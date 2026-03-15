'আমার ভোট, আমার অধিকার', নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনে শহরে SIR চর্চা
এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে মনে করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টদের একাংশ ৷
Published : March 15, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 15 মার্চ: নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যে দু’দফায় হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তবে, এখনও রাজ্যের ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি ৷ নির্বাচন কমিশন এদিন নির্ঘণ্ট ঘোষণার সময়ও জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাকি থাকা ভোটারদের নাম বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের করা যাচাই অনুযায়ী সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে জুড়বে ৷
কিন্তু, কবের মধ্যে শেষ হবে এই বাকি থাকা 60 লক্ষের বেশি ভোটারের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি ? এর কোনও সদুত্তর নেই কমিশনের কাছে ৷ এ নিয়ে রবিবার বিকেলে জাতীয় বাংলা পরিষদের তরফে একটা নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে ৷ নাম দেওয়া হয়েছে, 'আমার ভোট, আমার অধিকার' ৷ সংগঠনের অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার হরণের চক্রান্ত চলছে ৷
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষজন ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জাতীয় বাংলা পরিষদের সভাপতি চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "এসআইআর-এর নামে অত্যাচার চলছে ৷ ভোটাররা বিচলিত হয়ে পড়ছেন ৷ প্রকৃত ভোটাররা এখনও ভোটাধিকার পাননি ৷ সেই কারণেই আমরা এই প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছি ৷ কারণ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ খুব আবছা ৷ পরিকল্পনাহীন ভাবে যে এসআইআর হল, তার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছি ৷ আজ ভোটের দিন ঘোষণা হল ৷ এটা স্পষ্ট বহু মানুষ ভোট দিতে পারবে না ৷ বহু প্রকৃত ভোটার বাদ গেলেন ৷"
কলকাতা প্রেস ক্লাবে হওয়া এই সভায় আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, " নির্বাচন কমিশন আজ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল ৷ এই ভোটকে সামনে রেখে এসআইআর নামে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাতে আমাদের আপত্তি ছিল না ৷ কিন্তু, এর লক্ষ্য কোনও একটা রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করা, এমনিতে যারা মানুষের ভোটে পেতে অক্ষম ৷ নির্বাচন কমিশনের কাজ ছিল এই প্রক্রিয়াকে আরও সহজভাবে করা ৷ এসআইআরে একজনও রোহিঙ্গাকে পাওয়া গেল না ৷ অথচ সাড়ে 10 কোটি বাঙালিকে চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হল ৷ যাঁদের নাম বিচারাধীন, তাঁরা কেউ ভোট দিতে পারবেন না ৷ গরিব মানুষকে হয়রানির স্বীকার করতেই এই এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ ভোটে বাঙালি এই হয়রানির উত্তর দেবে ৷"
চিত্র পরিচালক সুশান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, "বাঙালি জাতি একটা অদ্ভুত করুণ সময় মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ৷ হিন্দু বাঙালিরা মনে করছেন এখন খুব সুরক্ষিত আছেন ৷ সেটা বিষয় নয় ৷ আসলে এটা একটা পরিকল্পনা ৷ কারণ এটা বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা ৷ তাহলে বাংলা ভাষার বিপদ ৷ বাংলা ভাষা ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে ৷ যাঁরা একসময় বামপন্থী কথা বলতেন, এখন তাঁরা ঘৃণার রাজনীতি করছেন ৷ আমাকে বাংলাদেশি বলা হয়েছে ৷ কারণ, আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি ৷"