্রদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইয়ের বচসা বাঁধে ৷ এরপর প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের মারধর করেন বলে অভিযোগ । তারপরেই ছাত্ররা পালটা প্রধান শিক্ষককে তাড়া করে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় । রক্তাক্ত হন প্রধান শিক্ষক । এমনকী প্রধান শিক্ষকের ঘরেও চড়াও হয়ে ছাত্ররা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ ।

Jalpaiguri Zilla School
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকার (ইটিভি ভারত)

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্কুলে র‍্যাফ নামানো হয় । কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করতে যায় ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে গেলে ছাত্ররা পুলিশকে বাধা দেয় । পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে ও বসে পড়ে ছাত্ররা ৷ বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে । অবশেষে পুলিশ ছাত্রদের বুঝিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । একইসঙ্গে আহত ছাত্রকেও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষক পেটানোর এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে । নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা দফতর ৷

TAGGED:

HEADMASTER BEATEN UP
JALPAIGURI SCHOOL INCIDENT
জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
JALPAIGURI ZILLA SCHOOL

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