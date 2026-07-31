ভদ্রেশ্বরে লাইনচ্যুত ইঞ্জিন ! হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে বিপর্যয়, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সকাল সাড়ে 8টা নাগাদ ভদ্রেশ্বর স্টেশনের কাছে রিভার্স লাইন থেকে মেন আপ লাইনে একটি রেল ইঞ্জিন তোলা হচ্ছিল। তখন আচমকাই ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয় ।
Published : July 31, 2026 at 11:40 AM IST
ভদ্রেশ্বর, 31 জুলাই: অফিসটাইমের ব্যস্ত সময়ে বড়সড় রেল বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখার হাজার হাজার নিত্যযাত্রী । শুক্রবার সকালে ভদ্রেশ্বর স্টেশনের কাছে একটি রেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হওয়ায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের আপ পরিষেবা । পাশাপাশি রিভার্স লাইনেও ট্রেন চলাচল থমকে যায় । ফলে একের পর এক ট্রেন আটকে পড়ে বিভিন্ন স্টেশনে । কোথাও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায় যাত্রীদের, আবার কেউ বিকল্প পরিবহণের খোঁজে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় সাড়ে 8টা নাগাদ ভদ্রেশ্বর স্টেশনের কাছে রিভার্স লাইন থেকে মেন আপ লাইনে একটি রেল ইঞ্জিন তোলা হচ্ছিল । সেই সময় আচমকাই ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে । ঘটনাটি ঘটে ভদ্রেশ্বর থেকে ব্যান্ডেলের দিকে যাওয়ার পথে । এর জেরে সঙ্গে সঙ্গে আপ মেন লাইন এবং রিভার্স লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় রেল কর্তৃপক্ষ ।
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্ধারকারী দল । ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে লাইনচ্যুত ইঞ্জিনটিকে লাইনে তোলার কাজ শুরু হয় । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ চললেও রেল কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক অনুমান, পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে অন্তত দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগতে পারে ।
যদিও ডাউন লাইনে সীমিত আকারে ট্রেন চলাচল চালু রাখা হয়েছে, আপ লাইনের পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন বর্ধমানমুখী যাত্রীরা । একাধিক লোকাল ও মেল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে । অনেক ট্রেনের সময়সূচিও এলোমেলো হয়ে যায় ।
ভদ্রেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষারত নিত্যযাত্রী প্রিয়া ঘোষ বলেন, " আমার মগরা যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু ট্রেন বন্ধ থাকায় স্টেশনেই বসে থাকতে হচ্ছে । কখন ট্রেন চলবে, কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না ।" আর এক যাত্রী অরিজিৎ রক্ষিতের কথায়, "অফিসে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে । বিকল্প গাড়ি ধরতে গেলে অনেক বেশি খরচ হবে । বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ।"
রেলের লোকো পাইলট অমিত প্রকাশ বিক্রান্ত জানান, রিভার্স লাইন থেকে মেন লাইনে ইঞ্জিন ওঠানোর সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর কথায়, "সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয় । আপ এবং রিভার্স- দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে । উদ্ধার ও মেরামতির কাজ চলছে । সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।"
তবে কী কারণে ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হল, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি রেল । হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখা পূর্ব রেলের অন্যতম ব্যস্ত রেলপথ । প্রতিদিন লক্ষাধিক যাত্রী এই শাখার উপর নির্ভর করেন । ফলে অফিসযাত্রার সময় এমন বিপর্যয়ে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে গোটা শাখার ট্রেন চলাচলে ।