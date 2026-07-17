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সরকারি স্কুলে ডিজিটাল বিপ্লব, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব করতে নির্দেশিকা

প্রশ্ন উঠছে, পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেবেন কারা? এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ক’টি স্কুলে রয়েছেন? আগে কি স্কুলগুলিতে এমন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে?

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মালদায় জেলা শিক্ষা দফতরের অফিস ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 4:40 PM IST

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মালদা, 17 জুলাই : রাজ্য সরকার পোষিত 500 টি স্কুলে তৈরি করা হবে ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব ৷ ইতিমধ্যে শিক্ষা দফতর প্রতিটি জেলার মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শকের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছে ৷ চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন মালদা জেলার মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শক ৷

গত 14 জুলাই শিক্ষা দফতরের কমিশনারের সই করা চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছর 500 টি স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ সব মিলিয়ে প্রতি বছর এক লাখ পড়ুয়া এই প্রশিক্ষণ দেবে ৷ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে পড়ুয়াদের ডিজিটাল ক্রিয়েটিভিটি, লিটেরেসি, স্টোরি টেলিং, কমিকসসহ বেশকিছু বিষয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হবে ৷ পড়ুয়ারা যাতে তথ্যপ্রযুক্তি ও ভিস্যুয়াল অ্যানিমেশন সম্পর্কে উৎসাহী হয়, তার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে ৷

চিঠিতে মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শকদের বলা হয়েছে, স্কুলগুলির ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (ICT) এবং কম্পিউটার ল্যাবের বর্তমান পরিকাঠামো, মানবসম্পদ (HR) সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড এডুকেশন (IT&E) বিভাগের জানা বিশেষ প্রয়োজন ৷ তার জন্য একটি গুগল ফর্ম শেয়ার করা হচ্ছে ৷ প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন প্রয়োজনীয় তথ্য 22 জুলাইয়ের মধ্যে ওই ফর্মে পূরণ করে ৷ মালদা জেলার মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শক মৃণ্ময় রায় বলেছেন, 'সম্প্রতি ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব নিয়ে একটি নির্দেশিকা পেয়েছি ৷ নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷

ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৷ সেই কারণে সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরির উদ্যোগ ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে অন্য জায়গায় ৷ পড়ুয়াদের এই প্রশিক্ষণ দেবেন কারা? এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ৷ কিন্তু এমন শিক্ষক রাজ্যের ক’টি স্কুলে রয়েছেন? প্রশিক্ষণ শুরুর আগে কি স্কুলগুলিতে এমন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে? পড়ুয়াদের অ্যানিমেশন কিংবা গ্রাফিক্সের কাজ শেখানো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয় ৷ তাছাড়া এমন কোনও ডিজিটাল ল্যাব কোনও স্কুলে রয়েছে কিনা, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ যদিও এনিয়ে মুখে কুলুপ শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের ৷

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শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকা ৷ (ইটিভি ভারত)

শিক্ষকদের একাংশ অবশ্য রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ তাঁদের মতে, এখন ডিজিটাল মিডিয়ার যুগ ৷ সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে পড়ুয়াদের অবশ্যই এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন ৷ এতে কর্মসংস্থানের পথও খুলবে ৷ কিন্তু প্রশিক্ষণ শুরুর আগে সরকারের উচিত, স্কুলগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা ৷

মালদা শহরের বাসিন্দা শুভাঙ্গী মানি ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ৷ তাঁর কথায়, 'আমরা এই কাজ শুরু করার আগে কোনও প্রশিক্ষণ পাইনি ৷ বেঙ্গালুরু কিংবা অন্যান্য রাজ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও তা যথেষ্ট ব্যয়বহুল ৷ তাই ইউটিউব দেখে সব শিখতে হয়েছে ৷ অন্যদের কনটেন্ট দেখেও শিখেছি ৷ এখন স্কুলেই যদি এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেটা খুবই ভালো উদ্যাগ ৷

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