বিরোধীদের নিষ্ক্রিয়তা থেকে যাদবপুর কাণ্ড, শিলিগুড়িতে প্রাতঃভ্রমণে খোলামেলা দিলীপ

বিরোধীদের নিষ্ক্রিয়তা থেকে যাদবপুর কাণ্ড, শিলিগুড়িতে প্রাতঃভ্রমণে খোলামেলা দিলীপ
Dilip Ghosh in Siliguri: দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ সেরে চায়ের আড্ডায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
Published : September 21, 2026 at 10:46 AM IST
শিলিগুড়ি, 21 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সোমবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ একদিকে যেমন বিরোধীদের ব্যর্থতা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন, তেমনই সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন ।
এদিন শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ সেরে চায়ের আড্ডায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য রাজনীতির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সাম্প্রতিক ইস্যুতে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তিনি । যাদবপুরে একের পর এক রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং তা নিয়ে ওঠা রাজনৈতিক অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করে দিলীপ ঘোষ জানান, এই জাতীয় ভিত্তিহীন ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই ।
তিনি সাফ জানান, বিজেপির এত সময় নেই কোথাও গিয়ে পার্টি অফিস ভাঙচুর করার । দল এখন প্রশাসন চালানো এবং মানুষকে যথাযথ পরিষেবা দেওয়ার কাজে লেগে রয়েছে । যাঁদের হাতে কোনও গঠনমূলক কাজ নেই, মূলত তারাই এ ধরনের ভাঙচুর ও অশান্তির রাজনীতিতে জড়াচ্ছে ।
রাজ্যে বিরোধী শূন্য রাজনীতি এবং বিরোধীদের ভূমিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট করে দেন, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের রায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং বিরোধীদের জন্য যথেষ্ট জায়গা রেখে দিয়েছেন । এখন বিরোধীরা যদি নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় কিংবা নিজেদের সঠিক ভূমিকা পালন করতে না পারে, তবে তার দায় জনগণ বা সরকারের উপর চাপানো চলে না । বিরোধীদের অভ্যন্তরীণ লড়াই ও ব্যর্থতার দায় কেবল তাদেরই বহন করতে হবে ।
এ ছাড়া উপনির্বাচন ও পুনর্নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি মন্তব্য করেন, সাধারণ মানুষ যেদিকে রায় দিচ্ছেন, সাম্প্রতিক ভোটের ফলাফলও সেই দিকেই যাচ্ছে । বকেয়া পুরসভা নির্বাচনের বিষয়টিতে নজর টেনে তিনি জানান, সময় হলে এবং উপযুক্ত ঘোষণা হলেই সবকিছু জানতে পারা যাবে । বহু পুরসভার নির্বাচন এখনও বাকি রয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া যথাসময়েই এগোচ্ছে । সব মিলিয়ে শিলিগুড়ির চায়ের আড্ডায় দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে একদিকে যেমন ছিল বিরোধীদের প্রতি তীব্র আক্রমণাত্মক সুর, তেমনই রাজ্য রাজনীতিতে নিজেদের সুনির্দিষ্ট অবস্থানের বার্তা দিল বিজেপি নেতৃত্ব ।