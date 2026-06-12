নো পলিটিক্স, শুধু প্রকৃতি ! ডুয়ার্সে হাতির পিঠে 'অন্য মেজাজে' সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ

নো পলিটিক্স, শুধু প্রকৃতি ! ডুয়ার্সে হাতির পিঠে 'অন্য মেজাজে' সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ
জলঢাকার ভোর, মূর্তির জঙ্গল আর হাতির পিঠে অভিযান ! উত্তরবঙ্গে অন্য মেজাজে ঘোষবাবু ৷ মূর্তি সংলগ্ন বিখ্যাত গাছবাড়িতে হাতিকে নিজের হাতে কলাও খাওয়ালেন ৷
Published : June 12, 2026 at 8:03 PM IST
ডুয়ার্স, 12 জুন: রাজ্যের মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যস্ততার মধ্যেই খানিকটা অবসর খুঁজতে উত্তরবঙ্গের সবুজ কোলে এসে ধরা দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । সঙ্গে স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার । আর সেই সফর যেন হয়ে উঠল রাজনীতির কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার এক শান্ত, নির্মল অধ্যায় ।
বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সে পৌঁছনোর পর থেকেই শুরু হয় উষ্ণ অভ্যর্থনা । নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংড়া এবং মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছায় স্বাগত জানান নবনিযুক্ত মন্ত্রীকে । রাতের বিশ্রাম ছিল চাপড়ামাড়ির বন বাংলোয় । চারপাশে নিস্তব্ধ জঙ্গল, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর বর্ষার আগমনী সুর- সব মিলিয়ে অন্য এক আবহ ।
শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই বন বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়েন দিলীপবাবু । সকাল ছ'টা নাগাদ জলঢাকা সেতুর ধারে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে । পাহাড়ি হাওয়ার স্পর্শ আর নদীর কলকল শব্দে যেন মিশে গিয়েছিল রাজনৈতিক পরিচয়ের সমস্ত ভার । পাশে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পুনা ভেংড়া । পরে ভানুমোড়ে এক কাপ গরম চায়ের আড্ডায় স্থানীয়দের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠেন মন্ত্রী । রাজনীতির ভাষা নয়, সেখানে ছিল একান্তই মানুষের কথা ।
প্রাতঃরাশের পর ঘোষবাবুর সফরের পরবর্তী গন্তব্য ছিল মূর্তি সংলগ্ন বিখ্যাত গাছবাড়ি । সেখানে পৌঁছে পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র হাতিকে নিজের হাতে কলা খাওয়ান দিলীপ ঘোষ । শুধু ঘুরে দেখা নয়, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে খোঁজ নেন পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনারও । উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ ও গরুমারা বন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকেরা ।
এরপর শুরু হয় সফরের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়। স্ত্রী, স্থানীয় বিধায়ক এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল সাফারিতে বেরিয়ে পড়েন মন্ত্রী । ঘন অরণ্যের বুক চিরে এগিয়ে চলা সেই সফরে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য যেন তাঁকে বারবার থমকে দিয়েছে ।
সাংবাদিকরা কথা বলতে চাইলে অবশ্য বিনয়ের সঙ্গে এড়িয়ে যান দিলীপবাবু । হাতজোড় করে জানিয়ে দেন, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সফর । তবে তাঁর মুখের হাসি এবং প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা অনেক কথাই বলে দিয়েছে । দিনের শেষে আবার চাপড়ামাড়ির বন বাংলোয় ফিরে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি । বিদায়ের আগে বন বাংলোর কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি । মন্ত্রীর এই সফর ঘিরে স্বভাবতই খুশির আবহ ছিল বনকর্মীদের মধ্যেও ।
রাজনীতির মঞ্চ থেকে কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে, ডুয়ার্সের সবুজে মোড়া প্রকৃতির মাঝে যেন এক অন্য দিলীপ ঘোষকে দেখল উত্তরবঙ্গ, যিনি নেতা নন, প্রকৃতিপ্রেমী এক ভ্রমণপিয়াসী মানুষ !