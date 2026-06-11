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তৃণমূল 'D' কোম্পানি, মমতার কংগ্রেস জল্পনা প্রত্যাশিতই: তোপ দিলীপের

প্রাক্তন শাসকের বর্তমান পরিস্থিতি ভবিতব্যই ছিল ৷ শিলিগুড়ি থেকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের এহেন অবস্থার সমালোচনা করলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷

Dilip Ghosh at Bagdogra Airport
বাগডোগরা বিমানবন্দরে দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 3:19 PM IST

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শিলিগুড়ি, 11 জুন: খোদ সোনিয়া গান্ধি নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন । এই প্রেক্ষাপটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷

বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে বিমানে সস্ত্রীক বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি । সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেস যোগের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "যাঁরা এই পরিস্থিতিতে আশ্চর্য হচ্ছেন, তাঁরা সম্ভবত রাজনৈতিক বাস্তবতা জানেন না । আমি আগেই বলেছিলাম, যেদিন দল হারবে সেদিনই তৃণমূলের পতন শুরু হবে । এখন সেটাই ঘটছে । দিনশেষে ঘুরে ফিরে তাঁদের কংগ্রেসেই ফিরতে হবে ।"

দিলীপ ঘোষের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

দিলীপ ঘোষ আরও অভিযোগ করেন, এতদিন তৃণমূল একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ে একটি 'গ্যাং' বা তোলাবাজির সিন্ডিকেট হিসেবে বেশি পরিচিত ছিল । তাঁর কথায়, "তৃণমূল একটি 'ডি-কোম্পানি'র মতো গ্যাং চালাচ্ছিল । দলে মূলত ধান্দাবাজ লোকেরাই ছিল । এখন যেহেতু নির্বাচনে হেরেছে এবং ধান্দার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই সবাই দল ছেড়ে পালাচ্ছে । এই পার্টির আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই, এরা বাংলার ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়েছে ।"

দলের বিধায়ক ও সাংসদদের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমি অনেক আগেই বলেছিলাম যে, পরাজয়ের পর নেতারা টিকতে পারবেন না । এখন দেখুন, মানুষ তাঁদের দৌড় করিয়ে মারছে । এটা হওয়ারই ছিল এবং তা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে ।"

রাজনৈতিক মন্তব্যের পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ এদিন উত্তরবঙ্গ সফরে নিজের প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়েও আলোকপাত করেন । তিনি জানান, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন । মন্ত্রী বলেন, "মহকুমা পরিষদে আমাদের পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে ৷ নির্বাচন হয়েছে, প্রতিনিধিরা আছেন, কিন্তু কাজের পরিবেশ ঠিক করতে হবে । মহকুমা পরিষদের অফিস থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরে প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং পরিকাঠামো ঠিক করার লক্ষ্যেই আমার এই সফর ৷ পাশাপাশি আরও দু'টি সরকারি কর্মসূচিতে আমার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে ।"

বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন দিলীপ ঘোষ । শুক্রবার শিলিগুড়িতে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সফর বলে জানা গিয়েছে ।

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