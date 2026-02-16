ETV Bharat / state

ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে দুর্গাপুরে বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতিবাদ মিছিল

আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, মাসিক ভাতা অবিলম্বে বাড়িয়ে ন্যূনতম 5,000 টাকা করতে হবে ৷

SPECIALLY ABLED DEMAND ALLOWANCE
ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতিবাদ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 16 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকদের ভাতা দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে ৷ আর তার জেরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন উপভোক্তারা। এরই প্রতিবাদে সোমবার রাস্তায় নামলেন প্রায় এক হাজার বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ।

2018 সালে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক ভাতা 1,000 টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এরপর বহু বছর কেটে গেলেও সেই ভাতার অঙ্ক আর বাড়ানো হয়নি। অন্যদিকে, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিজেদের প্রতি 'বৈষম্যমূলক আচরণ' করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। এই দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনকারীরা দুর্গাপুরে ভগত সিং স্টেডিয়াম থেকে হুইলচেয়ারে বসেই প্রতিবাদে একটি যাত্রা শুরু করেন। সিটি সেন্টার এলাকা অতিক্রম করে মিছিল পৌঁছয় মহকুমা শাসকের দফতরে ৷ সেখানে তাঁরা স্মারকলিপিও জমা দেন ৷

ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতিবাদ (ইটিভি ভারত)

আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, মাসিক ভাতা অবিলম্বে বাড়িয়ে ন্যূনতম 5,000 টাকা করতে হবে ৷ দীর্ঘদিনের বকেয়া ও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্বিবেচনা করতে হবে সহায়তার পরিমাণ ৷ বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য পৃথক সামাজিক সুরক্ষা নীতি কার্যকর করতে হবে বলেও দাবি আন্দোলনকারীদের ৷

মহেশ গুপ্তা এবং রাম প্রতাপ মণ্ডলের হুঁশিয়ারি, "মাত্র এক হাজার টাকায় আমাদের সংসার চলে ? যারা সুস্থ তাদের জন্য মাসে 1,500 টাকা আর আমাদের জন্য হাজার টাকা ? তাও আবার আমরা সময় টাকা পাই না। দ্রুত দাবি মানা না-হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব আমরা ৷"

এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের ভাতা বাড়ানো হচ্ছে ৷ অথচ যারা শারীরিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষম তাদের কথা ভাবেনি সরকার। ভোটমুখী এই প্রকল্পগুলির বিরোধিতা আমরা করছি না, কিন্তু আমরা স্থায়ী সমাধানের কথা বলছি। শিল্পের কথা বলছি, চাকরির কথা বলছি।" ভোটমুখী রাজ্যের আবহে শাসক ও বিরোধী শিবিরের তরজায় বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে ৷ একে মানবিক ইস্যু না রাজনৈতিক—তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

TAGGED:

PHYSICAL CHALLENGES AGGITATION
ভাতাবৃদ্ধির দাবি বিশেষভাবে সক্ষমদের
ভাতা বৃদ্ধির দাবি
DEMAND HIKE IN MONTHLY ASSISTANCE
DIFFERENTLY ABLED PEOPLE PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.