চাল-চিনি-পেঁয়াজ থেকে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ, জেলায়-জেলায় বাজার ঘুরে দেখল প্রশাসন

চাল-চিনি-পেঁয়াজ থেকে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ, জেলায়-জেলায় বাজার ঘুরে দেখল প্রশাসন
জেলায়-জেলায় পাইকারি ও খুচরো বাজারে ঘুরে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷
Published : August 25, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এবং সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে এবার পাইকারি ও খুচরো বাজারগুলিতে অভিযান শুরু করল জেলাপ্রশাসন ৷ রাজ্যজুড়ে সমস্ত জেলায় জেলাশাসক এবং মহকুমাশাসকদের নেতৃত্বে বাজারগুলিতে একমাসব্যাপী এই পরিদর্শন শুরু হয়েছে ৷ যেখানে বাজারদর মেনে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷
বিশেষত, গত কয়েকদিনে লাগামছাড়া ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া চাল ও চিনির দাম নিয়ে মজুতদার, পাইকার ও খুচরো সমস্ত ব্যবসায়ীকে সতর্ক করেছেন আধিকারিকরা ৷ সেই রকমই ছবি উঠে এল উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, আসানসোল, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও পুরুলিয়ায় ৷
উত্তর 24 পরগনা
সোমবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর মঙ্গলবার সাতসকালে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট নতুনবাজারে যৌথ অভিযান চালালেন বসিরহাটের মহকুমাশাসক জেসলিন কৌর এবং বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল ৷ খাদ্যসুরক্ষা দফতর ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকদের নিয়ে বাজারের চাল, ডাল, চিনি, ভোজ্যতেল, কাঁচাসবজি ও মাছ-মাংসের দোকান ঘুরে দাম যাচাই করলেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে পাইকারি বাজারেও ঘোরেন তাঁরা ৷ মজুতদারদের গুদামেও পরিদর্শন করেন ৷
মহকুমাশাসক জেসলিন কৌর বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই বাজারে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ও পরিস্থিতির তদারকি করতে এই পরিদর্শন ৷ মূলত চাল, চিনি, তেল, শাকসবজি এবং মাছ-মাংসের মতো অতি-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কী দামে বিক্রি হচ্ছে, তা সরেজমিনে যাচাই করা এবং সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই বাজার সমীক্ষা ৷ এই পরিদর্শন সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট রাজ্য প্রশাসনের উচ্চমহলে পাঠানো হবে ৷
পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল বলেন, "1 থেকে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পালিত হতে চলা 'ক্রেতা সুরক্ষা সপ্তাহ'-এর প্রস্তুতি এবং বাজারে যাতে কোনও বিভ্রান্তি বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি না-ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ ৷ চিনি ও চালের দামে কোনও অসঙ্গতি বা কারসাজি থাকলে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে জানানো হয়েছে, বেআইনি মজুতদারি বা কালোবাজারির কোনও প্রমাণ মিললে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সাধারণ মানুষের স্বার্থে মহকুমা জুড়ে এই নজরদারি লাগাতার চলবে ৷
আসানসোল
সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর চাল, চিনি, পেঁয়াজের দাম যাচাই করতে বাজারে নামলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম ৷ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য এদিন চাল-ডালের দোকান, সবজি ও মাছ-মাংসের দোকানে পরিদর্শন করলেন তিনি ৷
পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আসানসোল, রানিগঞ্জ, বরাকর, নিয়ামতপুর, রূপনারায়ণপুর-সহ একাধিক বাজার রয়েছে ৷ যার মধ্যে বহু বাজার রয়েছে পাইকারি বাজার ৷ পাইকারি বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের দামের তফাৎ কতটা, কোথায় কালোবাজারি হচ্ছে ? কোথায় খাদ্যদ্রব্য বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করে রেখে দেওয়া হচ্ছে দাম বাড়ানোর জন্য, কোথায় ওজনে চুরি চলছে, এসব দেখতেই জেলায় চারটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে ৷
জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেন, "এই টাস্ক ফোর্সগুলি বিভিন্ন বাজারে কাজ করবে ৷ পাইকারি বাজারে কী দর চলছে এবং সেই দরের সঙ্গে খুচরো বাজারের কী দর, নজরে রাখা হচ্ছে ৷ বাজার এলাকায় প্রতিনিধিরা ঘুরে সবকিছুই নখদর্পনে রাখছেন ৷ পাশাপাশি, ব্যবসায়ীদের অকারণে দাম বাড়াতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ কোথাও কোনও কালোবাজারি হচ্ছে কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে পুরো প্রতিনিধিরা রইবেন, পুলিশ থাকছে খাদ্য বিপণন দপ্তরের কর্মীরা থাকছে। জেলা যাতে কোনওভাবেই জিনিসপত্রের নাম না বাড়ে সে বিষয়ে আমরা সচেষ্ট ৷"
ডায়মন্ড হারবার
বাজারদর নিয়ন্ত্রণে এবং অতিরিক্ত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি রুখতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে ডায়মন্ড হারবারের কপাটের হাটে অভিযান চালালেন মহকুমাশাসক এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (EB) ৷ মঙ্গলবার সকালে কপাটের হাট-সহ ডায়মন্ডহারবার মহকুমার একাধিক বাজারে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম খতিয়ে দেখেন প্রশাসন ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা ৷
সাধারণ মানুষের পকেটে টান ফেলছে চড়া বাজারদর ৷ চাল, ডাল, তেল, আনাজ-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে অভিযোগ রয়েছে ৷ সেই পরিস্থিতিতে বাজারে নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না, কোনও ব্যবসায়ী অতিরিক্ত দাম নিচ্ছেন কি না এবং পাইকারি ও খুচরো বাজারে দামের ফারাক কতটা—এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতেই এদিনের অভিযান ৷
অভিযানের সময় বাজারের বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকেরা ৷ বিভিন্ন সামগ্রীর ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি, দোকানে পণ্যের মূল্যতালিকা রাখা হয়েছে কি না, ক্রেতাদের কাছ থেকে নির্ধারিত দামের বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও নজরদারি চালানো হয় ৷
শুধু ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারি নয়, বাজারে আসা সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা ৷ পণ্য কেনার সময় তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে কি না, কোনও সামগ্রীর ক্ষেত্রে মূল্য নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও খোঁজ নেওয়া হয় ৷
অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডায়মন্ডহারবারের মহকুমাশাসক অয়ন দত্তগুপ্ত ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও, মহকুমা খাদ্য নিয়ামক, পুরসভার আধিকারিক, পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এবং খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা ৷ একাধিক বাজারে ঘুরে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তাঁরা ৷
ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক অয়ন দত্তগুপ্ত বলেন, "রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বাজারদর নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ কোনও ব্যবসায়ী যাতে অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করতে না পারেন, সে বিষয়টি দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি পাইকারি ও খুচরো বাজারের দামের মধ্যে অস্বাভাবিক ফারাক রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছি আমরা ৷"
মালদা
দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে পাইকারি ও খুচরো বাজারে হানা দিয়ে চক্ষু চড়কগাছ মালদা জেলা প্রশাসনের ৷ বেশিরভাগ দোকানে পর্যাপ্ত নথি নেই বলে অভিযোগ ৷ কোথাও সাতদিন আগে কেনা 48 টাকার চিনি পাইকারি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে 60 টাকা কেজিতে ৷ খোলা বাজারে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই দর পৌঁছচ্ছে 70 টাকায় ৷ এই পরিস্থিতিতে বাজার দর নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করল মালদা জেলা প্রশাসন ৷
মঙ্গলবার সকালে সরকারি নিয়ন্ত্রিত বাজারে হানা দেন মালদা সদরের মহকুমাশাসক ৷ সঙ্গে ছিলেন ডিএসপি ডিইবি, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, মেটেলজি ডিপার্টমেন্ট-সহ অন্যান্য দফতরের আধিকারিকরা ৷ এদিন প্রথমে পেঁয়াজের বাজারে গিয়ে প্রশাসনিক কর্তারা দেখেন, কয়েকদিন আগে যে পেঁয়াজ কেনা হয়েছিল এক দামে, তিনদিন পর সেই পেঁয়াজের দাম পাইকারি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে অন্তত 10 টাকা বেশি দরে ৷
এনিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ পরে একই জিনিস নজরে আসে রথবাড়ি বিচিত্রা মার্কেটে চিনির দোকানেও ৷ সপ্তাহ খানেক আগে যে চিনি 48 টাকা প্রতি কেজি দরে কেনা হয়েছিল, সেই চিনি আজ পাইকারিতে বিক্রি করা হচ্ছে 60 টাকা প্রতি কেজিতে ৷ স্বাভাবিকভাবেই খুচরো বাজারে সেই দর আরও বেড়ে যাচ্ছে ৷
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাই কড়া নির্দেশিকা জারি করল মালদা জেলা প্রশাসন ৷ এখন থেকে সমস্ত দোকানে প্রাইস ডিসপ্লে বোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ সেখানে দোকানে কত পরিমাণ মাল মজুত রয়েছে, দর কত যাচ্ছে, তা লিখে রাখতে হবে ৷
সদর মহকুমাশাসক শম্ভুদীপ সরকার বলেন, "প্রথমে আমরা পাইকারি বাজারে এসেছি ৷ এখানে জিনিসপত্র ঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে ৷ এরপর আমরা খুচরো বাজারেও যাব ৷ কী কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কোথাও আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস তৈরি করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আমরা বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছি ৷ প্রতিটি দোকানে মজুতের পরিমাণ ও দর ডিসপ্লে করতে বলা হয়েছে ৷ যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারেন বাজার দর কী যাচ্ছে ৷"
বালুরঘাট
বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে মঙ্গলবার বালুরঘাটের বড়বাজারে অভিযান চালালো টাস্ক ফোর্স ৷ বালুরঘাট মহকুমা প্রশাসন ও বালুরঘাট থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এদিন বাজারের বিভিন্ন দোকান ঘুরে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম খতিয়ে দেখে ৷ সবজি, মুদিখানার সামগ্রী, ফল-সহ বিভিন্ন পণ্যের বর্তমান বাজারদর সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা ৷ পাশাপাশি দোকানে ব্যবহৃত পাল্লা ও বাটখারাও পরীক্ষা করে দেখা হয় ৷ ক্রেতাদের কাছ থেকেও বাজারদর সম্পর্কে মতামত নেওয়া হয় ৷
এদিন বালুরঘাটের মহকুমাশাসক দীপান্বিতা পাত্র বলেন, "বাজারদর যাচাই করতে এদিন টাস্ক ফোর্সের উদ্যোগে অভিযান চালানো হয় ৷ আগামী দিনেও বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই ধরনের নজরদারি চলবে ৷"
পুরুলিয়া
বাজারে সবজির ঝুড়ি, মশলার গন্ধ আর ক্রেতাদের ভিড়ের মাঝেই হঠাৎই পুরুলিয়ার বড়হাটে হাজির প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷ সাধারণ মানুষের পকেটে বাড়তি চাপ পড়ছে কি না, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামে কোনও কারসাজি চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে যৌথ অভিযান চালাল পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷
মঙ্গলবার সকাল থেকেই হাটের বিভিন্ন আনাজ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানে নজরদারি চালান আধিকারিকরা ৷ আদা, রসুন, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাক-সবজির দরদাম খতিয়ে দেখা হয় ৷ নির্ধারিত দামের তুলনায় কোথাও অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে কি না, বাজারে কৃত্রিমভাবে পণ্যের সংকট তৈরি করে কালোবাজারির চেষ্টা চলছে কি না, সেসব বিষয়েও নজর রাখেন তাঁরা ৷
শুধু দামের হিসাব নয়, খাদ্যসামগ্রীর গুণমান নিয়েও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় ৷ কোনওভাবেই যাতে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে সাধারণ ক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় না-করা হয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে প্রশাসন ৷