বিজেপিতে ঢোকার দরজা বন্ধ, মানস-জল্পনায় স্পষ্ট বার্তা দিলীপের

বিজেপিতে ঢোকার দরজা বন্ধ, মানস-জল্পনায় স্পষ্ট বার্তা দিলীপের
খড়্গপুরে এক অনুষ্ঠান থেকে মানসকে নিয়ে সোজা সাপটা মন্তব্য করলেন দিলীপ । তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট মানসকে এখনই দলে নেওয়ার কথা ভাবছে না বিজেপি ৷
Published : June 15, 2026 at 7:51 PM IST
সবং, 15 জুন: একদা দুজনে মুখোমুখি হয়েছিলেন ভোটের ময়দানে ৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী মানস ভূঁইয়াকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ ৷ আজ তিনি বিজেপি সরকারে মন্ত্রী ৷ অন্যদিকে, নিজের বহুদিনের কেন্দ্র সবং থেকে বিধানসভা ভোটে হেরে মানসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ৷ ইতিমধ্য়েই তৃণমূল ছেড়েছেন ৷ বিজেপিতে যোগ দেবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা ৷ এবার দিলীপ জানিয়ে দিলেন বিজেপিকে এখনই নিতে চাইছে না বিজেপি ৷
সোমবার খড়্গপুরে এক অনুষ্ঠানে এসে মানস সম্পর্কে দিলীপ বলেন, "মানসদার এখন সাহস হয়েছে আমার নামে ভালো ভালো কথা বলার ৷ এখন সব পার্টির দরজা তৃণমূলের জন্য বন্ধ ৷ ওরা যেখানে যা পাচ্ছে নতুন পার্টি করে ঢুকে পড়ছেন। মানস ভূঁইয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ জ্যোতিষী বলতে পারবে, বিজেপি না।"
বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই তৃণমূলে ভাঙন অব্যাহত। গত শনিবার দল ছেড়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানস। ইস্তফাপত্র দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি। তাঁর হঠাৎ এভাবে দল ছাড়ার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে তিনি অন্য কোনও দলে যোগ দিচ্ছেন কি না, তা এখনও পরিস্কার নয়। এই নিয়ে এদিন দিলীপ ঘোষ সোজা সাপটা উত্তরা দিয়েছেন।
অনুষ্ঠানে দিলীপ বলেন, "মানসদাকে সিনিয়ার দাদা হিসেবে দেখি আমি। উনি যদি আমার নিন্দা করেন তাতেও আমার করার কিছু নেই। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো। আগে উনি প্রশংসা করার সাহস পেতেন না ৷ এখন পেয়েছেন।" বিজেপির দরজা কি খোলা মানস ভূঁইয়ার জন্য ? এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, "আমাদের রাজ্য সভাপতি দরজায় বড় তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু করার নেই। আমরা কাউকে পেতে আগ্রহী নই ৷ 208টা আসন দিয়ে জনতা বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের সঙ্গে আছে ৷ আর কাউকে আমাদের দরকার নেই।"
কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে 2011 সালে বামফ্রন্টকে সরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। তখন মানসবাবু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। মমতার মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীও হন মানস ৷ পরে সেই জোটে ভাঙন ধরে। কংগ্রেসে ফিরে যান মানস ৷ বেশ কয়েক বছর পর পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে একটি রাজনৈতিক ঘটনায় তাঁর নাম জডায় ৷ পরে তৃণমূলে যোগ দেন মানস ৷ এরপর তৃণমূল তাঁকে মন্ত্রীও করে ৷ দিলীপের কাছে হারার পর তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠান মমতা। এবর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির অমলকুমার পান্ডার কাছে প্রায় 11 হাজার ভোটে পরাজিত হন মানস ৷