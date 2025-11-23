কাটমানি না-দিলে নাম বাদ ! ছাব্বিশের ভোটে 'বাংলার বাড়ি' শাসকদলের কাঁটা হবে না তো

কাটমানি না-দিলে নাম বাদ ! ছাব্বিশের ভোটে 'বাংলার বাড়ি' শাসকদলের কাঁটা হবে না তো
একজনের বাড়ির সামনে অন্যজনকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে দ্বিতীয় জনের নাম উপভোক্তা তালিকায় তোলার অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : November 23, 2025 at 10:56 AM IST
মালদা, 23 নভেম্বর: ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলের কাঁটা হয়ে দেখা দিতে পারে রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্প ! এই প্রকল্পের শুরু থেকে নানাবিধ অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ৷ এর আগে হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, কালিয়াচক 3 নম্বর-সহ বিভিন্ন ব্লকে অভিযোগ উঠেছিল, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাটমানি না-দিলে প্রকল্প থেকে উপভোক্তাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরে আবার একজনের বাড়ির সামনে অন্যজনকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে দ্বিতীয় জনের নাম উপভোক্তা তালিকায় তোলার অভিযোগ এসেছিল ৷
অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন ব্লক অফিসের কর্মীরাও ! এবার সেই অভিযোগ উঠেছে চাঁচলে ৷ বঞ্চিত উপভোক্তাদের অভিযোগ, ব্লক অফিসের কর্মীরা তাঁদের কাছ থেকে খুল্লমখুল্লা কাটমানি দাবি করছেন ৷ টাকা না-দিলে কারও নাম উপভোক্তা তালিকায় থাকছে না ৷ শুধু বঞ্চিত উপভোক্তা নয়, এই অভিযোগ শাসকদলের নেতৃত্বেরও ৷ যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা ৷
কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার বরাদ্দ অর্থ বন্ধ রয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার আবেদন করা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত রেখেছে বলে অভিযোগ ৷ অথচ অন্য রাজ্যগুলিতে সেই অর্থ নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে ৷ শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের উপর ভরসা না-করে মমতা নিজেই বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করেন ৷ বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে বার্তা দেন, রাজ্যের গরিব মানুষের মাথার ছাদ তৈরির দায়িত্ব রাজ্য সরকারই নিচ্ছে ৷ কেন্দ্রের অর্থের প্রয়োজন নেই ৷
কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই ‘চ্যালেঞ্জ’ প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ার জোগাড় ৷ তেমনটাই মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷ কারণ, রাজনীতি থেকে প্রশাসন, সব জায়গায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে দুর্নীতি ৷ যাঁদের মাথার উপর কোনও ছাদ নেই, জোড়াতালি দেওয়া পলিথিন কিংবা ভাঙা টিন-টালির চালে যাঁরা মাথা গোঁজেন, সেই মানুষগুলোর জন্যই এই প্রকল্প ৷ কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, চাঁচল 1 নম্বর ব্লক অফিসের কর্মীরা ঘরের সমীক্ষা করতে গিয়ে সেই গরিবগুর্বোদের কাছেই 20 হাজার টাকা করে কাটমানি দাবি করেন ৷ তাঁরা সেই টাকা দিতে পারেননি ৷ তাই উপভোক্তা তালিকা থেকে তাঁদের নাম ছেঁটে ফেলা হয়েছে ৷ প্রতিবাদে তাঁরা বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভও দেখান ৷
চাঁচলের পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ দাস শিক্ষিত যুবক ৷ অত্যন্ত গরিব ৷ তিনি জানান, “তালিকায় আমার নাম ছিল৷ কিছুদিন আগে ব্লকের অফিসার কুন্তলবাবু আর তাঁর সহকারী বাপিবাবু আমাদের বাড়ির সমীক্ষা করতে যান ৷ তাঁরা আমার কাছে টাকা দাবি করেন ৷ আমি তাঁদের জানিয়ে দিই, টাকা দেওয়ার সামর্থ আমার নেই ৷ এরপর আমি নিজের চিকিৎসা করাতে বাইরে গিয়েছিলাম ৷ ফিরে এসে দেখি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ আমি বুঝতে পারছি, টাকা দিতে না-পারার জন্যই তালিকা থেকে আমার নাম ছেঁটে ফেলা হয়েছে ৷ আমি বিডিওর কাছে আর্জি জানাচ্ছি, তিনি যথাযথ তদন্ত করুন ৷ আমি সরকারি ঘর পাওয়ার যোগ্য কি না দেখুন ৷ তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিন ৷ আমার মতো এলাকার আরও অনেকের নাম এভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এর সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ৷”
একই বক্তব্য এলাকার আরেক বাসিন্দা কবিতা দাসেরও ৷ তিনি বলেন, “এর আগে একাধিকবার সমীক্ষা হয়েছে ৷ প্রতিবারই আমার নাম তালিকায় ছিল ৷ কিন্তু সম্প্রতি ব্লক অফিসের আধিকারিকরা তদন্তে গিয়ে আমার কাছে 20 হাজার টাকা দাবি করেছিলেন ৷ আমি নিজেই খেতে পাই না ৷ দিন আনি দিন খাই ৷ অত টাকা দেব কোথায় থেকে ? আমি তাঁদের সেকথা বলি ৷ তারপরেই আমার নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আমার চাটাইয়ের ঘর ৷ মাথায় পলিথিন দিয়ে রেখেছি ৷ তার মধ্যেই দুই মেয়ে নিয়ে বাস করি ৷ ঘরের আমার খুব প্রয়োজন ৷ তাই বিডিও অফিসে এসেছি ৷”
চাঁচল 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি জাকির হোসেনও এনিয়ে ব্লকের আধিকারিক ও কর্মীদের দিকে আঙুল তুলেছেন৷ তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী গরিব মানুষের অন্নের ব্যবস্থা করেছেন ৷ তাঁদের ঘরেরও ব্যবস্থা হয়েছে ৷ কিন্তু এই গরিব মানুষদের নিয়ে ব্লকের একশ্রেণির কর্মী ছেলেখেলা করছেন ৷ একজন গরিব মানুষ, যাঁর নাম উপভোক্তাদের তালিকায় রয়েছে, তাঁর বাড়িতে একবারই তদন্ত হওয়ার কথা ৷ কিন্তু এখানে ব্লকের আধিকারিক ও কর্মীরা তালিকায় নাম থাকা এক উপভোক্তাদের বাড়িতে পাঁচবার গিয়েছেন ৷ ষষ্ঠবার অনেকের নাম তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলেছেন ৷ এসব হচ্ছে কিছুর বিনিময়ে ৷ বিষয়টি আমাদের খুব খারাপ লাগছে ৷ আমাদের কাছে খবর আছে, টাকা নেওয়ার পরেও এই আধিকারিকরা অনেকের নাম তালিকা থেকে কেটে দিয়েছেন ৷ এভাবে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বদনাম করছেন ৷ আমরা বিডিওর কাছে এনিয়ে অভিযোগ জানাব ৷ আমরা চাই, যাঁদের নাম তালিকায় ছিল তাঁদের প্রত্যেকের নামে ঘর বরাদ্দ করা হোক ৷”
এনিয়ে চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের বিডিও পৌষালী চক্রবর্তীকে ধরা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ ফোন ধরেননি জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলও ৷