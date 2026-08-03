দিঘার সমুদ্র-স্নানে মানতে হবে নির্দিষ্ট পোশাক-বিধি ! শাড়ি, সালোয়ার কামিজ চলবে তো ?
দিঘা সমুদ্র-স্নানের সময় বহুবার পর্যটকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তাই এবার সমুদ্র স্নানের নিয়মে বদল আনার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। কার্যকর হতে পারে নতুন পোশাক-বিধি ৷
Published : August 3, 2026 at 9:50 PM IST
দিঘা, 3 অগস্ট: দিঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমুদ্র স্নানের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশিকা আনার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার ৷ এমনটাই জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। দিঘা সমুদ্র স্নানের সময় বহুবার পর্যটকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তাই এবার সমুদ্র স্নানের নিয়মে বদল আনার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার।
গত শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র সৈকত দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করতে যান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। হাসপাতাল পরিদর্শনের পর তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, সপ্তাহান্তে বিপুল সংখ্যক পর্যটক সমুদ্রে নামেন। অনেকেই শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ পরে স্নান করেন, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে সুইমসুট বা সমুদ্রস্নানের উপযোগী পোশাক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, দিঘায় সমুদ্রের পর্যটকরা সানির সম্মানে বড় বড় ঢেউয়ের তলিয়ে যান। অনেক সময় যা নুলিয়া বা সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের নজরে আসে না। এর ফলে প্রাণ হারান ওই পর্যটকেরা। বিদেশের নিয়মে সমুদ্রে নামতে গেলে পর্যটকদের সুইমিং স্যুট পরা বাঞ্ছনীয়। এবার বিদেশের সমুদ্র সৈকতের নিয়ম দিঘায় চালু করার ভাবনা রাজ্য সরকারের।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, “সপ্তাহান্তে বিপুল সংখ্যক পর্যটক সমুদ্রে নামেন। অনেকেই শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরে স্নান করেন, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে সুইমসুট বা সমুদ্রস্নানের উপযোগী পোশাক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সুইমশুট পাওয়া যায় এখন। তবুও তাতে কারও যদি অসুবিধা হয়। তবে শাড়ি, সালোয়ার কামিজের রঙের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। পর্যটকদের চিহ্নিত করতে যাতে উজ্জ্বল রঙের শাড়ি, সালোয়ার কামিজ পরা যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।”
তটবর্তি এলাকায় মদ্যপান তামসিক দ্রব্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। তটবর্তী এলাকায় প্রচুর রেস্তোরা রয়েছে খাবারের দোকান রয়েছে বার্ন কেয়ার ইউনিট খোলা হবে। তিনি আরও জানান, পর্যটকদের মাথায় ফ্লুরোসেন্ট ক্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে দূর থেকে সহজে শনাক্ত করা যায়। পাশাপাশি, সমুদ্রতটের প্রতি 100 মিটার অন্তর প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ মোতায়েন এবং পর্যটকদের জন্য আরও উন্নত লাইফগার্ডিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা রুখতেই সরকার এই পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।