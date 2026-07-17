সরকারি স্কুলে ডিজিটাল বিপ্লব, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব করতে নির্দেশিকা

সরকারি স্কুলে ডিজিটাল বিপ্লব, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব করতে নির্দেশিকা
প্রশ্ন উঠছে, পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেবেন কারা? এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ক’টি স্কুলে রয়েছেন? আগে কি স্কুলগুলিতে এমন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে?
Published : July 17, 2026 at 4:40 PM IST
মালদা, 17 জুলাই : রাজ্য সরকার পোষিত 500 টি স্কুলে তৈরি করা হবে ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব ৷ ইতিমধ্যে শিক্ষা দফতর প্রতিটি জেলার মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শকের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছে ৷ চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন মালদা জেলার মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শক ৷
গত 14 জুলাই শিক্ষা দফতরের কমিশনারের সই করা চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছর 500 টি স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ সব মিলিয়ে প্রতি বছর এক লাখ পড়ুয়া এই প্রশিক্ষণ দেবে ৷ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে পড়ুয়াদের ডিজিটাল ক্রিয়েটিভিটি, লিটেরেসি, স্টোরি টেলিং, কমিকসসহ বেশকিছু বিষয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হবে ৷ পড়ুয়ারা যাতে তথ্যপ্রযুক্তি ও ভিস্যুয়াল অ্যানিমেশন সম্পর্কে উৎসাহী হয়, তার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে ৷
চিঠিতে মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শকদের বলা হয়েছে, স্কুলগুলির ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (ICT) এবং কম্পিউটার ল্যাবের বর্তমান পরিকাঠামো, মানবসম্পদ (HR) সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড এডুকেশন (IT&E) বিভাগের জানা বিশেষ প্রয়োজন ৷ তার জন্য একটি গুগল ফর্ম শেয়ার করা হচ্ছে ৷ প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন প্রয়োজনীয় তথ্য 22 জুলাইয়ের মধ্যে ওই ফর্মে পূরণ করে ৷ মালদা জেলার মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শক মৃণ্ময় রায় বলেছেন, 'সম্প্রতি ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব নিয়ে একটি নির্দেশিকা পেয়েছি ৷ নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷
ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৷ সেই কারণে সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরির উদ্যোগ ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে অন্য জায়গায় ৷ পড়ুয়াদের এই প্রশিক্ষণ দেবেন কারা? এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ৷ কিন্তু এমন শিক্ষক রাজ্যের ক’টি স্কুলে রয়েছেন? প্রশিক্ষণ শুরুর আগে কি স্কুলগুলিতে এমন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে? পড়ুয়াদের অ্যানিমেশন কিংবা গ্রাফিক্সের কাজ শেখানো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয় ৷ তাছাড়া এমন কোনও ডিজিটাল ল্যাব কোনও স্কুলে রয়েছে কিনা, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ যদিও এনিয়ে মুখে কুলুপ শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের ৷
শিক্ষকদের একাংশ অবশ্য রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ তাঁদের মতে, এখন ডিজিটাল মিডিয়ার যুগ ৷ সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে পড়ুয়াদের অবশ্যই এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন ৷ এতে কর্মসংস্থানের পথও খুলবে ৷ কিন্তু প্রশিক্ষণ শুরুর আগে সরকারের উচিত, স্কুলগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা ৷
মালদা শহরের বাসিন্দা শুভাঙ্গী মানি ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ৷ তাঁর কথায়, 'আমরা এই কাজ শুরু করার আগে কোনও প্রশিক্ষণ পাইনি ৷ বেঙ্গালুরু কিংবা অন্যান্য রাজ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও তা যথেষ্ট ব্যয়বহুল ৷ তাই ইউটিউব দেখে সব শিখতে হয়েছে ৷ অন্যদের কনটেন্ট দেখেও শিখেছি ৷ এখন স্কুলেই যদি এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেটা খুবই ভালো উদ্যাগ ৷
আরও পড়ুন
সরকারি ছুটিতেও ছাড় নেই! প্রয়োজনে হাজিরার নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের
প্রতিদিন একই জলের বোতল পুনরায় ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ ? গবেষণার নয়া তথ্য