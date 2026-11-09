দেখতেন না মা’কে ! পাপী ছেলের পুলিশ 'এনকাউন্টারে' আপশোস নেই দিলীপের মায়ের

দেখতেন না মা’কে ! পাপী ছেলের পুলিশ 'এনকাউন্টারে' আপশোস নেই দিলীপের মায়ের
Police Encounter in Raiganj: দিলীপ রায়ের দেহ বাড়িতে ফেরাবেন না-বলে জানালেন তাঁর মা ৷
Published : November 9, 2026 at 9:50 PM IST
রায়গঞ্জ, 9 নভেম্বর: আব্দুলঘাটায় নাবালিকার যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের পুলিশ এনকাউন্টারের ঘটনায় এবার সামনে এল তাঁর মায়ের বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া ৷ সংবাদমাধ্যমের সামনে কান্নাভেজা গলায় ছেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি ৷ জানালেন, তাঁর ছেলে যে ঘটনা ঘটিয়েছিল, তা কোনওভাবে সমর্থন করেন না ৷ আর এনকাউন্টার প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, পুলিশ ঠিক কাজ করেছে ৷ এমনকাী ছেলেকে শেষবারের মতো দেখতে ও দেহ বাড়িতে ফেরাতে চান না তিনি ৷
রায়গঞ্জের আব্দুলঘাটায় নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের পুলিশ এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার দিনভর সরগরম হয়ে রইল রায়গঞ্জ ৷ সোমবার ভোরে রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হয় অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের ৷ অভিযোগ, বাংলা ও বিহার সীমানা এলাকায় তাঁকে গ্রেফতার করতে গেলে, পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালান দিলীপ ৷ পালটা পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের ৷
এরপরই খবর পৌঁছয় দিলীপের পরিবারের কাছে ৷ রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছন মা ৷ পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ছেলের মৃত্যু নিয়ে দিলীপ রায়ের মা স্পষ্ট বললেন, "আমার ছেলে যে অপরাধ করেছে, তা কোনওভাবেই সমর্থন করি না ৷ যা হয়েছে ভালো হয়েছে ৷ পুলিশ ঠিক কাজ করেছে ৷"
তিনি জানান দিলীপ তাঁর একমাত্র সন্তান হলেও, ছেলে হিসেবে মায়ের প্রতি কোনও দায়িত্ব পালন করতেন না ৷ বৃদ্ধ মায়ের খোঁজখবরও নিতেন না ৷ স্ত্রী’কে নিয়ে আলাদা সংসারে থাকতেন দিলীপ ৷ কান্নায় ভেঙে পড়ে বৃদ্ধা বলেন, "পাপী ছেলে চলে গেছে, ভালো হয়েছে ৷" এখানেই শেষ নয়, ছেলের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ নিতেও অস্বীকার করেছেন বৃদ্ধা মা ৷
তিনি জানান, ছেলের মুখ পর্যন্ত দেখতে চান না ৷ একমাত্র সন্তানকে হারিয়েও তাঁর এই কঠোর অবস্থানকে ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ অন্যদিকে, দিলীপ রায়ের এনকাউন্টার ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিকমহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ৷