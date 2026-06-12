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নো পলিটিক্স, শুধু প্রকৃতি ! ডুয়ার্সে হাতির পিঠে 'অন্য মেজাজে' সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ

জলঢাকার ভোর, মূর্তির জঙ্গল আর হাতির পিঠে অভিযান ! উত্তরবঙ্গে অন্য মেজাজে ঘোষবাবু ৷ মূর্তি সংলগ্ন বিখ্যাত গাছবাড়িতে হাতিকে নিজের হাতে কলাও খাওয়ালেন ৷

Dilip Ghosh
হাতির পিঠে দিলীপ ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 8:03 PM IST

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ডুয়ার্স, 12 জুন: রাজ্যের মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যস্ততার মধ্যেই খানিকটা অবসর খুঁজতে উত্তরবঙ্গের সবুজ কোলে এসে ধরা দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । সঙ্গে স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার । আর সেই সফর যেন হয়ে উঠল রাজনীতির কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার এক শান্ত, নির্মল অধ্যায় ।

বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সে পৌঁছনোর পর থেকেই শুরু হয় উষ্ণ অভ্যর্থনা । নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংড়া এবং মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছায় স্বাগত জানান নবনিযুক্ত মন্ত্রীকে । রাতের বিশ্রাম ছিল চাপড়ামাড়ির বন বাংলোয় । চারপাশে নিস্তব্ধ জঙ্গল, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর বর্ষার আগমনী সুর- সব মিলিয়ে অন্য এক আবহ ।

নো পলিটিক্স, শুধু প্রকৃতি ! ডুয়ার্সে হাতির পিঠে 'অন্য মেজাজে' সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই বন বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়েন দিলীপবাবু । সকাল ছ'টা নাগাদ জলঢাকা সেতুর ধারে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে । পাহাড়ি হাওয়ার স্পর্শ আর নদীর কলকল শব্দে যেন মিশে গিয়েছিল রাজনৈতিক পরিচয়ের সমস্ত ভার । পাশে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পুনা ভেংড়া । পরে ভানুমোড়ে এক কাপ গরম চায়ের আড্ডায় স্থানীয়দের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠেন মন্ত্রী । রাজনীতির ভাষা নয়, সেখানে ছিল একান্তই মানুষের কথা ।

প্রাতঃরাশের পর ঘোষবাবুর সফরের পরবর্তী গন্তব্য ছিল মূর্তি সংলগ্ন বিখ্যাত গাছবাড়ি । সেখানে পৌঁছে পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র হাতিকে নিজের হাতে কলা খাওয়ান দিলীপ ঘোষ । শুধু ঘুরে দেখা নয়, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে খোঁজ নেন পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনারও । উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ ও গরুমারা বন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকেরা ।

Dilip Ghosh
খোশমেজাজে সস্ত্রীক ঘোষবাবু (নিজস্ব চিত্র)

এরপর শুরু হয় সফরের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়। স্ত্রী, স্থানীয় বিধায়ক এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল সাফারিতে বেরিয়ে পড়েন মন্ত্রী । ঘন অরণ্যের বুক চিরে এগিয়ে চলা সেই সফরে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য যেন তাঁকে বারবার থমকে দিয়েছে ।

Dilip Ghosh
প্রকৃতিপ্রেমী (নিজস্ব চিত্র)

সাংবাদিকরা কথা বলতে চাইলে অবশ্য বিনয়ের সঙ্গে এড়িয়ে যান দিলীপবাবু । হাতজোড় করে জানিয়ে দেন, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সফর । তবে তাঁর মুখের হাসি এবং প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা অনেক কথাই বলে দিয়েছে । দিনের শেষে আবার চাপড়ামাড়ির বন বাংলোয় ফিরে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি । বিদায়ের আগে বন বাংলোর কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি । মন্ত্রীর এই সফর ঘিরে স্বভাবতই খুশির আবহ ছিল বনকর্মীদের মধ্যেও ।

Dilip Ghosh
হাতিকে কলা খাওয়ালেন (নিজস্ব চিত্র)

রাজনীতির মঞ্চ থেকে কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে, ডুয়ার্সের সবুজে মোড়া প্রকৃতির মাঝে যেন এক অন্য দিলীপ ঘোষকে দেখল উত্তরবঙ্গ, যিনি নেতা নন, প্রকৃতিপ্রেমী এক ভ্রমণপিয়াসী মানুষ !

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DILIP GHOSH

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