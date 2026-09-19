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উন্নয়নে দুর্নীতি বরদাস্ত নয়, পাহাড়ের পঞ্চায়েতে চলছে স্পেশাল অডিট, জানালেন মন্ত্রী দিলীপ

Dilip Ghosh on Corruption: শনিবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । তারপরই তিনি দুর্নীতি রুখতে কড়াবার্তা দেন ৷

Dilip Ghosh on Corruption
উত্তরকন্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 5:43 PM IST

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শিলিগুড়ি, 19 সেপ্টেম্বর: উন্নয়নমূলক কাজে দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না, শনিবার এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । পাশাপাশি জিটিএ-সহ পাহাড়ের পঞ্চায়েতগুলিতে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে স্পেশাল অডিট করা হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন ৷

এদিন উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্স অঞ্চলে গ্রামীণ উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করতে উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় 'উত্তকন্যায়' এক গুরুত্বপূর্ণ রিভিউ মিটিং করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । সেখানেই দুর্নীতি রুখতে কড়াবার্তা দেন ৷

উন্নয়নে দুর্নীতি বরদাস্ত নয়, পাহাড়ের পঞ্চায়েতে চলছে স্পেশাল অডিট, জানালেন মন্ত্রী দিলীপ (ইটিভি ভারত)

দিলীপ বলেন, ‘‘উন্নয়নমূলক কাজে কোনও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না । পাহাড়ে জিটিএ এলাকা-সহ যে সমস্ত পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তার মধ্যে অন্তত 10 শতাংশ পঞ্চায়েতে স্পেশাল অডিট (বিশেষ হিসাব পরীক্ষা) করানো হচ্ছে । নতুন জিটিএ প্রধান ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিকাঠামোগত ফাঁকফোকর পূরণের কাজ চলছে ।’’ এছাড়া রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে প্রায় 11 হাজার কর্মচারীর যে শূন্যপদ রয়েছে, প্রশাসনিক পরিষেবা সচল রাখতে সেখানে দ্রুত লোক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান ।

এদিনের বৈঠকে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার একাধিক পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয় । বৈঠকে রাজ্য ও জেলাস্তরের প্রশাসনিক শীর্ষকর্তা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিব এবং বিভিন্ন বিভাগের কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন । মন্ত্রী ছাড়াও বৈঠকে যোগ দেন রাজ্যের দুই প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক ও আনন্দময় বর্মন ।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী দিলীপ জানান, আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, শৌচালয় নির্মাণ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (সেলফ হেল্প গ্রুপ) মতো একাধিক গরিব কল্যাণ যোজনার অগ্রগতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে । সরকার এই প্রকল্পগুলির জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজের গতি আশানুরূপ নয় বলে স্বীকার করে নেন মন্ত্রী ।

পাহাড়ে প্রতিকূল আবহাওয়া, ভৌগোলিক সমস্যা এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) পর্যাপ্ত কর্মচারীর অভাবের কারণে উন্নয়নকাজ কিছুটা ধীরগতিতে চলছে বলে তিনি জানান । তবে প্রতিটি বিডিও-র সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আগামী দু-একদিনের মধ্যেই কাজের গতি ও পারফরম্যান্স উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘জনগণ বাংলায় পরিবর্তন এনেছেন । তারা উন্নয়ন চান । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে যে জনমুখী কাজ চলছে, তাতে মানুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ।’’ রাজ্যে আসন্ন উপনির্বাচন প্রসঙ্গে আস্থা প্রকাশ করে তিনি দাবি করেন, এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন উপনির্বাচনেও দেখা যাবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে ।

রেজিনগরে মমতা তৃণমূলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণা করা এবং পরে সিদ্ধান্ত বদল নিয়েও প্রশ্ন করা হয় দিলীপকে ৷ তিনি বলেন, ‘‘কোন পার্টির কী সমস্যা তার দায়িত্ব আমাদের নয় । কে কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, সেটা তাদের ব্যাপার । ভারতীয় জনতা পার্টিকে বাংলার মানুষ ক্ষমতা এনেছেন, আমাদের কাছ থেকে তারা উন্নয়ন চাইছেন, আমরা এক মনে সেই কাজ করছি । উপনির্বাচনের রেজাল্টও সেই দিকেই যাবে । আমরা বিপুল ভোটে আমরা জিতব ।’’

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TAGGED:

DILIP GHOSH
দিলীপ ঘোষ
দুর্নীতি
পঞ্চায়েত
DILIP GHOSH ON CORRUPTION

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