ETV Bharat / state

ভোটে অশান্তি রুখতে কড়া প্রশাসন, কালিম্পংয়ে বুথ পরিদর্শনে এসপি-জেলাশাসক

কালিম্পংয়ে অতি-সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্রগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার ৷

অতি-সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কালিম্পং, 16 এপ্রিল: ভোটে অশান্তি রুখতে কড়া পদক্ষেপ কালিম্পং জেলা প্রশাসনের ৷ বিগত নির্বাচনে হিংসা কবলিত এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে এবার কঠোর নিরাপত্তা অভিযান শুরু হয়েছে । রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের (CEO) নির্দেশ মেনে বিধানসভা নির্বাচনকে ভয়মুক্ত ও সুষ্ঠু করতে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভূষণ, পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই এবং CAPF কো-অর্ডিনেটরের উচ্চপর্যায়ের দল জেলার অতি-সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্রগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন ।​

মূলত হিংসার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন ৷ গত নির্বাচনে যেসব বুথে অশান্তি হয়েছিল, সেখানে শান্তি বজায় রাখতে কঠোর নিরাপত্তা কৌশল নেওয়া হয়েছে ।​ ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ ভোটাররা যাতে কোনওপ্রকার হুমকি বা ভয় ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে 24 ঘণ্টা সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ।

কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভূষণ বলেন, "মুখ্যসচিব এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে যেরকম নির্দেশ আসছে আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করছি ৷ সংবেদনশীল এলাকায় পরিদর্শন করছি ৷ এবার কালিম্পং জেলায় কোনও অশান্তি বা হিংসা হতে দেওয়া হবে না । জনগণকে শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচনী পরিবেশ দিতে আমরা লাগাতার ময়দানে রয়েছি ।"

ভোটে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷ কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই সতর্ক করে বলেছেন, "নির্বাচনে যারা বাধা সৃষ্টি করবে বা অশান্তি ছড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" নির্বাচনের সময় যে কোনও প্রকার কারচুপি, অবৈধ আর্থিক লেনদেন বা মদ্যপানের মতো অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে প্রশাসন গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে ।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং জেলায় ভোটার সংখ্যা 2 লক্ষ 1 হাজার 931 জন । জেলায় মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র 293টি । কালিম্পং জেলায় এবার দুর্গম বুথ নেই । কালিম্পংয়ে মহিলা পরিচালিত বুথ বা পিঙ্ক বুথের সংখ্যা চারটি ৷ জেলায় নির্বাচন সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে । প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চারজন করে ভোটকর্মী থাকবেন । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে প্রত্যেক কেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং ও সেনা মোতায়েন থাকবে ৷

TAGGED:

KALIMPONG DM
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্র
কালিম্পং জেলা প্রশাসন
KALIMPONG

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.