তীব্র দাবদাহে স্বস্তি: মিড-ডে মিলের সঙ্গে ঠান্ডা লস্যি বিতরণ স্কুলে
গ্লাস হাতে তৃপ্তির চুমুক ৷ গরমের ছুটি শেষে স্কুল খোলার পর পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে লস্যি ৷ এই উদ্যোগে খুশি শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক সকলে ৷
Published : June 3, 2026 at 5:29 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 জুন: ভ্যাপসা গরম আর প্রখর রোদে কার্যত উত্তপ্ত শিলিগুড়ি-সহ গোটা উত্তরবঙ্গ । জুন মাসের শুরু থেকেই চড়া রোদ আর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে নাজেহাল জনজীবন । এই তীব্র দাবদাহে সবথেকে বেশি নাকাল হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিশুরা ।
স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে রোদ এবং স্কুলের শ্রেণিকক্ষের ভ্যাপসা গরমে খুদে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল । ঠিক এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের কিছুটা স্বস্তি ও তৃপ্তি দিতে এক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল শিলিগুড়ির নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
বুধবার দুপুরের মেনুতে মিড-ডে মিলের সাধারণ খাবারের পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য বাড়তি পাওনা হিসেবে রাখা হয়েছিল এক গ্লাস করে ঠান্ডা লস্যি । তীব্র গরমে বিধ্বস্ত খুদে পড়ুয়ারা ঠান্ডা লস্যি হাতে পেয়ে অত্যন্ত খুশি । তাদের ক্লান্ত মুখগুলোতে যেন কিছুটা প্রাণশক্তির সঞ্চার হল । বিদ্যালয়ের এই মানবিক ভাবনায় শুধু পড়ুয়ারাই নয়, তৃপ্ত অভিভাবককুলও । স্কুল চত্বরে উপস্থিত অভিভাবক ও অবিভাবিকাদের হাতেও লস্যি তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ।
এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাঞ্চন দাস এই উদ্যোগের বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে যে পরিমাণ গরম পড়েছে, তাতে খুদে পড়ুয়ারা ক্লাস করতে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠছে । ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই গরম সহ্য করা কঠিন । শিক্ষক হিসেবে শুধু পাঠ্যবই পড়ানোই আমাদের কাজ নয়, তাদের শারীরিক অস্বস্তির কথা ভাবাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে । তাই তীব্র গরমের এই সময়টুকুতে তাদের শরীরে জলের জোগান দিতে এবং কিছুটা সতেজ রাখতে মিড-ডে মিলের সঙ্গে লস্যি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই ।"
তিনি আরও যোগ করেন, "অভিভাবকরা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত । স্কুলের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করেছি এই দাবদাহের হাত থেকে শিশুদের কিছুটা স্বস্তি দিতে । আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিচার করে ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি ।"
এমন তীব্র গরমের দুপুরে স্কুলের এই 'শীতল পরশ' স্থানীয় মহলে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে । অভিভাবক মহলের মতে, সরকারি মিড-ডে মিলের বাইরে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের এই ধরনের সৃজনশীল এবং শিশু-দরদী সিদ্ধান্ত অন্যান্য বিদ্যালয়ের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে । স্কুল চত্বরে আজ যেন এক উৎসবের মেজাজ ধরা পড়ল, যেখানে গরমের ক্লান্তি ছাপিয়ে খুদে পড়ুয়াদের হাসিমুখই ছিল আলোচনার কেন্দ্রে । এই প্রতিবেদনটি শিলিগুড়ির শিক্ষাঙ্গনে একটি নজির হিসেবে রয়ে যাবে বলে মনে করছেন স্থানীয় শিক্ষা সচেতন মহল ।