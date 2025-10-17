ভিড়ে থাকবে ছদ্মবেশী পুলিশ, ওয়েবসাইটে গাইড ম্যাপ ! তৎপরতা বারাসতের কালীপুজোয়

ভিড়ে থাকবে ছদ্মবেশী পুলিশ, ওয়েবসাইটে গাইড ম্যাপ ! তৎপরতা বারাসতের কালীপুজোয়
বারাসতের কালীপুজোয় ভিড় সামাল দিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ জেলা পুলিশের । বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তায় ।
Published : October 17, 2025 at 7:53 PM IST
বারাসত, 17 অক্টোবর: বারাসতের কালীপুজোর খ্যাতি রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন দেশজোড়া । পুজোর চারদিন দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে বারাসতের পুজো মণ্ডপগুলিতে । সেই ভিড় সামাল দিতে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে বারাসত জেলা পুলিশ । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেল্পলাইন নম্বর এবং জেলা পুলিশের ওয়েবসাইট । এছাড়াও পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা, ডিসপ্লে বোর্ড, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন তো থাকছেই ।
দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ও পুজো মণ্ডপে ভিড় সামাল দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা পুলিশ । ভিড়ের মধ্যে সাদা পোশাকের ছদ্মবেশী পুলিশও এবার নজর রাখবে নারী সুরক্ষায় । শুক্রবার বারাসতের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছেন । সঙ্গে এদিন বারাসতের কালীপুজোর গাইড ম্যাপও প্রকাশ করেছেন তিনি ।
বারাসতের কালীপুজো রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো হিসেবে পরিচিত । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী ঠাকুর দেখতে বারাসতে ভিড় করেন । সেই ভিড়ে মিশে গিয়ে দুষ্কৃতীরা নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজও করে থাকে । চলতি বছর দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় পুলিশ কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না । বিশেষ করে মহিলা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ বেশকিছু নতুন ব্যবস্থা নিয়েছে ।
শহরের যে পুজো মণ্ডপগুলোয় দর্শনার্থীদের বেশি ভিড় হয়, সেখানে সাদা পোশাকের পুলিশ ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকবে । ইভটিজিং বা সন্দেহভাজন কিছু চোখে পড়লেই ছদ্মবেশী পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে । পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে । দর্শনার্থীরা কোথাও কোনও সমস্যায় পড়লে হেল্পলাইনে ফোন করতে পারবেন । মেসেজও করা যাবে । অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ।
কালীপুজো উপলক্ষে পুলিশ একটি ওয়েবসাইট খুলেছে । সেই ওয়েবসাইটে ঢুকে কিউআর কোডে ক্লিক করলেই দর্শনার্থীদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে যাবতীয় তথ্য । কোথায় পার্কিং জোন, কোন রাস্তা নো এন্ট্রি, কোন পুজোমণ্ডপে কত ভিড় রয়েছে, কোন পুজোমণ্ডপে কীভাবে সহজে যেতে হবে ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য চটজলদি জেনে নিতে পারবেন যে কোনও মানুষ ।
বারাসত থেকে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার উপরে মোট 10টি ডিসপ্লে বোর্ড থাকছে । এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বারাসত স্টেশন থেকে ডাকবাংলো মোড়, কলোনি মোড়, হেলাবটতলা মোড়, বারাসত-চাঁপাডালি মোড় এবং মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় থাকছে ওই ডিসপ্লে বোর্ড । পুলিশের পক্ষ থেকে বারাসতের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে মোট 65টি সিসিটিভি বসানো হচ্ছে । এছাড়া বিগ বাজেটের পুজো মণ্ডপগুলির সামনেও থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরা । যেগুলোর মাধ্যমে জেলা পুলিশের সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের সরাসরি লাইভ কাস্টিং হবে বলে জানা গিয়েছে ।
পুজোর চারদিন বিকেল চারটে থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত ট্রাফিক বিধিনিষেধ থাকছে । অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে ছাড় দেওয়া হবে । 19 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর পর্যন্ত সমস্ত রকম পুলিশি বিধিনিষেধ জারি থাকবে । এছাড়া পুজোর সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে বাড়ি ঢুকতে সমস্যার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ । সেই বিষয়টি নিয়েও পুলিশ বিশেষ নিয়ম জারি করেছে । যাতে এলাকার লোকজনের বাড়ি ঢোকার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না-হয় । কাজের শেষে তাঁদের বাড়ি ফেরার সময় কাছে আধার কার্ড বা কর্মস্থলের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার কথা বলা হয়েছে ।
শুক্রবার এ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, "কালীপুজোয় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আমরা সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি । হেল্পলাইন নম্বর থেকে শুরু করে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি কোনও কিছুই বাদ রাখা হয়নি । গত বছর বারাসতে আমরা খুব ভালোভাবে দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দিতে পেরেছি । এবার ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । তিনটি ক্লাস্টার জোনে পার্কিং জোন করা হয়েছে । সেখানে দর্শনার্থীরা তাঁদের গাড়ি রাখতে পারবেন । দর্শনার্থীদের ভিড় বুঝে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে সেই অনুযায়ী । আশা করছি, এবারও আমরা সুষ্ঠুভাবে ভিড় সামাল দিতে পারব ।"