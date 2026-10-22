ডিজিটাল বিপ্লব ও পরিকাঠামো উন্নয়নে পাহাড়ের পর্যটনে নতুন দিগন্ত, ছ’মাসের রূপরেখা রাজ্য সরকারের

ডিজিটাল বিপ্লব ও পরিকাঠামো উন্নয়নে পাহাড়ের পর্যটনে নতুন দিগন্ত, ছ’মাসের রূপরেখা রাজ্য সরকারের
tourism in darjeeling: দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, দুধিয়া, মংপু ও কার্শিয়াংয়ের মতো এলাকাগুলিকে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ।
Published : October 22, 2026 at 5:39 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 অক্টোবর: শৈলশহর দার্জিলিং-সহ সমগ্র পাহাড়ের পর্যটনকে নতুন রূপ দিতে এবং পর্যটকদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। আগামী ছ’থেকে সাত মাসের মধ্যে পর্যটন ক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তন এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাহাড়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি পর্যটন পরিকাঠামো জোরদার করা, যানজট মুক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কৃতি নির্ভর ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে দার্জিলিংয়ের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, দুধিয়া, মংপু ও কার্শিয়াংয়ের মতো এলাকাগুলিকে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। ঐতিহ্যবাহী 'টি ফেস্টিভ্যাল', 'ভিন্টেজ কার র্যালি', 'ওয়াকাথন', 'রিভার ব়্যাফটিং' ও প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো আকর্ষণীয় ইভেন্টের পাশাপাশি মহাকাল মন্দির, সেবকের কালীমন্দির, কালিঝোরার পুরানো বাংলো এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত মংপু বাংলোর ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনায় হাতে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে, পাহাড়ের দীর্ঘদিনের ব্যাধি যানজট নিয়ন্ত্রণে রোপওয়ে প্রকল্পের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচটি নতুন রোপওয়ে নির্মাণ নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।
পর্যটকদের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থার স্বচ্ছতা রক্ষায় হোমস্টে নীতিতে আসছে বড় পরিবর্তন। প্রশাসনের নজরে এসেছে, বহু হোমস্টে এখনও রেজিস্ট্রেশনের বাইরে রয়ে গিয়েছে ৷ অনেক ক্ষেত্রেই পরিচয়পত্র ছাড়াই পর্যটকদের থাকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যা উদ্বেগের কারণ বলে মনে করছে জেলা প্রশাসন। এই আবহে দার্জিলিং, কালিম্পং পুলিশকে অবৈধ ও বৈধ হোমস্টেগুলির বিস্তারিত তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অফলাইন ও খাতা-কলমের জটিলতা কাটিয়ে এখন থেকে হোমস্টে রেজিস্ট্রেশন, রিনুয়্যাল ও সরকারি আবেদনের যাবতীয় প্রক্রিয়া অনলাইনের আওতায় আনা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত এই সংক্রান্ত নতুন হোমস্টে পলিসি ও ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি পলিসি প্রকাশ্যে আনা হবে বলে জানা গিয়েছে।
রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং অপরিচিত পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে সবার সামনে তুলে ধরতে ডিজিটাল মাধ্যমকে প্রধান হাতিয়ার করা হচ্ছে। মাত্র তিনদিনের মধ্যে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তৈরি ‘ডিজিটাল ট্যুরিজম অ্যাপ’ এটার প্রথম ধাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে এক ক্লিকেই পর্যটকরা দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী স্থান, অজানা ভ্রমণকেন্দ্র এবং দরকারী তথ্য পেয়ে যাবেন।"
মন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, "উত্তরবঙ্গের পর্যটন বলতেই দার্জিলিংয়ের কথা মনে এলেও এর বাইরে ছড়িয়ে থাকা অফবিট স্থানগুলির প্রচার অত্যন্ত জরুরি। দার্জিলিং জেলার এই সফল ডিজিটাল মডেল খুব শীঘ্রই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় রূপায়িত হবে।" পর্যটন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া 57 কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ ও দফতরের নিজস্ব জমি এবং সম্পত্তিকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তথ্য সহজলভ্য করার জন্য পর্যটন দফতরের মূল ওয়েবসাইটটিকেও নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সার্বিক এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্ব মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের পর্যটন এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।