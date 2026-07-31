Explainer: শনিতে রাজ্যে শুরু ডিজিটাল জনগণনা ! কীভাবে করবেন ফর্ম পূরণ ?
বাড়ির পরিধি কত, ছাদ কেমন ! কতগুলো গাড়ি আছে, ফ্রিজ আছে কি না ? তথ্য নিজেদেরই অনলাইনে আপলোড করতে হবে ৷ সুনীল দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : July 31, 2026 at 8:40 PM IST
মেদিনীপুর, 31 জুলাই: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে জনগণনা ৷ এই প্রথম ডিজিটাল জনগণনা হবে ৷ কীভাবে ফর্ম পূরণ করবেন, কারা করবেন ? না-পারলে কারা গিয়ে জনগণনায় সাহায্য করে আসবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ । সম্পূর্ণ তথ্য রইল এই প্রতিবেদনে ৷
স্ব-জনগণনা
মূলত দেশজুড়েই চলছে জনগণনা ৷ এই জনগণনা শেষ হবে আগামী 2027 সালে । তবে পূর্ববর্তী জনগণনা থেকে এবারেরটা আলাদা ৷ এই জনগণনায় নিজেদের ডিজিটাল মাধ্যমে এবং স্ব-জনগণনার মধ্য দিয়ে নিজেদের তথ্য দিতে হবে জেলার মানুষ এবং দেশের মানুষকে ৷
রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে এখনও 6 মাস হয়নি, তবে তার মধ্যেই একদিকে যেমন নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তখন অন্যদিকে একাধিক প্রকল্প কাট ছাট করতে উদ্যোগী হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ সেই সঙ্গে এবার ডিজিটাল জণগণনায় জোর দিল বিজেপি সরকার । এক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর আগেই শুরু করে দিতে চাইছে এই প্রচার পর্ব । কারণ পশ্চিম মেদিনীপুরের মোট 15টি বিধানসভা রয়েছে ৷
একদিকে শালবনি, গড়বেতা, দাসপুর, ঘাটাল, অন্যদিকে খড়গপুর, সবং, পিংলা-সহ মোট 15 বিধানসভার বেশিরভাগ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন । সেক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন করতে এবং তাদের যাবতীয় সুবিধা দিয়ে জনগণনার কাজ এগিয়ে রাখতে চাইছে জেলা প্রশাসন । বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরে এক সাংবাদিক বৈঠক করে জনগণনা শুরুর কথা জানালেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ ।
প্রথম পর্যায়ের জনগণনা
জেলাশাসকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 1 অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য তথা পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রথম পর্যায়ে ডিজিটাল জনগণনা ৷ মোট 34টি প্রশ্ন থাকবে এই জনগণনায় ৷ তবে প্রত্যেক জেলাবাসী তাঁর মোবাইল থেকে নিজেরা 31টি তথ্য আপলোড করতে পারবেন । এটাকে স্ব-জনগণনা বলা হচ্ছে । প্রত্যেকেই তাঁর বাড়িতে কতজন রয়েছে, কতগুলো বাড়ি রয়েছে, ফ্রিজ, এসি, গাড়ি কটি রয়েছে বা বাকি যাবতীয় সঠিক তথ্য আপলোড করতে পারবেন ।
স্ব-জনগণনায় নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট দেওয়া হয়েছে, সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে মোবাইল নাম্বার দিয়ে । বাড়ির একজন কর্তা হবেন, তাঁর নামে যাবতীয় তথ্য আপলোড করতে হবে । শেষের দিকে বাড়ির উপর ম্যাপে ক্লিক করে ছবি তুলে আপলোড করতে হবে । সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর 11 সংখ্যার একটি আইডি পাবেন, সেই আইডি জনগণনা করতে আসা কর্মীদের দিলে তারপরেই ফাইনাল কপি হাতে পাবেন । যদি তথ্য ভুল থাকে জনগণনার কর্মীরা আবার নতুন করে সমস্ত ডেটা সংগ্রহ করবেন ।
জনগণনা 2027 এর স্ব-গণনা ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে
- প্রথম ধাপ: পোর্টালে প্রবেশ এবং প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন
https://se.census.gov.in পোর্টালে যান ৷ রাজ্য/UT নির্বাচন করুন, ক্যাপচা লিখুন ।
পরিবার পিছু একজন ব্যক্তিই স্ব-গণনা করবেন । পরিবারের প্রধানের নাম, 10-সংখ্যার মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি (ঐচ্ছিক) লিখুন ।
পরিবারের প্রধানের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা যাবে না । প্রতিটি পরিবারের জন্য শুধুমাত্র একটি মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা যাবে, একবার রেজিস্টার করা হয়ে গেলে, একই নম্বর অন্য কোনও পরিবারের জন্য ব্যবহার করা যাবে না ।
- দ্বিতীয় ধাপ: ওটিপি যাচাইকরণ এবং অবস্থান শনাক্তকরণ
পছন্দের ভাষা নির্বাচন করুন এবং রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে পাঠানো ওটিপি লিখুন । নির্বাচিত ভাষা পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা যাবে না ৷
জেলা নির্বাচন করুন, পিন কোড লিখুন এবং এলাকা/ অঞ্চলের নাম লিখুন ।
মানচিত্রে লাল মার্কারটি ড্র্যাগ করে/টেনে এনে আপনার বাড়িটির উপর স্থাপন করে/ক্লিক করে চিহ্নিত করুন এবং অবস্থান নিশ্চিত করুন ।
- তৃতীয় ধাপ: তথ্য প্রদান এবং ফাইনাল সাবমিট
প্রিভিউ স্ক্রিনে আপনার দেওয়া সমস্ত তথ্য যাচাই করুন । প্রয়োজনে তথ্য পরিবর্তন করতে পূর্ববর্তী স্ক্রিনে ফিরে যেতে পারেন, পরে জমা দেওয়ার জন্য ড্রাফট হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারেন, অথবা তথ্য নিশ্চিত করে চূড়ান্তভাবে জমা দিতে পারেন ৷
টুলটিপ, FACQ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং 'প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী' ব্যবহার করে গৃহতালিকা প্রস্তুতিকরণ এবং গৃহগণনা প্রশ্নাবলী পূরণ করুন ।
চূড়ান্ত পর্যায়ে নিশ্চিত করুন এবং সাবমিট করুন । বোতামে ক্লিক করলে আপনার দেওয়া তথ্য চূড়ান্তভাবে জমা হয়ে যাবে । এরপর কোনও তথ্য আর পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না ।
ফর্ম জমা দেওয়ার পরে, একটি অনন্য 11-সংখ্যার SE ID (যার শুরুতে 'H' থাকবে) তৈরি হয় , যা এসএমএস এবং ইমেলের (যদি দেওয়া হয়) মাধ্যমে পাঠানো হয় ৷
- চতুর্থ ধাপ: ফিল্ড পর্যায়ে যাচাইকরণ
আপনার বাড়িতে গণনাকারী যখন পরিদর্শনের জন্য আসবেন, তাঁর সঙ্গে SE IDটি শেয়ার করুন । আপনার দেওয়া SE ID বিদ্যমান রেকর্ডের সঙ্গে যদি মেলে, তবে গণনাকারী প্রদত্ত তথ্যাবলী নিশ্চিত করে গ্রহণ করবে । যদি না মেলে, তবে গণনাকারী নতুনভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন ।
দ্বিতীয় পর্যায়ের জনগণনা
দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনার কাজ করবেন কর্মীরা । এই পুরো জনগণনার প্রক্রিয়া অগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে । পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ বলেন, "অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মাধ্যমে আপনারা ওয়েবসাইটে গিয়ে কাজগুলি করতে পারবেন । জনগণকে সতর্ক সচেতন এবং এ বিষয়ে সঠিক দিশা দেখানোর জন্য অফিসের সামনে একটি কিয়ক্স মেশিন বসানো রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ট্যাবলো ঘোরানো হবে গোটা শহর, জেলাজুড়ে । আমরা চাইছি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি মানুষ স্ব-জনগণনার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের ডেটা পূরণ করুক ।"