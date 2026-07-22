অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে মালদা জেলা পরিষদে অচলাবস্থা ! হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিদ্রোহীরা
প্রশাসনের বিরুদ্ধে টালবাহানার অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ আর তার সমাধান সূত্রের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিদ্রোহী তৃণমূল সদস্যরা ৷
Published : July 22, 2026 at 7:59 PM IST
মালদা, 22 জুলাই: মালদা জেলা পরিষদে ক্ষমতার রাশ কার হাতে থাকবে? তার উত্তর এখন কার্যত কলকাতা হাইকোর্টের হাতে ৷ কারণ, বর্তমান জেলা সভাধিপতির বিরুদ্ধে যাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, প্রশাসনের বিরুদ্ধে টালবাহানার অভিযোগ তুলে তাঁরা এই বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ হাইকোর্ট এখন কী নির্দেশিকা জারি করে, সেদিকেই তাকিয়ে সবাই ৷
এদিকে অনাস্থা বিতর্কের এই খেলায় মালদা জেলা পরিষদের কাজকর্ম কার্যত শিকেয় উঠেছে বলে অভিযোগ ৷ শুধুমাত্র সরকারি কর্মীরা ছাড়া জেলা পরিষদ ভবনে কেউ নিয়মিত যান না ৷ সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির টেবিলে যেন ধুলো জমছে ৷ কর্মাধ্যক্ষদের ঘরও ফাঁকা ৷ শুধুমাত্র দেখা মিলছে গেট কিপারদের ৷ অবশ্য তাঁরাও জানেন না, সভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষ কিংবা স্থায়ী সমিতির সদস্যরা কবে জেলা পরিষদ ভবনে আসবেন ৷
গত চার মে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পরেও কিন্তু ছবিটা এমন ছিল না ৷ তখনও প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সভাধিপতি জেলা পরিষদে নিজের দফতরে আসতেন ৷ দফতরে আসতেন সহকারী সভাধিপতি-সহ কর্মাধ্যক্ষরাও ৷ কিন্তু চার জুনের পর থেকে ছবিটা পুরোপুরি বদলে যায় ৷ জেলা পরিষদের এক কর্মীর কথায়, "এখন কেউই এখানে আসেন না ৷ সভাধিপতি কোনও কাজে শহরে আসলে একবার জেলা পরিষদে আসেন ৷ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ফের বড়ি ফিরে যান ৷ সহকারী সভাধিপতি কিংবা কর্মাধ্যক্ষরা সেটাও আসেন না ৷ এখন আমাদের কাজের চাপ বলতে কিছু নেই ৷ শুধু প্রতিদিন সকালে এসে নির্দিষ্ট সময় পর ফের বাড়ি ফিরে যাওয়া ৷ এদিকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজনও প্রতিদিন জেলা পরিষদে আসছে ৷ কারও দেখা না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ৷ কবে যে এই পরিস্থিতি বদলাবে, জানি না ৷"
43 আসনের মালদা জেলা পরিষদে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা 34 ৷ কংগ্রেসের সদস্য রয়েছেন পাঁচজন, বিজেপির চারজন ৷ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে 2023 সালে এখানে তৃণমূলেরই বোর্ড গঠিত হয় ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সভাধিপতি নির্বাচিত হন লিপিকা বর্মন ঘোষ ও সহকারী সভাধিপতির চেয়ারে বসেন আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেন ৷ কিন্তু রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পরেই লিপিকার বিরুদ্ধে সরব হন দলের একাধিক কর্মাধ্যক্ষ ৷
মূল কারণটা অবশ্য তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ ৷ জেলা পরিষদের বিদ্রোহী ঘাসফুল সদস্যদের দাবি, লিপিকা সভাধিপতির চেয়ারে বসলেও স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ তাঁর সমস্ত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন ৷ প্রসেনজিৎ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷ তাই তাঁর বিরুদ্ধে এতদিন কেউ কোনও কথা বলার সাহস দেখাতে পারেননি ৷ সেই সুযোগে জেলা পরিষদে শেষ কথা বলতেন তিনিই ৷ তাঁর অনুমোদন ছাড়া একটি টাকাও কোনও প্রকল্পে বরাদ্দ করা যেত না ৷
শুধু তাই নয়, জেলা পরিষদের কোনও কাজ কোন ঠিকাদার পাবে, তাও তিনি ঠিক করে দিতেন ৷ কারও কোনও কথা বলার উপায় ছিল না ৷ কিন্তু দলে অভিষেককে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই লিপিকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন জেলা পরিষদ সদস্যদের একাংশ ৷ 15 জুন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসা হয় ৷ সেদিনই ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে ৷
এই মুহূর্তে জেলা পরিষদের তৃণমূলের 17 জন সদস্য লিপিকার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন ৷ প্রস্তাবে স্বাক্ষর রয়েছে কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্যেরও ৷ ফলে অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভায় নিজেদের জয় নিয়ে নিশ্চিত বিদ্রোহীরা ৷ ওই শিবিরের অন্যতম নেতা সামশুল হক চিকিৎসার কারণে এখন দক্ষিণ ভারতে ৷ তিনি বলেন, "প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে জেলায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম থমকে রয়েছে ৷ মানুষের দুর্দশাও বাড়ছে ৷ এখন বর্ষা মরশুম চলছে ৷ বছরের এই সময় জেলা পরিষদের সদস্যদের তৎপর থাকতে হয় ৷ কিন্তু সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের তলবি সভার দিন ঘোষণা নিয়ে প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবেই টালবাহানা করছে ৷"
তাঁর কথায়, "ডিভিশনাল কমিশনার আগে 25 জুন তলবি সভা ডেকেছিলেন ৷ পরে তিনিই আবার সেই সভা মুলতুবি করে দেন ৷ সভা মুলতুবি করার কোনও স্পষ্ট কারণও দেখাননি তিনি ৷ আজ পর্যন্ত তিনি তলবি সভার দিনক্ষণ ঘোষণা করেননি ৷ তাই বাধ্য হয়েই বিষয়টি নিয়ে আমরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ আশা করছি, আদালত এব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে ৷"
তৃণমূলের অন্তর্কোন্দলের ডামাডোলে জেলাবাসী যে সমস্যায় পড়েছেন তা মেনে নিচ্ছেন কংগ্রেসের জেলা পরিষদ সদস্য সায়েম চৌধুরীও ৷ তিনি বলছেন, "জেলা পরিষদের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ এখন বন্ধ রয়েছে ৷ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নিজেদের কাছে কর্মাধ্যক্ষ ও স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছে আসছেন ৷ কিন্তু ক্ষমতাসীন তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদের কেউই এখন জেলা পরিষদে আসছেন না ৷ মানুষও তাঁদের না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন ৷ তাঁরা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন ৷"
যদিও জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের দাবি, "জেলা পরিষদের কোনও কাজ আটকে নেই ৷ সব কাজ প্রশাসনিকভাবে চলছে ৷ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মানুষের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ৷ তবে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই ৷" বিতর্কিত এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর ৷