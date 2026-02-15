কলকাতার বাজেট পেশ করলেন মেয়র, কোন খাতে কত বরাদ্দ হল?

কলকাতার বাজেট পেশ করলেন মেয়র, কোন খাতে কত বরাদ্দ হল?
সোমবার থেকে শুরু কলকাতা পুরনিগমে বাজেট আলোচনা ৷ তার আগে দেখে নেওয়া যাক চলতি ও আগামী অর্থবর্ষে বাজেটে কোন খাতে কত বরাদ্দ ৷
Published : February 15, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: চলতি পুর বোর্ডের মেয়াদের শেষতম বাজেট পেশ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম । যাতে সম্ভাব্য আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 5791 কোটি 43 লাখ টাকা । ব্যয় করার লক্ষ্যমাত্রা 5902 কোটি 43 লাখ টাকা । 111 কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট । তবে ঘাটতি থাকলেও ভোটের কথা মাথায় রেখে প্রায় সব খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড । সোমবার থেকে শুরু হবে পুর বাজেট 2026-2027 নিয়ে আলোচনা ৷ তার আগে দেখে নেওয়া যাক বাজেট বরাদ্দ একনজরে ৷
কোন বিভাগে কত বরাদ্দ
জল সরবরাহ বিভাগের জন্য চলতি অর্থবর্ষের পুর বাজেটে বরাদ্দ আছে 454 কোটি 90 লাখ টাকা । আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে বরাদ্দ বেড়েছে 2 কোটি টাকা । 456 কোটি টাকা হয়েছে ৷ নিকাশি বিভাগের চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় আগামী বছরে বরাদ্দ হয়েছিল 353.75 কোটি টাকা । যা চলতি বছরের তুলনায় 1.18 কোটি টাকা বেশি । চলতি বছরে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল 352.57 কোটি টাকা ।
রাস্তা বিভাগের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল 334.30 কোটি টাকা । চলতি বছরের থেকে 9.28 কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ । চলতি বছরে ধরা হয়েছিল 335.02 কোটি টাকা । উদ্যান বিভাগ 43.40 কোটি বরাদ্দ ছিল । মোট বরাদ্দ 50 লাখ টাকা অতিরিক্ত বেড়েছে । আগামী অর্থবর্ষে 43.90 কোটি বরাদ্দ হল । আলোকায়ন বিভাগে 45 লাখ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে । এই বিভাগের বরাদ্দের অঙ্ক 156.55 কোটি টাকা । চলতি বাজেটে বরাদ্দ ছিল 156.90 কোটি টাকা ।
জঞ্জাল সাফাই বিভাগের বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে 690.03 কোটি টাকা । চলতি বছরের তুলনায় 3.46 কোটি টাকা । চলতি বছরে বরাদ্দ ছিল 686.57 কোটি টাকা । জঞ্জাল সাফাই বিভাগের গাড়ির জন্য আগামী বাজেটে বরাদ্দ পরিমাণ আরও 2 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে । চলতি বাজেটে বরাদ্দ ছিল 52.59 কোটি টাকা । বেড়ে হল 54.44 কোটি টাকা । স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য বরাদ্দ হল 183.54 কোটি টাকা । চলতি বছরে বরাদ্দ ছিল 180.05 কোটি টাকা । চলতি বছরের তুলনায় বরাদ্দ বেড়েছে 3.49 কোটি টাকা ।
বস্তি বিভাগে বরাদ্দ হয়েছে 250.16 কোটি টাকা । চলতি বছরে ছিল 249.09 কোটি টাকা । সামাজিক খাতে বরাদ্দ হয়েছে 29.50 কোটি টাকা । 2 লাখ টাকা কমেছে বরাদ্দ । নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 150 কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে । কাউন্সিলর এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প খাতে বরাদ্দ একই থেকেছে 43.20 কোটি টাকা । বোরো সুসংহত তহবিল 28.80 কোটি টাকা । বিশেষ উন্নয়ন খাতে চলতি বছরের তুলনায় 19 কোটি টাকা বেড়ে বাজেটে বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে 190 কোটি টাকায় ।
আয়ের লক্ষ্যমাত্রা
খরচ বরাদ্দ যেমন বেড়েছে, তেমন আয় করার লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে । নিকাশি বিভাগের 1 কোটি টাকা অতিরিক্ত ধরে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে 71.42 কোটি টাকা । জঞ্জাল সাফাই থেকে আয় এক কোটি বাড়িয়ে ধরা হয়েছে । মোট লক্ষ্যমাত্রা 127.30 কোটি টাকা । বিল্ডিং বিভাগ দশ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে । অর্থাৎ 280.48 কোটি টাকা আয় ধরা হয়েছে । চলতি বছরে সম্পত্তি কর আদায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল 1533 কোটি টাকা । আগামী বছর লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে করা হয়েছে 1555 কোটি টাকা ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "নাগরিকদের উপর বেশি চাপ না দিয়ে কীভাবে আয় করা যায় সেটাই ভাবা হয়েছে । আমাদের বোর্ডের দৃষ্টি জনকল্যাণকামী । তাই জনস্বার্থে বরাদ্দ আমরা যতটা পেরেছি বাড়িয়েছি তবে কোনও হাস্যকর অর্থ বরাদ্দ নয় । যা বাস্তব সেটাই করা হয়েছে ।"