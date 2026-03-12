জলপাইগুড়িতে গ্যাসের কোনও সমস্যা নেই ! দাবি ইন্ডিয়াল ওয়েলের কর্তাদের

জলপাইগুড়িতে গ্যাসের কোনও সমস্যা নেই ! দাবি ইন্ডিয়াল ওয়েলের কর্তাদের
জেলায় গ্যাসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) ৷
Published : March 12, 2026 at 8:18 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 মার্চ: জেলায় গ্যাসের কোনও সমস্যা নেই । জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে বৈঠকে বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করলেন ইন্ডিয়াল ওয়েলের কর্তারা ।
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রান্নার গ্যাসের সংকটের ছবি ধরা পড়েছে ৷ বন্ধের মুখে হোটেল, রেস্তরাঁ থেকে মিষ্টির ব্যবসা ৷ জলপাইগুড়িতেও কমার্শিয়াল গ্যাসের আকাল দেখা দিয়েছে ৷ গ্যাস না-পেয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ছোট দোকানদাররা । কীভাবে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা । কমার্শিয়াল গ্যাস না-পেলে আগামিদিনে দোকান বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই বলেই জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ৷
এই পরিস্থিতিতি এদিন জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে জেলায় গ্যাসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল প্রশাসন । সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) ধীমান বারুন ও পুলিশ, জেলার সমস্ত গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটার, গ্যাস কোম্পানির আধিকারিকরা ৷
এদিন বৈঠক শেষে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, "ইন্ডিয়াল ওয়েল-সহ বিভিন্ন কোম্পানির আধিকারিকরা আজ বৈঠকে এসেছিলেন । তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে গ্যাসের কোনও সমস্যা নেই । গ্যাস নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই । যেভাবে গ্যাস বুকিং করা হয় সেই ভাবেই গ্যাস বুকিং হচ্ছে । প্যানিক বুকিং করবেন না ।"
তিনি আরও বলেন, "জনসাধারণের কাছে বলব আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই । আজ কালোবাজারির বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে । আমরা এই মাসেই 84টি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করে মামলা করেছি ৷ কেউ কালোবাজারি করলে কড়া হাতে দমন করা হবে । কমার্শিয়াল সিলিন্ডার উৎপাদন বন্ধ আছে । আমরা পুলিশ পেট্রোলিং করছি । বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটার অফিস কভার করা হচ্ছে ।"
জলপাইগুড়ির এক ডিস্ট্রিবিউটর সুপর্ণা সাহার কথায়, "আজ গ্যাস ডিলারদের জেলাশাসকের দফতরে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল । বর্তমানে গ্যাসের যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেটার জন্য আলোচনা হয়েছে । আমাদের কাছে কত গ্যাস আছে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে । আমাদের কাছে তেমন কোন স্টক নেই । আমাদের যা বুকিং আছে সেই তুলনায় গ্যাস নেই । গ্যাসের গাড়ি আসছে না । বুকিং এর ক্ষেত্রে সার্ভারের একটা ইস্যু তৈরি হয়েছে । 25 দিনের মধ্যে গ্যাস বুকিং করতে পারবেন । গ্রাহকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে জেলাপ্রশাসনের পক্ষ থেকে । হাসপাতাল, মিশনারিস অব চ্যারিটি-সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কমার্শিয়াল গ্যাস আমাদের প্রাইয়োরিটি । সাপ্লাই কম রয়েছে ।"