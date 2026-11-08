দোকান বিক্রির টাকা নিয়ে বিবাদ ! দেওরকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বউদি-ভাইপোর বিরুদ্ধে

দোকান বিক্রির টাকা নিয়ে বিবাদ ! দেওরকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বউদি-ভাইপোর বিরুদ্ধে
Mandir Bazaar: এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, মারধরের নেপথ্যে ঠিক কী কারণ ছিল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
Published : November 8, 2026 at 3:26 PM IST
মন্দিরবাজার, 8 নভেম্বর: দোকান বিক্রির টাকা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ । আর তার জেরেই কি প্রাণ গেল এক ব্যক্তির ? দক্ষিণ 24 পরগনার মন্দিরবাজার থানার বাঙ্গাবেড়িয়া এলাকায় নিত্যানন্দ অধিকারী (37) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁরই বউদি ও ভাইপোর বিরুদ্ধে । ঘটনায় অভিযুক্ত দীপালি অধিকারী ও তাঁর ছেলে বাবুসোনা অধিকারীকে গ্রেফতার করেছে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ । ধৃতদের আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।
মন্দিরবাজারের এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলার রজু করা হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দোকান বিক্রির টাকা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত । সেই সূত্রে দীর্ঘদিন ধরেই নিত্যানন্দ ও দীপালিদের মধ্যে বচসা ও ঝগড়া লেগেই রয়েছে । অভিযোগ, শুক্রবার সেই পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করেই নতুন করে অশান্তি । আচমকাই লাঠি হাতে নিত্যানন্দের উপর চড়াও হন বাবুসোনা ও তাঁর মা দীপালি অধিকারী । এরপর দু'জনে মিলে তাঁকে এলোপাথাড়ি মারধর করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মারধরের একপর্যায়ে জলের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন নিত্যানন্দ । কিন্তু তারপরেও তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে । ভাইকে মারধরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নিত্যানন্দের দাদা গৌরাঙ্গ অধিকারী । অভিযোগ, ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে তিনিও আক্রান্ত হন । গৌরাঙ্গর স্ত্রী মৌসুমী অধিকারী বলেন, "মারধরের পরও ওরা প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল । বলছিল, পুলিশে অভিযোগ জানালে ফিরে এসে খুন করে দেব !"
এদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়েন নিত্যানন্দ । পরে প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে নাইয়ারাট প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান । সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল হয়ে কলকাতার পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয় । কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি । শনিবার মৃত্যু হয় নিত্যানন্দর ।
ঘটনার পরেই সামনে আসে মারধরের একাধিক ছবি ও ভিডিও। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই হাড়হিম করা দৃশ্য ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । পারিবারিক বিবাদের জেরে এমন মর্মান্তিক পরিণতি কীভাবে হল, তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন । এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, মারধরের নেপথ্যে ঠিক কী কারণ ছিল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।