কলকাতা থেকে সরাসরি বিমান দক্ষিণ আফ্রিকায় !

কলকাতা থেকে সরাসরি বিমান দক্ষিণ আফ্রিকায় !
সামনের বছরের ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় ভাবে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে মরিয়া প্রোটিয়ারা ৷
Published : February 12, 2026 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: কলকাতার পর্যটকদের দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিয়ে যাওয়ার হাতছানি সে দেশের পর্যটন দফতরের । চালু হতে চলেছে সাশ্রয়ী মূল্যে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সরাসরি উড়ান । সামনের বছরের ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় ভাবে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে মরিয়া প্রোটিয়ারা ৷
দূরত্বের কারণে কলকাতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকামুখী পর্যটকের সমস্যা অনেক কম । তাই চলতি বছরের মধ্যে ভারত থেকে সরাসরি বিমান চালুর পরিকল্পনা করছে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন দফতর । কলকাতা শহর তাদের জন্য একটি প্রধান কৌশলগত বাজার । তাই কলকাতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্লাইট সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটনের মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজার মিতালি করমরকার ।
তিনি বলেন, "কলকাতা শহরের ভ্রমণকারীরা সংস্কৃতিগতভাবে সমৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভ্রমণের প্রতি প্রবল ঝোঁক রয়েছে তাঁদের । তাই রোড শো'র মাধ্যমে আমরা কলকাতার ভ্রমণ ব্যবসার সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা আরও গভীর করার এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বাজারে দক্ষিণ আফ্রিকার দৃশ্যমানতা এবং অনুরণন আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এগোচ্ছি ।"
সাংবাদিক সম্মেলনে জানা গেল, চলতি বছরের মধ্যেই ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সরাসরি উড়ান চালু করতে জোরকদমে আলোচনা চলছে ।
দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যটনের মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজার মিতালি করমরকার আরও জানান, "ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সবথেকে বেশি মানুষ যান মুম্বই থেকে । দক্ষিণ আফ্রিকায় যত সংখ্যক ভারতীয় ঘুরতে যান, তাঁদের মধ্যে প্রায় 61 শতাংশই মুম্বইয়ের । প্রথম দশে কলকাতা থাকলেও শতাংশের নিরিখে সেটা খুবই কম - খুব বেশি হলে পাঁচ শতাংশের মতো । সেই পরিস্থিতিতে কলকাতার পর্যটকদের টানার উপরে জোর দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন দফতর ।
মিতালি আরও বলেন, "ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকার (পর্যটনের) জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হল কলকাতা । এই শহরের ভ্রমণপিপাসুদের মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ভ্রমণের প্রতি প্রবল আগ্রহ রয়েছে । ভ্রমণের ক্ষেত্রে কলকাতার পর্যটকরা ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চান, সেখানে দেশ বা বিদেশ তাঁদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায় না ।"
দক্ষিণ আফ্রিকা 2027 সালে ওয়ান ডে পুরুষদের বিশ্বকাপের আয়োজন করতে চলেছে । নামিবিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টকে কেন্দ্র করেও পর্যটনের উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন মিতালি । আর ততদিনে ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সরাসরি উড়ান পরিষেবাও চালু হয়ে যাবেও বলে আশাবাদী তিনি ।
প্রসঙ্গত, বিমানপথে সরাসরি বা স্টপওভার-সহ সাধারণত 18 থেকে 20 ঘণ্টা সময় লাগে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছতে । ফলে, অনেকেই সেই ঝক্কি নিতে ভয় পান, ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও । দেশটি প্রধানত একটি বিস্তীর্ণ মালভূমি । এটি চারপাশে উপকূলীয় সমভূমি নিয়ে গঠিত, যা গ্রেট এস্কার্পমেন্ট দ্বারা বিভক্ত ।
এর ভৌগোলিক দিকে তাকালে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্ভুক্ত, তাই যখন কলকাতায় গ্রীষ্মকাল, তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় শীতকাল (জুন-অগস্ট) এবং যখন কলকাতায় শীতকাল, তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল (ডিসেম্বর-মার্চ)। তাই নিজের শরীর এবং ছোটদের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে সেখানে যাওয়ার কথা বলেছেন মিতালি করমরকার । তবে, সে দেশে বেড়াতে যাওয়ার আদর্শ সময় মে থেকে অক্টোবর । ক্রুগার, মাদিকওয়ে, পিলানেসবার্গ এবং কোয়াজুলু-নাটালে শিকার দেখার জন্য এই মাসগুলি দুর্দান্ত কারণ প্রাণীগুলি জলের উৎসের চারপাশে ঘনীভূত থাকে এবং শুষ্ক মরশুমের পাতলা গাছপালায় সহজেই তা দেখা যায় ।