তৃণমূল 'D' কোম্পানি, মমতার কংগ্রেস জল্পনা প্রত্যাশিতই: তোপ দিলীপের
প্রাক্তন শাসকের বর্তমান পরিস্থিতি ভবিতব্যই ছিল ৷ শিলিগুড়ি থেকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের এহেন অবস্থার সমালোচনা করলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
Published : June 11, 2026 at 3:19 PM IST
শিলিগুড়ি, 11 জুন: খোদ সোনিয়া গান্ধি নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন । এই প্রেক্ষাপটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে বিমানে সস্ত্রীক বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি । সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেস যোগের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "যাঁরা এই পরিস্থিতিতে আশ্চর্য হচ্ছেন, তাঁরা সম্ভবত রাজনৈতিক বাস্তবতা জানেন না । আমি আগেই বলেছিলাম, যেদিন দল হারবে সেদিনই তৃণমূলের পতন শুরু হবে । এখন সেটাই ঘটছে । দিনশেষে ঘুরে ফিরে তাঁদের কংগ্রেসেই ফিরতে হবে ।"
দিলীপ ঘোষ আরও অভিযোগ করেন, এতদিন তৃণমূল একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ে একটি 'গ্যাং' বা তোলাবাজির সিন্ডিকেট হিসেবে বেশি পরিচিত ছিল । তাঁর কথায়, "তৃণমূল একটি 'ডি-কোম্পানি'র মতো গ্যাং চালাচ্ছিল । দলে মূলত ধান্দাবাজ লোকেরাই ছিল । এখন যেহেতু নির্বাচনে হেরেছে এবং ধান্দার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই সবাই দল ছেড়ে পালাচ্ছে । এই পার্টির আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই, এরা বাংলার ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়েছে ।"
দলের বিধায়ক ও সাংসদদের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমি অনেক আগেই বলেছিলাম যে, পরাজয়ের পর নেতারা টিকতে পারবেন না । এখন দেখুন, মানুষ তাঁদের দৌড় করিয়ে মারছে । এটা হওয়ারই ছিল এবং তা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে ।"
রাজনৈতিক মন্তব্যের পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ এদিন উত্তরবঙ্গ সফরে নিজের প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়েও আলোকপাত করেন । তিনি জানান, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন । মন্ত্রী বলেন, "মহকুমা পরিষদে আমাদের পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে ৷ নির্বাচন হয়েছে, প্রতিনিধিরা আছেন, কিন্তু কাজের পরিবেশ ঠিক করতে হবে । মহকুমা পরিষদের অফিস থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরে প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং পরিকাঠামো ঠিক করার লক্ষ্যেই আমার এই সফর ৷ পাশাপাশি আরও দু'টি সরকারি কর্মসূচিতে আমার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে ।"
বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন দিলীপ ঘোষ । শুক্রবার শিলিগুড়িতে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সফর বলে জানা গিয়েছে ।