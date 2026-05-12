তৃণমূলের অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত, সব তদন্ত হবে: দিলীপ ঘোষ
সোম রাতে গ্রেফতার হয়েছেন সুজিত বসু ৷ তারপর দিন তৃণমূলের দুর্নীতির বিষয়ে একাধিক অভিযোগ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ৷ বললেন, সবকিছু তদন্ত হবে ৷
Published : May 12, 2026 at 9:51 AM IST
নিউটাউন, 12 মে: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ৷ মঙ্গলবার ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে সেই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ কথা বললেন, বালি খাদান বন্ধ, গরু পাচার ও কালো টাকার তদন্ত নিয়ে ৷
তিনি জানান, রাজ্যে পূর্ববর্তী সরকারের আমলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মামলা যথাযথ তদন্তের স্বার্থে পুনরায় চালু করা হবে । তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) অধিকাংশ নেতাই দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ।
তাঁর কথায়, "অধিকাংশ তৃণমূল নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত । এতদিন পুলিশ ও সরকার অনুমতি দিচ্ছিল না, তাই তদন্ত এগোচ্ছিল না ৷ কিন্তু এখন সমস্ত মামলার তদন্ত পুনরায় শুরু হবে । সবকিছুরই তদন্ত করা হবে । সাধারণ মানুষ যা চায়, সেটাই বাস্তবায়িত হবে ।"
পাশাপাশি তিনি বালি খাদান নিয়ে অভিযোগের প্রশ্নে বলেন,"সব কিছু বন্ধ হবে ৷ এখন কয়েকদিন কি আর কবর শুনতে পাচ্ছেন ? গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়ে বালির গাড়ি আর যাচ্ছে ? বড় বড় বালির গাড়ি গ্রামে ঢুকে যেত ৷ রাস্তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে ৷ MLA রাও বলছিলেন যে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ সব পার্মানেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে ৷ রাস্তায় একটা গেট লাগিয়ে গুন্ডা ট্যাক্স নেওয়া হত ৷ বাকি যেখানে যা হচ্ছে সেগুলো আপনারাও বলুন ৷ আপনাদের MLA-দের মাধ্যমে আমাদের জানান, মেইল করুন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খবর পৌঁছে দিন ৷ সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
#WATCH | Kolkata: West Bengal minister Dilip Ghosh says, " most tmc leaders are corrupt. until now, the police and government hadn't given permission, so investigations weren't happening, but now all cases will be restarted. investigations will be conducted into everything. what… pic.twitter.com/LsoNMke9qR— ANI (@ANI) May 12, 2026
এর আগে রবিবার, দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন যে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি সরকারের সামনে শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং জনমানসে আস্থা ফিরিয়ে আনার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে ।
কলকাতায় নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে... এখানে আইনশৃঙ্খলার কোনও বালাই নেই; মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল... আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ করতে হবে এবং এর জন্য কিছুটা সময় লাগবে । তবে আমরা অবিলম্বে কাজে নেমে পড়ব এবং আপনারা সেই পরিবর্তন স্বচক্ষে দেখতে পাবেন ।"
সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাঁচজন মন্ত্রীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দফতরের বণ্টন চূড়ান্ত করেন । রাজ্যে নতুন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পরপরই এটি ছিল একটি দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ।
ঘোষিত দফতর বণ্টন অনুযায়ী, দিলীপ ঘোষকে গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত এবং প্রাণীসম্পদ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; অন্যদিকে খাদ্য দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন অশোক কীর্তনীয়া । ক্ষুদিরাম টুডুকে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অগ্নিমিত্রা পল নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের দায়িত্বে ৷ নিশীথ প্রামাণিককে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে ।
পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠনের পরপরই এই দফতর বণ্টন সম্পন্ন হল । এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুততার সঙ্গে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন ।