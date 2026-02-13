হালুমের আগেই অ্যালার্ম ! সুন্দরবনে বাঘ-মানুষের সংঘাত রুখতে ডিজিটাল প্রহরা
লক্ষ্য একটাই, বাঘ গ্রামে ঢোকার আগেই আগাম সতর্কবার্তা, যাতে বন দফতর দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।
Published : February 13, 2026 at 8:19 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: হালুম ! সুন্দরবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই গর্জন সাম্প্রতিক অতীতে যেন আরও বেড়েছে ৷ গত শীতে একাধিকবার খাদ্যের সন্ধানে জলে-জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবনের লোকালয়ে হাজির হয়েছে বাঘ মামা ৷ কখনও জ্যান্ত মানুষকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, কখনও বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে তাড়াতে ঐক্যবদ্ধভাবে লাঠিসোটা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন বাসিন্দারা ৷ এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ Wildlife Trust of India (WTI) এবং দক্ষিণ 24 পরগনা বন বিভাগের ।
রায়দিঘি রেঞ্জের হেরোভাঙা–09 বন কম্পার্টমেন্টে বসানো হচ্ছে ‘অ্যানিমেল ইনট্রুশন ডিটেকশন অ্যান্ড রিপেলেন্ট সিস্টেম’ (ANIDERS) ও ট্র্যাপ ক্যামেরা । লক্ষ্য একটাই, বাঘ গ্রামে ঢোকার আগেই আগাম সতর্কবার্তা, যাতে বন দফতর দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে ।
বন দফতর সূত্রের খবর, ANIDERS অত্যাধুনিক মোশন-সেন্সিং প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাণীর চলাচল শনাক্ত করে । প্রতিটি যন্ত্র তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে 180 ডিগ্রি কোণে প্রায় 25 থেকে 30 মিটার এলাকা কভার করতে পারে । সৌরশক্তিচালিত হওয়ায় বিদ্যুৎবিহীন দুর্গম জঙ্গলেও এটি কার্যকর । আপাতত সীমিত পরিসরে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে ৷ প্রযুক্তির নির্ভুলতা, বাঘ শনাক্তকরণে সক্ষমতা এবং অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকারিতা খতিয়ে দেখাই এখন মূল লক্ষ্য ।
WTI–এর সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড অফিসার সম্রাট পাল জানান, ইতিমধ্যেই চারটি ANIDERS বসানো হয়েছে । এর মাধ্যমে বাঘের ঝুঁকিপূর্ণ প্রবেশপথ চিহ্নিত করা সহজ হবে । ফলে সংঘাত এড়ানোর কৌশল নেওয়া সম্ভব হবে ।
বন্যপ্রাণ সংঘাত প্রশমন বিভাগের প্রধান (Human-Wildlife Conflict Mitigation Division) ড. অভিষেক ঘোষাল বলেন, উত্তরপ্রদেশের পিলিভিত ও কাতারনিয়াঘাটে এই প্রযুক্তির প্রাথমিক প্রয়োগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে । সুন্দরবনে প্রথমবার চালু হওয়া এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে মানব–বাঘ সংঘাত কমাতে দিশা দেখাবে বলেই আশাবাদী তাঁরা।
দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলি ব্লকের একাধিক গ্রাম জঙ্গলসংলগ্ন । বাঘের আবাসভূমির সীমানা ভাগ করে নেওয়া এই সব এলাকায় শীতকালে অনুপ্রবেশের ঘটনা বেশি ঘটে । খাদ্যের টানে বা এলাকা পরিবর্তনের সময় গ্রামে ঢুকে পড়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । আতঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে । বিশেষজ্ঞদের মতে, সেই জায়গায় প্রাণহানি এড়িয়ে সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এই নয়া প্রযুক্তি (ANIDERS) ।
দক্ষিণ 24 পরগনার মুখ্য বনাধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন, “মানব–বাঘ সংঘাত কমাতে প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ সময়োপযোগী। দীর্ঘমেয়াদে এ ধরনের ব্যবস্থা সংরক্ষণ নীতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে ।”
বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘমেয়াদে যদি এ ধরনের প্রযুক্তি সংরক্ষণ নীতির অঙ্গ হয়ে ওঠে, তা হলে সুন্দরবনে টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়ে মানুষ ও বাঘের সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব । এখন নজর, পাইলট প্রকল্প কতটা সফল হয়—তার উপরই নির্ভর করছে সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সমীকরণ ।