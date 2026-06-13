পাহাড়বাসী কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন: দিলীপ ঘোষ

পাহাড়বাসী কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন: দিলীপ ঘোষ
শনিবার কার্শিয়াং স্টেশনে আয়োজিত দ্বিতীয় ডিএইচআর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
Published : June 13, 2026 at 7:16 PM IST
কার্শিয়াং, 13 জুন: পাহাড়ে পর্যটনকে কেন্দ্র করে নতুন করে সাজছে উত্তরবঙ্গ। শনিবার কার্শিয়াং স্টেশনে আয়োজিত দ্বিতীয় ডিএইচআর (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে) ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তবে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পাহাড়ের প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং প্রাক্তন সরকারের উন্নয়ন বোর্ডগুলিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি।
উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের পর্যটনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার কার্শিয়াং স্টেশনে আয়োজিত দ্বিতীয় ডিএইচআর ধ্রুমা (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে) ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এই উৎসবের মাধ্যমে পাহাড় ও উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।
এদিন কার্শিয়াং স্টেশনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, "মূলত হিমালয়, পাহাড় এবং উত্তরবঙ্গকে প্রমোট করার লক্ষ্যেই গত দু’বছর ধরে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পর্যটকদের সমাগম বাড়বে, যা স্থানীয় হোম-স্টে, হোটেল এবং পরিবহণ ব্যবসার বিকাশে সাহায্য করবে। স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।"
এরপরই পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বর্তমান প্রশাসনিক পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করেন। জিটিএ-র কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "পাহাড়ের অনেক মানুষই কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এখানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। জিটিএ প্রত্যাশিত কাজ করতে পারছে না।"
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে পাহাড়ের জন্য তৈরি 16টি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কঠোর সমালোচনা করে মন্ত্রী আরও বলেন, "ওই সমস্ত বোর্ড শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। টাকা তছরুপ করাই ছিল এগুলোর মূল উদ্দেশ্য। বাস্তবে ওই বোর্ডগুলো কোনও উন্নয়নমূলক কাজই করেনি।"
সাংবাদিক বৈঠক ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে একেবারে অন্য মেজাজে দেখা যায়। এদিন সস্ত্রীক কার্শিয়াং স্টেশন থেকে ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনে ওঠেন তিনি। কার্শিয়াং থেকে টুং পর্যন্ত পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে টয়ট্রেনের সফর বেশ উপভোগ করেন তাঁরা। এই সফরে মন্ত্রীর খোশ মেজাজ নজর কেড়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের।
উল্লেখ্য, শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের চাপড়ামারিতে হাতি সাওয়ারি করার পর, পাহাড়ের কোলে টয়ট্রেন সফর মন্ত্রীর সফরের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। সফরের দ্বিতীয় দিন কার্শিয়াংয়ে কাটানোর পর, রবিবার মন্ত্রী দার্জিলিংয়ে থাকবেন। পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখতে রবিবার তিনি দার্জিলিংয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। পাহাড়ের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।