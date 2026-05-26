বিফলে 5 ঘণ্টার অপেক্ষা ! জেলাশাসকের দেখা পেলেন না জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ বিতর্কিত বিডিও শানু বক্সি

কাটমানি, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব, নির্বাচন পরিচালনায় অনিয়ম- নানা অভিযোগে বারবার শিরোনামে শানু বক্সি । এমনকি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও তাঁকে 'সাদা খাতার বিডিও' বলে কটাক্ষ করেছিলেন ।

বিতর্কিত বিডিও শানু বক্সি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 4:50 PM IST

মালদা, 26 মে: প্রশাসনিক ভবনের লাউঞ্জে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা । তারপরও দেখা মিলল না জেলাশাসকের । অগত্যা, নীরবে প্রশাসনিক ভবন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বিতর্কিত বিডিও শানু বক্সি । আর এই ঘটনাকে ঘিরেই মালদার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।

সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ মালদার প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছন হরিশ্চন্দ্রপুর-1 ব্লকের বিডিও শানু বক্সি । সূত্রের খবর, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা । কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও সেই সাক্ষাৎ আর হয়নি । সন্ধে পেরিয়ে রাত নামার পর প্রশাসনিক ভবন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় তাঁকে ।

জেলাশাসকের দেখা পেলেন না জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ বিতর্কিত বিডিও শানু বক্সি (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রশাসনিক ভবন থেকে বেরোনোর সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলেও কার্যত 'নীরব' ছিলেন শানু বক্সি । তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি, রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা কিংবা জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণ, কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেননি তিনি । দ্রুত গাড়িতে উঠে সেখান থেকে চলে যান ।

জেলা প্রশাসনের অন্দরে অবশ্য অন্য জল্পনা । প্রশাসনের একাংশের দাবি, দক্ষিণ 24 পরগণার ফলতার বিতর্কিত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের 'ঘনিষ্ঠ' বলেই শানু বক্সির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন জেলাশাসক । যদিও এই বিষয়ে সরকারি ভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলা প্রশাসনের কেউই ।

উল্লেখ্য, ফলতার বিডিও থাকাকালীন থেকেই শানু বক্সির নাম ঘিরে একাধিক বিতর্ক সামনে আসে । কাটমানি, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব, নির্বাচন পরিচালনায় অনিয়ম- নানা অভিযোগে বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে তাঁর নাম । এমনকি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও প্রকাশ্যে তাঁকে 'সাদা খাতার বিডিও' বলে কটাক্ষ করেছিলেন ।

সম্প্রতি শানু বক্সির সঙ্গে জাহাঙ্গির খানের কথিত গোপন চ্যাট সামনে আসার পর বিতর্ক আরও তীব্র হয় । যদিও সেই চ্যাটের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি । এদিন সেই প্রসঙ্গ তুললেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি শানু বক্সি ।

অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে বিডিও থাকাকালীন সময়ের ঘটনাও ফের টেনে আনছে বিজেপি । বিজেপি বিধায়ক নির্মল খাঁড়ার অভিযোগ, 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল । গণনাকেন্দ্রে কারচুপি থেকে শুরু করে বোর্ড গঠনে চাপ সৃষ্টি, একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ।

বিশেষ করে শীতলপুর পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে ঘিরে উত্তেজনা তীব্র হয়েছিল । অভিযোগ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলকে বোর্ড গঠনে সাহায্য করা হয় । বিরোধী জোটের প্রধান পদপ্রার্থী শেখ আব্দুল জব্বারের গ্রেফতারি, জাতীয় সড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ, সব মিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এলাকা। পরে কলকাতা হাইকোর্ট সেই ঘটনায় কড়া ভর্ৎসনা করে নির্বাচিত প্রধানকে অপসারণের নির্দেশ দেয় ।

