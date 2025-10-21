ভিডিয়ো কলে মুখোমুখি নৈহাটির বড়মা-দিঘার জগন্নাথদেব, ভার্চুয়ালি অর্পিত মহাপ্রসাদ

ভিডিয়ো কলে মুখোমুখি নৈহাটির বড়মা-দিঘার জগন্নাথদেব, ভার্চুয়ালি অর্পিত মহাপ্রসাদ
এমনও হয় ! দীপান্বিতা অমাবস্যায় ভার্চুয়াল সাক্ষাতে দিঘার জগন্নাথদেব ও নৈহাটির বড়মা ৷ বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন দু'পক্ষের তরফে প্রায় লক্ষাধিক ভক্ত ৷
Published : October 21, 2025 at 8:29 AM IST
নৈহাটি, 21 অক্টোবর: দিঘার জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভার্চুয়ালি অর্পণ করা হল নৈহাটির বড়মাকে । কালীপুজোর রাতে ভিডিয়ো কলে নৈহাটির বড়মার সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় দিঘার জগন্নাথদেবের । বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছেন দুই ধর্মীয় স্থানের কয়েক লক্ষ ভক্ত ।
পৌরাণিক মতে, আদি পরাশক্তির স্বরূপ বিমলাদেবী । তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরের রক্ষক । জগন্নাথের মূল পুজো হওয়ার আগে ভক্তরা রীতিনীতি মেনে পুজো করে থাকেন বিমলাদেবীকে । কালীর একটি তান্ত্রিক রূপ হিসেবে পূজিত হন বিমলা । দেবী রূপে তাঁর ভৈরব হলেন স্বয়ং জগন্নাথদেব । সেই কারণে জগন্নাথদেবের প্রসাদ বিমলাদেবীকে নিবেদন করার পরই সেই প্রসাদ মহাপ্রসাদের রূপ নেয় । সোমবার রাতে সেই প্রসাদই ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে অর্পণ কর হয় নৈহাটির বড়মাকে ।
এই বিষয়ে নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন,"এটা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের যে দিঘার জগন্নাথদেবের সঙ্গে ভার্চুয়ালি সাক্ষাৎ হয়েছে বড়মার । মন্দির কমিটি আজ জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিবেদন করেছিল বিমলাদেবীকে । যা থেকে হয়েছিল মহাপ্রসাদ । সেই প্রসাদই আজ অর্পণ করা হয়েছে নৈহাটির বড়মাকে । এতে আমরা খুবই আপ্লুত । এরকম একটি মুহূর্ত তৈরি হওয়ার জন্য দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাধারমণ দাসকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে নৈহাটির বড়মা মন্দির কর্তৃপক্ষ । ওনা'র সঙ্গে ফোনে আমার কথাও রয়েছে । ওনা'কে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা ।"
একই সুর শোনা গিয়েছে কলকাতা ইসকনের সহ-সভাপতি ও দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাধারমণ দাসের গলাতেও । তাঁর কথায়, "জগন্নাথদেবের প্রসাদ সবার প্রথমে বিমলাদেবীকে অর্পণ করা হয় । তখন সেটা মহাপ্রসাদ হয়ে যায় । বিমলাদেবীর আরেক রূপ হল মা কালী । তাই কালীপুজোর রাতে জগন্নাথদেব যে প্রসাদ গ্রহণ করেছেন সেটা লাইভ ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়েছে নৈহাটির বড়মাকে । এদিন জগন্নাথদেবের ভক্তরা ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বড়মাকে দর্শন করেছেন । আবার বড়মার ভক্তরাও জগন্নাথদেবের দর্শন পেয়েছেন ।"এদিন মহাধুমধাম করে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ইসকনের এই দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী ।
এদিকে, 102তম বর্ষে পদার্পণ করা নৈহাটির অরবিন্দ রোডে বড়মার মাতৃ প্রতিমার পুজোকে কেন্দ্র করে ভক্তদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । দণ্ডি কেটে মায়ের কাছে মানত হোক, কিংবা পুজো দেওয়া অথবা বড়মার প্রতিমা দর্শন । সবেতেই ভক্ত সমাগমে মুখর হয়ে উঠেছিল নৈহাটির আকাশ-বাতাস ।
মন্দির কমিটি সূত্রে খবর, রীতি ও পরম্পরা মেনে সোমবার রাত 12টায় বড়মার মাতৃ প্রতিমার পুজো হয়েছে । সবার আগে বড়মার প্রতিমার পুজো হয় নৈহাটিতে । তারপর বাকি পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে । সেই নিয়ম পালন হয়ে আসছে প্রতি বছরই । এবছরও তার অন্যথা হয়নি । রাতে বড়মার পুজো শুরু হওয়ার পর তিল ধারণের জায়গা ছিল না নৈহাটি স্টেশন সংলগ্ন অরবিন্দ রোডে । আর রাত আড়াইটেয় অঞ্জলির সময় গোটা অরবিন্দ রোড চলে যায় ভক্তদের দখলে । ভিড় সামাল দিতে মন্দির চত্বরে হাজির ছিলেন খোদ ব্যারাকপুরের কমিশনার মুরলীধর শর্মা । নিজের হাতে ভিড় নিয়ন্ত্রণও করতে দেখা যায় তাঁকে ।
তবে, ভক্তদের ভিড় শুরু হয়েছিল সোমবার দুপুরে বড়মাকে গয়না পড়ানোর সময় থেকেই । তাই আগে থেকেই পর্যাপ্ত পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছিল নৈহাটির অরবিন্দ রোডে । মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর আগের দিন রাত ন'টার পর থেকেই দণ্ডি কাটার জন্য ভক্তদের ঢল নামে । আর রাত বাড়তেই কাতারে কাতারে ভক্ত গঙ্গার ঘাটে ভিড় করেন স্নান করে দণ্ডি কাটবেন বলে ।
মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দণ্ডি কাটার সংখ্যা ছিল আনুমানিক তিন লাখের উপর । এছাড়াও কয়েক লাখ ভক্ত পুজো দিয়েছেন । রাজ্য তথা দেশের বাইরে থাকা ভক্তদের সুবিধার্থে এবারও অনলাইনে পুজোর ব্যবস্থা করেছিল বড়কালী পুজো সমিতি । সেখানেও পুজো দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে ভক্তদের । অনলাইনে পুজোর সংখ্যা লাখের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির তরফে ।