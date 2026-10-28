পাহাড়ের অর্থনীতি মজবুত করতেই উদ্যোগ, দার্জিলিংয়ে 'সরস মেলা'র উদ্বোধনে বললেন দিলীপ

পাহাড়ের অর্থনীতি মজবুত করতেই উদ্যোগ, দার্জিলিংয়ে 'সরস মেলা'র উদ্বোধনে বললেন দিলীপ
Dilip Ghosh inaugurates 'Saras Mela': মেলার স্থান নিয়ে অজয় এডওয়ার্ডসের বিরোধিতাকে রাজনৈতিক মন্তব্য বলে উড়িয়ে দিলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
Published : October 28, 2026 at 7:49 PM IST
দার্জিলিং, 28 অক্টোবর: দার্জিলিংয়ের ঐতিহাসিক চৌরাস্তায় সাড়ম্বরে সূচনা হল নবম সরস মেলার । পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । 28 অক্টোবর থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মানের মেলা চলবে 6 নভেম্বর পর্যন্ত ।
মেলা প্রাঙ্গণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্প ও গ্রামীণ পণ্যের বিপুল সমাহার ঘটেছে । পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের 12টি রাজ্য থেকে আসা বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা, কারিগর ও উদ্যোক্তারা তাঁদের তৈরি নানা সামগ্রী প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছেন । মেলায় প্রায় 340টি স্টল স্থান পেয়েছে । কাঁথা স্টিচের পোশাক, ডোকরা শিল্প, পিতলের বিভিন্ন সামগ্রী, তসর ও সিল্ক বস্ত্র, জুটজাত পণ্য এবং সনাতনী মৃৎশিল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্গানিক খাদ্যদ্রব্য পর্যটক ও স্থানীয়দের নজর কাড়ছে ।
মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এদিন বলেন, "বছরের এই সময়ে দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের মেলার আয়োজন করা হয় । ভারত সরকারের যোজনায় সরস মেলার আয়োজন সব জায়গাতেই সফলভাবে সম্পন্ন হয় । দার্জিলিংয়েও এই মেলার আয়োজন করা হল । এরপর কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও সরস মেলা আয়োজিত হবে । এর ফলে স্থানীয় কারিগরদের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের হাতের কাজের বাজারমুখী প্রদর্শনী ও বিক্রির সরাসরি সুযোগ পাবেন । বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীরাও এখানে বুকিং ও কেনাকাটা করার সুবিধা পান । দার্জিলিংয়ের বর্তমান পর্যটন মরশুমে দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে, যা মেলায় বিক্রিবাটার গতি বাড়াতে এবং ব্যবসায়িক মেলবন্ধন তৈরি করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নেয় ।"
পাহাড়ের সার্বিক অর্থনীতির প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী আরও বলেন, "বহুদিন ধরে পাহাড়ের অর্থনীতি কিছুটা নিম্নমুখী ছিল । তাই পাহাড়ে মেলা ও স্টলের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই বেশি মানুষ উপকৃত হবেন । কেবল দার্জিলিং শহরই নয়, কালিম্পং, মিরিক কিংবা কার্শিয়াংয়ের মতো এলাকাগুলিতেও যাতে পৃথক লোকাল মেলার ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য জিটিএ চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দিয়েছি । পাহাড়ের নিজস্ব খাবার ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে আরও বেশি মেলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে ।"
তবে ঐতিহাসিক চৌরাস্তায় মেলার আয়োজন নিয়ে রাজনৈতিকমহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সভাপতি তথা জিটিএ সদস্য অজয় এডওয়ার্ডস এই মেলার স্থান পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছেন । তাঁর অভিযোগ, চৌরাস্তার মতো ঐতিহ্যবাহী উন্মুক্ত স্থানে বিশাল মেলা ও অস্থায়ী স্টল তৈরির ফলে স্থানটির মূল চরিত্র নষ্ট হচ্ছে এবং প্রাতঃভ্রমণকারী, প্রবীণ নাগরিক ও সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম অসুবিধা তৈরি হচ্ছে । চৌরাস্তার পরিবর্তে ভানু ভবন বা অন্য কোনও উপযুক্ত মাঠে মেলাটি স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব দেন তিনি ।
যদিও অজয় এডওয়ার্ডসের এই বিরোধিতাকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "এটি নিতান্তই রাজনৈতিক কথাবার্তা । পাহাড়ের সাধারণ মানুষ মেলা নিয়ে অসন্তুষ্ট নন, কেবল রাজনৈতিক নেতারা বিরোধের খাতিরে বিরোধিতা করছেন । পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেই মেলা হওয়া স্বাভাবিক এবং কলকাতার মতো শহরে সারা বছর ধরে 50টির বেশি মেলা হলেও সাধারণ মানুষ তাতে বিন্দুমাত্র অখুশি হন না । বরং মেলা স্থানীয়দের ব্যবসা ও আনন্দের অন্যতম মাধ্যম । রাজনৈতিক নেতারা পাহাড়ি মানুষের উন্নয়নের জন্য কিছু করতে পারেননি বলেই মেলার সাফল্য দেখে কষ্ট পাচ্ছেন ।"
এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা চললেও পর্যটন মরশুমে সরস মেলাকে কেন্দ্র করে দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তা এখন জমজমাট ।