অভিভাবকহীন হয়ে ভাষাটাই পাল্টে গিয়েছে মহুয়া-কুণালের, মন্তব্য দিলীপের

অভিভাবকহীন হয়ে ভাষাটাই পাল্টে গিয়েছে মহুয়া-কুণালের, মন্তব্য দিলীপের
Dilip Ghosh in Midnapore: মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে বুধবার 'সেবা জ্যোতি যাত্রা' শুরুর আগে মহুয়া-কুণালকে একহাত নেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ।
Published : October 7, 2026 at 7:13 PM IST
মেদিনীপুর 7 অক্টোবর: সারা দেশের সঙ্গে মেদিনীপুরেও সেবা জ্যোতি যাত্রায় পা মেলান পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, বিধায়ক শঙ্কর গুছাইত, অজিত জানা, স্বাগতা মান্না, ভদ্র হেমব্রম, শুভাশিস ওম-সহ বিজেপি'র দুই জেলার জেলা সভাপতিরা ৷ এদিন ওই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ জানান, হতাশ অভিভাবকহীন হয়ে যাওয়ার জন্য ভাষা পাল্টে গিয়েছে মহুয়া মৈত্র এবং কুণাল ঘোষের। ওঁদের রাজনৈতিক জীবন অন্ধকারে, তাই ভাষা পাল্টে গিয়েছে !
নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন মেদিনীপুরে সেবা জ্যোতি যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে কলেজ মাঠে এসেছিলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । কলেজ মাঠে বড় এলইডি লাগিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য শোনানো হয় । এরপর সেই সেবা যাত্রার বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয় শহরজুড়ে ।
সেই মিছিল শুরু হওয়ার আগে কুণাল ঘোষ-সহ বিভিন্ন বাংলাদেশি ধরা পড়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেন বিজেপির নেতা দিলীপ ঘোষ । এদিন সাংবাদিকদের তরফে দিলীপ ঘোষের কাছে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে তিনি বলেন সেবা যাত্রার প্রসঙ্গে । তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছে সেবা যাত্রার এবং তা জেলা থেকে রাজ্যব্যাপী পালন করা হচ্ছে ৷
সম্প্রতি সমাজমাধ্য়ম এক্স-এ সুব্রত গুপ্ত ও মনোজ আগরওয়ালের ছবি পোস্ট করে মহুয়া মৈত্র লেখেন, 'এরাই বাংলার এসআইআরের (SIR) সবথেকে বড় কারিগর ৷ সব ধরনের অবৈধ কাজ করেছেন এরা ৷ এদের কেউ বাঁচতে পারবে না।' মহুয়ার এই সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করলে দিলীপ ঘোষ বলেন, "ওরা এখন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে, রাজনৈতিক জীবন অন্ধকারে, তাই উল্টোপাল্টা বকছে । আর এই উল্টোপাল্টা বকছে শুধু মহুয়া নয়, কুণাল হুমায়ুন কবীররা ।"
মঙ্গলবার রাতে ভুয়ো ডাক্তার সাইদুল হক দিল্লিতে গ্রেফতার হওয়ার প্রসঙ্গে এদিন দিলীপ বলেন, "লোকের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়, এদের আটকানো উচিত দেশের আইন দিয়ে ।" দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, "একটাই শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে আর সেই শিক্ষা সবাইকে নিতে হবে ।"
এরপর বিএসএফের জালে 25 জন বাংলাদেশিকে ধরা নিয়ে প্রশ্ন করলে দিলীপ ঘোষ বলেন, "দেশজুড়ে বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে থেকে আমাদের দেশের লোকের পেটের ভাত মারছে । দেশের সুরক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে । সরকার তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তাদের বার করানোর ব্যবস্থা চলছে ।"
দুর্গাপুজার দুর্নীতি নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে ইডি'র তলব প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে দিলীপ বলেন, "অনেক কিছুই বেরোবে। এতদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গকে লুট করা হয়েছে । সর্বোচ্চ মহল থেকে এগুলো করা হয়েছে ।"
উল্লেখ্য, এই দিন রাজ্যের জেলায় জেলায় এই সেবা যাত্রা মিছিল বের হয়। মেদিনীপুর শহরে এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ৷