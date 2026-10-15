মেদিনীপুরে গৃহবধূ স্নেহা চক্রবর্তীর মৃত্যুর ঘটনায় SIT গঠন করল জেলা পুলিশ
SIT death of Sneha Chakraborty: স্নেহা চক্রবর্তীর শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। BMW গাড়ি চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্নেহার স্বামীর বিরুদ্ধে।
Published : October 15, 2026 at 3:25 PM IST
মেদিনীপুর, 15 অক্টোবর: মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন যমুনাবালিতে স্নেহা চক্রবর্তী (25) নামে এক গৃহবধুর মৃত্যুর ঘটনায় ফের জেল হেফাজত স্বামীর ৷ মারধর, পণ এবং একটি বিলাসবহুল BMW গাড়ি চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্নেহার স্বামীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্নেহার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্নেহার বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্নেহার স্বামী রণদীপ জানা এবং তাঁর শ্বশুর রতন জানাকে গ্রেফতার করে।
বুধবার চারদিনের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় রণদীপকে মেদিনীপুর আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। বিচারক আবার তাঁকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। রতন জেল হেফাজতেই রয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "যাঁদের নামে অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে দুইজন ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন। অভিযুক্ত ছেলেটির মা, ভাই এবং বন্ধু বাশারকে পুলিশ খুঁজছে। আরও কিছু বিষয় জানার জন্য রণদীপ জানাকে ফের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।"
এই ঘটনার তদন্তে থাকছেন মেদিনীপুর কোতওয়ালী আইসি সিদ্ধার্থ ঘোষ, সাইবার ক্রাইম আইসি উৎপল কুমার সাহা, মহিলা থানার আইসি কবিতা দাস, মামলার তদন্তকারী আধিকারিক এসআই সুমিত সেনাপতি এবং SOG সেলের ওসি প্রীতম সরকার। জেলা পুলিশের দাবি, বিশেষ তদন্তকারী দল এই মামলার তদন্ত করবে ৷ কোতোয়ালি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ধারা 85/80(2)/103(1)/3(5) এবং যৌতুক নিরোধক আইনের ধারা 3/4-এর অধীনে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে ৷
অন্যদিকে এই ঘটনার পরেই মেদিনীপুরে ছড়িয়ে পড়ে স্নেহার চক্রবর্তীর মৃত্যুর তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি। স্নেহার মৃত্যু ঘিরে শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও জমেছে তাঁর পরিচিত মহলে। স্নেহার প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের দাবি, স্নেহা আত্মহত্যা করতে পারেন না। তাঁদের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। গত মঙ্গলবারের মৌন মিছিলের মাধ্যমে স্নেহার পরিচিতজনেরা তাঁর মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
তাঁদের বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা যুক্ত, তদন্তে তাদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রিয়জনকে হারানোর শোকের মধ্যে স্নেহার পরিবার যাতে ন্যায়বিচার পায়, সেই দাবিও উঠে আসে মিছিল থেকে। গত মঙ্গলবার ও বুধবার মৌন মিছিল করেন এলাকার মানুষজন। এই মোমবাতি হাতে মিছিলে নামে খোদ স্নেহার বাবা। নীরবে পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে স্নেহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। তাঁদের আশা, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আসবে এবং স্নেহার পরিবার ন্যায়বিচার পাবে। যদিও অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় ধন্যবাদ জানিয়েছে স্নেহার পরিবার।
এই বিষয়ে মৃত স্নেহার বাবা ধ্রুব চক্রবর্তী বলেন, "এই পুজোর পরিস্থিতিতেও সকল মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে ৷ আমাদের সঙ্গে দু'দিন ধরে মিছিল করেছে। বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রী এবং জেলা পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে তারাও চেষ্টা করছেন। আমি চাই আমার মেয়েকে যেভাবে মারা হয়েছে তার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। সেই সঙ্গে যেন আর কোনদিন কোন মেয়েকে এভাবে মারা যেতে না হয় তা ব্যবস্থা করুক পুলিশ প্রশাসন।"
যদিও এই বিষয়ে অভিযুক্তদের আইনজীবী মৃণাল চৌধুরী বলেন, "চার দিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছেন বিচারক। যদিও তাদের কাছে কোনও নথি নেই, যা প্রমাণ করে যে আমার মক্কেল তাঁকে খুন করেছে ৷ মাত্র দুটো ফোন পেয়েছে ৷ যে ফোন দিয়ে কখনও প্রমাণিত হয় না আমার মক্কেল অভিযুক্ত। আমার মক্কেল বিএমডব্লিউ গাড়ি কিনেছে নিজের পয়সায়।"