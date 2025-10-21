ETV Bharat / state

ভিডিয়ো কলে মুখোমুখি নৈহাটির বড়মা-দিঘার জগন্নাথদেব, ভার্চুয়ালি অর্পিত মহাপ্রসাদ

এমনও হয় ! দীপান্বিতা অমাবস্যায় ভার্চুয়াল সাক্ষাতে দিঘার জগন্নাথদেব ও নৈহাটির বড়মা ৷ বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন দু'পক্ষের তরফে প্রায় লক্ষাধিক ভক্ত ৷

Naihati boro maa and digha JAGANNATH
নৈহাটি বড়মা ও দিঘার জগন্নাথদেব (ইটিভি ভারত ও নৈহাটি বড়মা কমিটি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2025 at 8:29 AM IST

নৈহাটি, 21 অক্টোবর: দিঘার জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভার্চুয়ালি অর্পণ করা হল নৈহাটির বড়মাকে । কালীপুজোর রাতে ভিডিয়ো কলে নৈহাটির বড়মার সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় দিঘার জগন্নাথদেবের । বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছেন দুই ধর্মীয় স্থানের কয়েক লক্ষ ভক্ত ।

পৌরাণিক মতে, আদি পরাশক্তির স্বরূপ বিমলাদেবী । তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরের রক্ষক । জগন্নাথের মূল পুজো হওয়ার আগে ভক্তরা রীতিনীতি মেনে পুজো করে থাকেন বিমলাদেবীকে । কালীর একটি তান্ত্রিক রূপ হিসেবে পূজিত হন বিমলা । দেবী রূপে তাঁর ভৈরব হলেন স্বয়ং জগন্নাথদেব । সেই কারণে জগন্নাথদেবের প্রসাদ বিমলাদেবীকে নিবেদন করার পরই সেই প্রসাদ মহাপ্রসাদের রূপ নেয় । সোমবার রাতে সেই প্রসাদই ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে অর্পণ কর হয় নৈহাটির বড়মাকে ।

বড়মা ও দিঘার জগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ নিয়ে দুই মন্দির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন,"এটা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের যে দিঘার জগন্নাথদেবের সঙ্গে ভার্চুয়ালি সাক্ষাৎ হয়েছে বড়মার । মন্দির কমিটি আজ জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিবেদন করেছিল বিমলাদেবীকে । যা থেকে হয়েছিল মহাপ্রসাদ । সেই প্রসাদই আজ অর্পণ করা হয়েছে নৈহাটির বড়মাকে । এতে আমরা খুবই আপ্লুত । এরকম একটি মুহূর্ত তৈরি হওয়ার জন্য দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাধারমণ দাসকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে নৈহাটির বড়মা মন্দির কর্তৃপক্ষ । ওনা'র সঙ্গে ফোনে আমার কথাও রয়েছে । ওনা'কে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা ।"

একই সুর শোনা গিয়েছে কলকাতা ইসকনের সহ-সভাপতি ও দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাধারমণ দাসের গলাতেও । তাঁর কথায়, "জগন্নাথদেবের প্রসাদ সবার প্রথমে বিমলাদেবীকে অর্পণ করা হয় । তখন সেটা মহাপ্রসাদ হয়ে যায় । বিমলাদেবীর আরেক রূপ হল মা কালী । তাই কালীপুজোর রাতে জগন্নাথদেব যে প্রসাদ গ্রহণ করেছেন সেটা লাইভ ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়েছে নৈহাটির বড়মাকে । এদিন জগন্নাথদেবের ভক্তরা ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বড়মাকে দর্শন করেছেন । আবার বড়মার ভক্তরাও জগন্নাথদেবের দর্শন পেয়েছেন ।"এদিন মহাধুমধাম করে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ইসকনের এই দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী ।

এদিকে, 102তম বর্ষে পদার্পণ করা নৈহাটির অরবিন্দ রোডে বড়মার মাতৃ প্রতিমার পুজোকে কেন্দ্র করে ভক্তদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । দণ্ডি কেটে মায়ের কাছে মানত হোক, কিংবা পুজো দেওয়া অথবা বড়মার প্রতিমা দর্শন । সবেতেই ভক্ত সমাগমে মুখর হয়ে উঠেছিল নৈহাটির আকাশ-বাতাস ।

Naihati boro maa and digha JAGANNATH virtual meet
ভিডিয়ো কলে দুই দেবদেবীর সাক্ষাতের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

মন্দির কমিটি সূত্রে খবর, রীতি ও পরম্পরা মেনে সোমবার রাত 12টায় বড়মার মাতৃ প্রতিমার পুজো হয়েছে । সবার আগে বড়মার প্রতিমার পুজো হয় নৈহাটিতে । তারপর বাকি পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে । সেই নিয়ম পালন হয়ে আসছে প্রতি বছরই । এবছরও তার অন‍্যথা হয়নি । রাতে বড়মার পুজো শুরু হওয়ার পর তিল ধারণের জায়গা ছিল না নৈহাটি স্টেশন সংলগ্ন অরবিন্দ রোডে । আর রাত আড়াইটেয় অঞ্জলির সময় গোটা অরবিন্দ রোড চলে যায় ভক্তদের দখলে । ভিড় সামাল দিতে মন্দির চত্বরে হাজির ছিলেন খোদ ব‍্যারাকপুরের কমিশনার মুরলীধর শর্মা । নিজের হাতে ভিড় নিয়ন্ত্রণও করতে দেখা যায় তাঁকে ।

তবে, ভক্তদের ভিড় শুরু হয়েছিল সোমবার দুপুরে বড়মাকে গয়না পড়ানোর সময় থেকেই । তাই আগে থেকেই পর্যাপ্ত পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছিল নৈহাটির অরবিন্দ রোডে । মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর আগের দিন রাত ন'টার পর থেকেই দণ্ডি কাটার জন‍্য ভক্তদের ঢল নামে । আর রাত বাড়তেই কাতারে কাতারে ভক্ত গঙ্গার ঘাটে ভিড় করেন স্নান করে দণ্ডি কাটবেন বলে ।

মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দণ্ডি কাটার সংখ্যা ছিল আনুমানিক তিন লাখের উপর । এছাড়াও কয়েক লাখ ভক্ত পুজো দিয়েছেন । রাজ‍্য তথা দেশের বাইরে থাকা ভক্তদের সুবিধার্থে এবারও অনলাইনে পুজোর ব্যবস্থা করেছিল বড়কালী পুজো সমিতি । সেখানেও পুজো দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে ভক্তদের । অনলাইনে পুজোর সংখ্যা লাখের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির তরফে ।

নৈহাটির বড়মা
বড়মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত জগন্নাথদেবের
NAIHATI BORO MAA
DIGHA JAGANNATH TEMPLE
KALI PUJA 2025

