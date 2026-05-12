তৃণমূলের অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত, সব তদন্ত হবে: দিলীপ ঘোষ

সোম রাতে গ্রেফতার হয়েছেন সুজিত বসু ৷ তারপর দিন তৃণমূলের দুর্নীতির বিষয়ে একাধিক অভিযোগ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ৷ বললেন, সবকিছু তদন্ত হবে ৷

নিউটাউনে প্রাতঃভ্রমণে দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
Published : May 12, 2026 at 9:51 AM IST

নিউটাউন, 12 মে: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ৷ মঙ্গলবার ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে সেই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ কথা বললেন, বালি খাদান বন্ধ, গরু পাচার ও কালো টাকার তদন্ত নিয়ে ৷

তিনি জানান, রাজ্যে পূর্ববর্তী সরকারের আমলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মামলা যথাযথ তদন্তের স্বার্থে পুনরায় চালু করা হবে । তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ।

তাঁর কথায়, "অধিকাংশ তৃণমূল নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত । এতদিন পুলিশ ও সরকার অনুমতি দিচ্ছিল না, তাই তদন্ত এগোচ্ছিল না ৷ কিন্তু এখন সমস্ত মামলার তদন্ত পুনরায় শুরু হবে । সবকিছুরই তদন্ত করা হবে । সাধারণ মানুষ যা চায়, সেটাই বাস্তবায়িত হবে ।"

পাশাপাশি তিনি বালি খাদান নিয়ে অভিযোগের প্রশ্নে বলেন,"সব কিছু বন্ধ হবে ৷ এখন কয়েকদিন কি আর কবর শুনতে পাচ্ছেন ? গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়ে বালির গাড়ি আর যাচ্ছে ? বড় বড় বালির গাড়ি গ্রামে ঢুকে যেত ৷ রাস্তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে ৷ MLA রাও বলছিলেন যে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ সব পার্মানেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে ৷ রাস্তায় একটা গেট লাগিয়ে গুন্ডা ট্যাক্স নেওয়া হত ৷ বাকি যেখানে যা হচ্ছে সেগুলো আপনারাও বলুন ৷ আপনাদের MLA-দের মাধ্যমে আমাদের জানান, মেইল করুন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খবর পৌঁছে দিন ৷ সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"

এর আগে রবিবার, দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন যে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি সরকারের সামনে শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং জনমানসে আস্থা ফিরিয়ে আনার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে ।

কলকাতায় নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে... এখানে আইনশৃঙ্খলার কোনও বালাই নেই; মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল... আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ করতে হবে এবং এর জন্য কিছুটা সময় লাগবে । তবে আমরা অবিলম্বে কাজে নেমে পড়ব এবং আপনারা সেই পরিবর্তন স্বচক্ষে দেখতে পাবেন ।"

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাঁচজন মন্ত্রীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দফতরের বণ্টন চূড়ান্ত করেন । রাজ্যে নতুন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পরপরই এটি ছিল একটি দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ।

ঘোষিত দফতর বণ্টন অনুযায়ী, দিলীপ ঘোষকে গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত এবং প্রাণীসম্পদ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; অন্যদিকে খাদ্য দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন অশোক কীর্তনীয়া । ক্ষুদিরাম টুডুকে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অগ্নিমিত্রা পল নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের দায়িত্বে ৷ নিশীথ প্রামাণিককে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে ।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠনের পরপরই এই দফতর বণ্টন সম্পন্ন হল । এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুততার সঙ্গে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন ।

