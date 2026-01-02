দিলীপের বিবাহিত জীবন নিয়ে সোশালে কুৎসা ! সাইবার সেলের দ্বারস্থ রিঙ্কু

দিলীপের বিবাহিত জীবন নিয়ে সোশালে কুৎসা ! সাইবার সেলের দ্বারস্থ রিঙ্কু
সোশাল মিডিয়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীর বিবাহিত জীবন নিয়ে অসত্য, কুরুচিকর ও মানহানিকর মন্তব্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ।
Published : January 2, 2026 at 2:25 PM IST
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: নিশানায় ফের বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ । সমাজমাধ্যমে তাঁর বিবাহিত জীবনকে ঘিরে একের পর এক আপত্তিকর ও মানহানিকর পোস্ট ছড়ানোর অভিযোগ উঠল । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবশেষে আইনি পথে হাঁটলেন দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার ঘোষ । সোমবার বিধাননগর পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়ন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি । তদন্ত চলছে ।"
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, অনন্যা চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী নামে দু'টি ভুয়ো সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীর বিবাহিত জীবন নিয়ে অসত্য, কুরুচিকর ও মানহানিকর মন্তব্য করা হচ্ছে । লাগাতার এই ধরনের পোস্টের মাধ্যমে তাঁদের সামাজিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ ।
এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ইটিভি ভারত দিলীপ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও, তিনি এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷
প্রসঙ্গত, বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন মহলে কটাক্ষ ও বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছে দিলীপ-রিঙ্কু দম্পতিকে । তবে এত দিন এই সব বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি তাঁরা । সাম্প্রতিক কালে দু’জনে একসঙ্গে বেড়াতেও গিয়েছিলেন । কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, সেই সময়ের পর থেকেই সমাজমাধ্যমে আক্রমণের মাত্রা আরও বেড়েছে । কুৎসা রটানোর পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটাক্ষ, এমনকি পরিচয় গোপন রেখে হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি রিঙ্কুর ।
এই পরিস্থিতিতে আর নীরব থাকতে রাজি নন দিলীপ ঘোষের স্ত্রী । বিধাননগর সাইবার থানার অপরাধ দমন শাখায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ছাড়াও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে মানহানি, জনসমক্ষে আপত্তিকর মন্তব্য করা এবং পরিচয় গোপন রেখে হুমকি দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ ।
দম্পতির তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনার মাধ্যমে তাঁদের সম্মানহানি করার পাশাপাশি সামাজিক ভাবে হেনস্তা করারও চেষ্টা চলছে । দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে কড়া আইনি পদক্ষেপ করার দাবিও জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে । বিধাননগর পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখার তদন্তের দিকেই এবার নজর থাকবে । সমাজমাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে কুৎসা ও মানহানির অভিযোগ কতটা প্রমাণিত হয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়, তা নিয়েই রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।