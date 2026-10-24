আসন্ন পুরভোটের ফলাফলও বিধানসভা নির্বাচনের মতোই হবে, আত্মবিশ্বাসী দিলীপ
Dilip Ghosh on Upcoming Municipal Elections: লুটপাটের দলকে মানুষ আর ভোট দেবে না বলে কটাক্ষ দিলীপের ৷ নিশানায় বামেরাও ৷
Published : October 24, 2026 at 1:47 PM IST
নিউটাউন, 24 অক্টোবর: নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ পুরনিগম, কলকাতা ও হাওড়ায় নির্বাচন ৷ আর এই নির্বাচনেও বিধানসভা ভোটের মতোই একপেশে ফলাফল হবে, এমনটাই দাবি রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ৷ তাঁর দাবি, তৃণমূল দলটার অস্তিত্ব নেই ৷ তাই বলে সেই সুযোগে বামেরা ফিরে আসবে, এমনটা নয় ৷ মানুষ তাদের অনেক আগেই সুযোগ দিয়েছিল ৷ আর তৃণমূল কেবল লুটপাট চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ তাই আসন্ন দুই পুরনিগমের নির্বাচনে বিজেপি বিপুল জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী দিলীপ ৷
দিলীপ ঘোষ বলেন, "পুরভোটের ফলাফলও বিধানসভার মতোই হবে ৷ তৃণমূল শুধু লুট চালিয়েছে ৷ তাই মানুষ আর ওদের সুযোগ দেবে না ৷ রাজ্যের মানুষ যাচাই না-করে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না ৷ তাই মুখে বড় বড় কথা বলে লাভ নেই ৷" এই ইস্যুতে বামেদেরও একহাত নেন দিলীপ ঘোষ ৷ পুুজোয় বামেদের বুকস্টল ভাঙা ও বই বিক্রি ইস্যুতে বামপন্থীদের 'পাগল' বলে কটাক্ষ করেন তিনি ৷
দিলীপ বলেন, "ওসব করে লাভ নেই ৷ কে পড়ে বামেদের বই ৷ ওদের ওই বইয়ের যুগ চলে গেছে ৷ ওদের বই শুধু পাগলরা পড়ে ৷ আর পাগলরা তো বই পড়তে জানে না ৷ তাই যেটুকু পেয়েছে, সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক ৷ 2021-এ শূন্য ছিল ৷ এবার একটা পেয়েছে ৷ ওটা নিয়েই আনন্দে থাক ৷ আর ওদের সুযোগ অনেক আগেই চলে গেছে ৷ মানুষ 15 বছর আগেই মুছে দিয়েছে বামেদের ৷" দিলীপের কথায়, বাংলার মানুষ পরিচ্ছন্ন রাজনীতি চাইছে ৷ আর সেটা কেবল বিজেপি দিতে পারে বলে মনে করেন রাজ্যের মন্ত্রী ৷
অন্যদিকে, তৃণমূল ভেঙে বেরিয়ে আসা 20 জন সাংসদের এনডিএ-র অংশ হওয়া নিয়ে দিলীপ বলেন, "ওঁরা নিজেরাই জানেন না কী করবেন ! আজ এখানে কাল ওখানে ৷ যে দল থেকে এসেছে, তাদের কোনও আদর্শই নেই ৷ আর দলটার অস্তিত্বই এখন নেই ৷ তারা আবার কি ভোটে প্রার্থী দেবে !"
চোরবাগান সর্বজনীনে পদপিষ্টে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় দিলীপ ঘোষ বলেন, "রাজ্য সরকার যথেষ্ট তৎপর রয়েছে, তদন্ত চলছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টা দেখছেন ৷ আর বিসর্জনের শেষ দিন যা ধার্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেটাই থাকবে ৷"