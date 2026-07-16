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জগন্নাথদেব পান ভালোবাসতেন, 40 পেরোলে আপনারাও খান ! মায়াপুরে বললেন দিলীপ

এদিন কোয়েল মল্লিকের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দিলীপ ঘোষ ৷

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মায়াপুরে দিলীপ ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 7:06 PM IST

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মায়াপুর, 16 জুলাই: জগন্নাথ প্রভু পান খেতে ভালোবাসতেন ৷ তাই 40 বছর পেরিয়ে গেলেই পান খাবেন । মায়াপুরে ইসকনের রথযাত্রার উদ্বোধনে গিয়ে এমনই পরামর্শ দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ এদিন কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাননি তিনি ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করার পর সেখানে দিলীপের উপস্থিতি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ৷ তবে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, তিনি গিয়েছিলেন জগন্নাথদেবের টানেই ৷ এদিন কোয়েল মল্লিকের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দিলীপ ঘোষ ৷

গোটা রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে রথযাত্রা উৎসব । প্রতি বছর মায়াপুরের ইসকনে লক্ষ লক্ষ ভক্তের উপস্থিতিতে রথযাত্রা পালিত হয় । প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রাজাপুর থেকে মায়াপুরের ইসকনে তাঁর মাসির বাড়িতে যান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা । এ বছরও দেশ-বিদেশ থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয় এই রথযাত্রা উৎসবে । রথের রশি টানতে মানুষের ঢল নামে ৷

মায়াপুরে ইসকনের রথযাত্রার উদ্বোধনে দিলীপ ঘোষ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এবার মায়াপুরে ইসকনের রথযাত্রার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । এদিন সকাল থেকে তিনি বিভিন্ন পুজো অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন । পুজো করেন গো মাতার । এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন মা ও স্ত্রী । রথের রশিতে টান দেওয়ার পর এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ ।

তিনি বলেন, "প্রতি বছরই আমি কোথাও না-কোথাও রথযাত্রায় উপস্থিত থাকি এবং রথের দড়ি টানি । এ বছর মায়াপুরের ইসকনের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ সেই কারণেই আমি এবার মায়াপুরে এসেছি । জগন্নাথ মানে তিনি জগতের নাথ ৷ তাঁর আশীর্বাদ সকলের মাথার উপর রয়েছে ।" দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যান পঞ্চায়েত মন্ত্রী ৷ কোয়েল মল্লিকের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "কে কার সঙ্গে মিটিং করছে আমি কী করে জানব ।"

এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় জগন্নাথদেবের প্রসঙ্গ টেনে ভক্তদের পান খাওয়ার পরামর্শ দেন দিলীপ ঘোষ ৷ তাঁর কথায়, "জগন্নাথ প্রভু পান খেতে খুব ভালোবাসতেন । সেই কারণে সব সময় তাঁর মুখ লাল । সকলের পান খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 40 বছর বয়সের পর মানুষের ক্যালসিয়াম কমে যায় । চুন খেলে সেই ক্যালসিয়াম বজায় থাকে । সেই কারণেই সকলকে বলব, আপনারা সকলেই পান খাবেন ।"

দিলীপ আরও বলেন, "আমরা মানুষ জাতি সকলেই সংসার করতে পারি আর সুখে থাকতে পারি । তাছাড়া কোনও কর্ম করতে পারি না । সেই কারণেই প্রভু নিজে কিছু না-করার জন্য নিজের হাত-পা রাখেননি । তাই আমরা সকলেই প্রভুকে কোলে নিয়ে তবেই রথে বসাই এবং রথে করে তাঁকে নিয়ে যাই । কলি যুগে জগন্নাথকেই ভগবান হিসাবে মানা হয় । ওড়িশাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন । আমি কিছুদিন আগে হুগলির মাহেশে ঘুরে এসেছি এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি । সেখানে 630 বছর ধরে একই পরম্পরায় জগন্নাথের রথ হয়ে আসছে ।"

TAGGED:

LORD JAGANNATH
RATH YATRA IN MAYAPUR
দিলীপ ঘোষ
মায়াপুরে রথযাত্রা
DILIP GHOSH

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