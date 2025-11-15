এক ক্লিকেই খুলবে বইয়ের ভাণ্ডার, প্রথম ডিজিটাল লাইব্রেরি পশ্চিম বর্ধমানে
পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রথম ডিজিটাল লাইব্রেরির উদ্বোধন হল শিশু দিবসে ৷ রাজ্য সরকারের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিই হল এবার ডিজিটাল ৷
Published : November 15, 2025 at 5:00 PM IST
দুর্গাপুর, 15 নভেম্বর: ড. বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের দুর্গাপুর এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে । জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পনগরীতে বইপ্রেমীদেরও চাহিদা বাড়ছে । এবার তাঁদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হল ডিজিটাল লাইব্রেরি । শিশু দিবসে যার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর নগরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা । রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সহযোগিতায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে ছয়টি কম্পিউটার বসানো হয়েছে ।
মনে করা হচ্ছে, এবার এক ক্লিকেই মনের মতো অনলাইন বই খুঁজে পাওয়া যাবে । ছোটদের এই লাইব্রেরিতে আসার আগ্রহ বাড়বে । শিশুদের অনেক সময় লাইব্রেরিতে নিয়ে আসেন মা-বাবারা । তাদের খুশি করতে লাইব্রেরির মধ্যে খেলার জায়গা করা হয়েছে ৷ তারও উদ্বোধন করা হয় এদিন । অনেক হিন্দিভাষীর চাহিদা ছিল হিন্দি লাইব্রেরির । তাদের চাহিদা মতো জেলাশাসকের অর্থানুকুল্যে হিন্দি লাইব্রেরিও শুরু হয়েছে ।
রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, "বর্তমানে প্রযুক্তির অগ্রগতির যুগে ডিজিটাল লাইব্রেরির খুব দরকার ৷ এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল অল্প পরিসরে অনেক বেশি জ্ঞানের ভাণ্ডার পাওয়া যায় ৷ বিভিন্ন ভাষায় একই তথ্য পাওয়ার সুযোগ থাকছে ৷ ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্গাপুর ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে । দুর্গাপুরের সেন্টাল লাইব্রেরি মানুষের আরও কাছে পৌঁছলো । মানুষকে গুণমানের পরিষেবা দেওয়া যাবে ৷ প্রতিদিন বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসেন লাইব্রেরিকে বই পড়তে । এবার অনলাইন লাইব্রেরি শুরু হওয়ায় আরও ভিড় বাড়বে এখানে । আশা করব শিশুদের বই ও গ্রন্থাগারের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে ৷"
দুর্গাপুরে রাজ্য সরকারের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি 8 থেকে 80 সবার প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছে । সকলের দাবি ছিল ডিজিটাল লাইব্রেরির । সেই দাবিই মিটল এবার ৷ বইপ্রেমী মনিরুজ্জামান বলেন, "এক সময় আমরা বইয়ের টানে লাইব্রেরিতে ছুটে আসতাম । নতুন নতুন গল্পের বই, উপন্যাস, কবিতা সংকলন পড়ার টানে আমরা গ্রন্থাগারগুলির মেম্বার হতাম । সেই চল ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল মোবাইল আসার পর । তাই ডিজিটাল লাইব্রেরি আবার যে নতুন প্রজন্মকে লাইব্রেরিমুখী করে তুলবে সেটা বলাই যায় । পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও ছেলেমেয়েরা বই পড়বে, গল্পের বই পড়বে এটাই আনন্দের ।"