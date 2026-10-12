কাঁচি নেই, টান মেরে ফিতে ছিঁড়ে পুজোর উদ্বোধন দিলীপের
Dilip Ghosh Inaugurates Durga Puja: দিল্লির আন্দোলনের নেপথ্যে বিদেশি মদত, অভিযোগ করলেন দিলীপ ঘোষ ৷
Published : October 12, 2026 at 7:51 PM IST
হাবড়া, 12 অক্টোবর: পুজোর উদ্বোধন করতে এসে ফিতে কাটার কাঁচি পেলেন না তো কী ! হাত দিয়ে টেনে ফিতে ছিঁড়ে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করে দিলেন মন্ত্রী ৷ আর এমন ব্যতিক্রমী কাণ্ড ঘটাতে পারেন একজনই, রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ সোমবার বিকেলে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় 'আমরা সবাই ক্লাব' নামে একটি পুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন তিনি ৷ সেখানেই ফিতে কাটার জন্য দিলীপ ঘোষ পৌঁছালেও কাঁচির ব্যবস্থা করতে পারেননি আয়োজকরা ৷ তাই হাত দিয়ে ফিতে ছিঁড়ে সোজা মণ্ডপে ঢুকে গেলেন মন্ত্রী মশাই ৷
হাবড়ার 'আমরা সবাই ক্লাব'-এর দুর্গাপুজো এবার 56 তম বছরে পদার্পণ করেছে ৷ সেই পুজোর উদ্বোধন করতে এসেছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ তাঁর আসাকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় অনেক আগেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ৷ এদিন সকাল থেকে পুজো মণ্ডপের মাইকে উদ্বোধকের নাম প্রচার করা হয়েছে ৷ নির্ধারিত সময়ে দিলীপ ঘোষ পুজোমণ্ডপে পৌঁছেও যান ৷
কিন্তু, মণ্ডপের বাইরে বেশ কিছুক্ষণ দিলীপ ঘোষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ৷ কারণ, পুজোর উদ্বোধনের জন্য যে ফিতে কাটবেন, তার কাঁচি নিয়ে কেউ উপস্থিত হয়নি ৷ দিলীপের সঙ্গে থাকা কয়েকজনকে দেখা গেল, ইশারায় কাঁচি চাইতে ৷ কিন্তু, তারপরেও কাঁচি না-আসায় নিজেই হাত দিয়ে ফিতে ছিঁড়ে দেন দিলীপ ঘোষ ৷
পুজো উদ্বোধনের পর মঞ্চে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দিলীপ ঘোষ চাঁদার জুলুম ও তোলাবাজি নিয়ে উদ্যোক্তাদের সতর্ক করেছেন ৷ পরে দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, "দিল্লির আন্দোলন দেখে ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে, ওই আন্দোলনের নেপথ্যে কারা রয়েছেন ৷ বাংলাদেশের কয়েকজন মন্ত্রীর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট দেখলে অনেক কিছুই বোঝা যাচ্ছে ৷"
দিলীপ এদিন আরও সংযোজন করেন, "বিরোধীদের আসলে এখন কোনও কাজ নেই ৷ তাই পুজো আসছে একটু ঘোরাফেরা করুক, শীত আসছে একটু ধর্না দিচ্ছেন ৷ পিছনে কী উদ্দেশ্য আছে, তা বাংলাদেশের মন্ত্রীদের ফেসবুক পোস্ট দেখলে বুঝতে পারবেন ৷ বিদেশ থেকে যাঁরা এদেশকে অস্থির করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের অঙ্গুলিহেলনে সব কিছু হচ্ছে ৷"
কলকাতায় সিজেপি-র আন্দোলন প্রসঙ্গে দিলীপের মন্তব্য, "যে সব দলগুলি উঠে যাচ্ছে, তাদের কাছে আর কোনও প্ল্যাটফর্ম নেই ৷ তাই তারা আরশোলারদের ডানা ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করছে ৷"