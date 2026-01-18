ফিলিং ঘুষপেটিয়া উইথ শুভেন্দু এন্ড 65 অদার্স ! SIR শুনানিতে ডাক পেয়ে তোপ দীপ্সিতার

ফিলিং ঘুষপেটিয়া উইথ শুভেন্দু এন্ড 65 অদার্স ! SIR শুনানিতে ডাক পেয়ে তোপ দীপ্সিতার
দীপ্সিতা ইটিভি ভারতকে বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর কথা অনুযায়ী রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ধরার পরিবর্তে বাংলার সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে ।
Published : January 18, 2026 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 18 জানুয়ারি: বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের শুনানিতে ডাক পড়ল আরও এক সিপিএম সদস্যের । প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর এবার শুনানিতে তলব করা হয়েছে সিপিএম ছাত্রনেত্রী দীপ্সিতা ধরকে । সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ তাঁকে হাওড়া সদরের এক বিদ্যালয়ের শুনানি কেন্দ্রে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে । এই নোটিশ পাওয়ার পর বিজেপি ও কমিশনকে তুলোধোনা করলেন জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রী ।
শুনানিতে ডাক পাওয়ার পর নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো বার্তায় চাঁছাছোলা ভাষায় বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন দীপ্সিতা ৷ ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "SIR এ ডাক পেয়েছি গাইস ! ফিলিং ঘুষপেটিয়া উইথ শুভেন্দু এন্ড 65 অদার্স !"
হাওড়া ডোমজুড় 184 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার দীপ্সিতা ধর । তাঁকে পাঠানো নির্বাচন কমিশনের নোটিশে বলা হয়েছে যে, "আপনার বিধানসভা ক্ষেত্রে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এর কাজ চলছে । আপনার যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত গণনা ফর্ম গৃহীত হয়েছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে । বর্তমান ভোটার তালিকা এবং পূর্ববর্তী এসআইআর-এর সময় প্রস্তুত ভোটার তালিকায় আপনার পিতার/নিজের নামের অমিলের কারণে এবং আপনার গণনা ফর্মে দেখানো সংযোগ অনুযায়ী, মনে হচ্ছে আপনি পূর্ববর্তী এসআইআর-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে ভুলভাবে যুক্ত হয়েছেন । পূর্ববর্তী এসআইআর-এর সময় প্রস্তুত ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও মিল না-থাকা বা সম্ভবত স্কুলের শংসাপত্রের তথ্যে মিল না-থাকার পরিপ্রেক্ষিতে, আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে 18 জানুয়ারি বেলা বারোটায় নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হোন ।"
একইসঙ্গে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আপনার নাম বজায় রাখার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত আসল নথিপত্র সহ (যা এই নোটিশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং গণনা ফর্মের পিছনের তথ্যপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে) হাজিরা দিতে হবে ৷ দয়া করে জেনে রাখুন যে আপনার জমা দেওয়া নথিপত্রগুলি সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হবে ।"
এই নোটিশ পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষার সমালোচনা করেছেন সিপিএম নেত্রী । তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নাম করে প্রকৃতপক্ষে হয়রানি করা হচ্ছে । আমি-সহ আমার বয়সি বহু বন্ধুবান্ধব শুনানিতে ডাক পেয়েছেন । তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন । যাঁদের সকলের বাবা-মায়ের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় ছিল । মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামের ভোটার সংখ্যা 900 জন তার মধ্যে প্রায় 450 জনকে শুনানিতে ডাক পাঠিয়েছে । কারণ এক একজনের নাকি পাঁচের বেশি বা ছয়ের বেশি সন্তান-সন্ততি রয়েছে । তার মানে চোর ধরার পরিবর্তে, মানে শুভেন্দু অধিকারীর কথা অনুযায়ী রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ধরার পরিবর্তে বাংলার সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে । ন্যক্কারজনক ঘটনা । এই বাংলাদেশি বলে ধুঁয়ো তুলে গোটা দেশে/ভারতের বুকে বাংলাভাষী মানুষের প্রতি ঘৃণার জায়গা তৈরি করেছে বিজেপি । যে কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন বাংলাভাষী মানুষরা আক্রান্ত হচ্ছেন । তার দায়ও বিজেপিকে নিতে হবে ।"