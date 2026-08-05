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টানা বর্ষণে পাহাড়ে বিপর্যয়: ধসে বিচ্ছিন্ন একাধিক গ্রাম, নদী প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় হাই অ্যালার্ট উত্তরবঙ্গে

দার্জিলিং জেলার বিজনবাড়ি ব্লকের ফেঞ্চেটার থেকে রিমবিক-লোধামার সংযোগকারী মূল পাহাড়ি রাস্তায় নেমেছে ভয়াবহ ধস। রাস্তার একটি বিশাল অংশ ধসে গিয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

NORTH BENGAL HIGH ALERT RAINFALL
টানা বর্ষণে পাহাড়ে বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 9:12 PM IST

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দার্জিলিং, 5 অগস্ট: গত কয়েকদিন ধরে চলা অবিরাম ও মুষলধারে বৃষ্টির জেরে দার্জিলিং, কালিম্পং ও ডুয়ার্স-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্বাভাবিক জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। একের পর এক পাহাড়ে ধস এবং পাহাড়ি নদীগুলির ভয়ঙ্কর জলস্ফীতির জেরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার একাধিক প্রত্যন্ত গ্রাম এখন কার্যত রাজ্য ও দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন।

বিজনবাড়িতে ভয়াবহ ধস, স্তব্ধ 6টি গ্রামের জীবনযাত্রা: দার্জিলিং জেলার বিজনবাড়ি ব্লকের ফেঞ্চেটার থেকে রিমবিক-লোধামার সংযোগকারী মূল পাহাড়ি রাস্তায় নেমেছে ভয়াবহ ধস। অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে পাহাড়ি নদীর তীব্র স্রোতের ধাক্কায় রাস্তার একটি বিশাল অংশ ধসে গিয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এই সড়কটি বিজনবাড়ির প্রায় ছয়টি গ্রামের মানুষের কাছে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল। রাস্তা ভেঙে যাওয়ার ফলে ওই গ্রামগুলির অধিবাসীরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ও বন্দি দশায় দিন কাটাচ্ছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধ আনা-নেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে, স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাওয়া এবং চাকরিজীবীদের কর্মস্থলে যাতায়াত। এই কঠিন পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা সংস্কার ও বিকল্প যোগাযোগের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন।

টানা বর্ষণে পাহাড়ে বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)

লাভা-কালিম্পং ও পেডং রুটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন: পাহাড়ে বৃষ্টির প্রকোপে কালিম্পং জেলাতেও চরম দুর্ভোগ তৈরি হয়েছে। লাভা থেকে কালিম্পং যাওয়ার রাস্তায় নিমবস্তির কাছে 'ফুরকেলি ভীর' এলাকায় এক বিশাল ধস নেমে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর ফলে এই রুটে সমস্ত ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় প্রশাসন এবং পরিবহন বিভাগের তরফে যাত্রীদের এই পথ এড়িয়ে বিকল্প ঘুরপথে যাতায়াতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কালিম্পংয়ের পেডং এলাকার কাগে অঞ্চলেও মূল সড়কে ধসের ঘটনা ঘটে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি থমকে গিয়েছে।

তিন সপ্তাহে 150টির বেশি ধস, ক্ষতিগ্রস্ত 50টি বাড়ি: চলতি বর্ষা মরশুমে পাহাড়ের পরিস্থিতি যে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক, তা উঠে এসেছে রাজ্য প্রশাসনের সাম্প্রতিক পর্যালোচনায়। গত মাত্র তিন সপ্তাহের বৃষ্টিতে দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য অঞ্চলে ছোট-বড় মিলিয়ে 150টিরও বেশি স্থানে ধসের খবর মিলেছে। এর মধ্যে মারাত্মক ধসের কারণে প্রায় 50টি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাহাড়ের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ধসে যাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দ্রুত রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

উদ্ধারকাজ ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে হাই-টেক প্রস্তুতি: যেকোনও বড় ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় পাহাড়জুড়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দিতে দার্জিলিংয়ের কার্শিয়াং ও সুখিয়াপোখরি অঞ্চলে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দুটি টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বিএসএফ এবং সশস্ত্র সীমা বলের সাথে যৌথ মকড্রিল বা মহড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে পুলিশের আরটি সেট এবং বিশেষ স্যাটেলাইট ফোন প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

পরিস্থিতি নজরদারির সুবিধার্থে চালু করা হয়েছে 'ইন্টিগ্রেটেড ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার'। যেখানে পুলিশ, দমকল, পূর্ত দফতর, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি-সহ মোট 15টি দফতরের প্রতিনিধিরা 24 ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছেন। দুর্যোগ সামলাতে পাহাড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানদের নিয়ে গঠিত 100 জনের বিশেষ 'ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ' মোতায়েন করা হয়েছে।

রেকর্ড বর্ষণ ও তিস্তা-তোর্সায় আকস্মিক বন্যার লাল সতর্কতা: মৌসম ভবন(IMD)-এর পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের সমতল ও পার্বত্য এলাকায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। সমতলের কোচবিহারে 254.2 মিমি এবং জলপাইগুড়িতে 165.6 মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলেও লাগাতার 50 থেকে 90 মিমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় আরও 180 মিলিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় আকস্মিক বন্যা ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার প্রবল ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে পাহাড়ি নদী তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা এবং রায়ডাকের জলস্তর আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসন থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি পাহাড়ি রাস্তায় অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ ও এড়িয়ে চলার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

TAGGED:

LANDSLIDE
DISASTER IN THE HILLS
পাহাড়ে বিপর্যয়
দার্জিলিং কালিম্পং
NORTH BENGAL HIGH ALERT RAINFALL

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