ভারত-বাংলাদেশ জলবণ্টন চুক্তি, ফরাক্কায় জলপ্রবাহ পর্যবেক্ষণে দুই দেশের প্রতিনিধিরা

ভারত-বাংলাদেশ জলবণ্টন চুক্তি, ফরাক্কায় জলপ্রবাহ পর্যবেক্ষণে দুই দেশের প্রতিনিধিরা
ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জল বণ্টন চুক্তি পুনর্নবীকরণ হবে কি না, সেবিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ৷ এর মধ্যে দুই দেশের প্রতিনিধিরা ফরাক্কায় এলেন ৷
Published : May 21, 2026 at 5:38 PM IST
ফরাক্কা, 21 মে: গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একপ্রস্থ আলোচনা হল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় ৷ বৃহস্পতিবার ভারত এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আলোচনার আগে গঙ্গার ডাউন স্ট্রিম ফরাক্কা বেনিয়া গ্রাম ঘাটপাড়া মেলার মাঠ সংলগ্ন অফিস থেকে ফরাক্কা ব্যারেজের জলপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করেন ৷ এর সঙ্গে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর জল বিভাজন স্থল পর্যন্ত জলপ্রবাহের পরিমাণও দেখেন তাঁরা ।
গঙ্গা-ভাগীরথী জল সীমারেখা পরিদর্শন করে ফিরে এসে ফিডার ক্যানেলে ব্যারেজ সংলগ্ন স্টলে পর্যবেক্ষণ চালান উভয় দেশের প্রতিনিধিরা ৷ কিন্তু পর্যবেক্ষণে কী কী পাওয়া গেল বা গেল না, সেই বিষয়ে কোনও কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে জানাতে অস্বীকার করেন উভয় দেশের পর্যবেক্ষ দলের প্রতিনিধিরা ।
দিল্লি থেকে আসা এক প্রতিনিধি মৌখিকভাবে জানান, এটি রুটিন পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয় ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নয়া সরকার গঠন হয়েছে ৷ এদিকে পশ্চিমবঙ্গেও পনেরো বছরের তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে সরকার গড়েছে বিজেপি ৷ ফলে ভারত-বাংলাদেশ জলচুক্তির পুনর্নবীকরণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন কূটনীতিকদের একাংশ ৷
1996 সালে স্বাক্ষরিত ভারত বাংলাদেশ গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তির মেয়াদ 2026 সালের ডিসেম্বরে শেষ হতে চলেছে ৷ ফরাক্কা ব্যারেজের ডাউন স্ট্রিম থেকে বেরিয়েছে পদ্মা নদী ৷ ভারত থেকে পদ্মায় প্রবাহিত জলের উপর বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটা নির্ভর করে ৷ 1996 সালের জল বণ্টন চুক্তির পর দুই দেশের সরকারের পরিবর্তন হয়েছে ৷ ফলে জল চুক্তির পুনর্নবীকরণ যে খুব সহজ হবে, তা মনে করছে না কোনও দেশই ৷
বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে আগের চুক্তির নবীকরণ করতে চায় না, বরং বাংলাদেশের স্বার্থ ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে একটি নতুন ও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির দাবিতে আলোচনা শুরুর উপর জোর দিচ্ছে নয়া সরকার ৷ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এদিন গঙ্গার জল প্রবাহ স্বচক্ষে পরিদর্শনের পর আগামিকাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা কলকাতায় ভারত-বাংলাদেশ জয়েন্ট কমিটির 90 তম বৈঠক সারবেন ৷ এরপর দুই দেশের সরকার আলোচমার মাধ্যমে এগোবে ৷