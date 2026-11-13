অনলাইন গেম থেকে হওয়া প্রেমের সম্পর্কে ফাটলই কি বরানগরের তরুণীর খুনের কারণ

অনলাইন গেম থেকে হওয়া প্রেমের সম্পর্কে ফাটলই কি বরানগরের তরুণীর খুনের কারণ
Baranagar Murder Case: বরানগরের একটি ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার ৷ ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে মূল অভিযুক্তকে ৷
Published : November 13, 2026 at 10:53 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: অনলাইন গেমিংয়ের ভার্চুয়াল জগৎ থেকে বাস্তবের প্রেম, আর সেই সম্পর্কের টানাপোড়েনেই কি মর্মান্তিক পরিণতি হল বরানগরের তরুণীর ? মঙ্গলবার রাতে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে নেমে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল পুলিশ ।
ঘটনার পর ভিনরাজ্যে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন অভিযুক্ত ধরমবীর কুমার ৷ তবে শেষরক্ষা হয়নি । বৃহস্পতিবার দিল্লির আনন্দ বিহার স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতকে জেরা করে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ ও খুনের প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ।
অনলাইন গেম থেকে ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্কের ফাটল
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ধরমবীর কুমারের সঙ্গে মৃত তরুণীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল । একটি গ্রুপ তৈরি করে তাঁরা নিয়মিত অনলাইন গেম ‘পাবজি’ খেলতেন । সেই সূত্রেই দু’জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং তা প্রেমের সম্পর্কে গড়ায় । তবে সম্প্রতি তাঁদের সেই সম্পর্কে চিড় ধরেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের । সম্পর্কের এই ছন্দপতনের জেরেই তরুণীকে খুন করা হয়েছে, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও গভীর অভিসন্ধি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, কালীপুজোর সন্ধ্যায় অর্থাৎ গত 8 তারিখ কলকাতায় এসে দক্ষিণেশ্বরের ‘ময়ূর গেস্ট হাউস’-এ উঠেছিলেন ধরমবীর । পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মৃত তরুণীই ধরমবীরকে বরানগরে তাঁর জামাইবাবুর ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠিয়েছিলেন । আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পেরেছে, দুপুর 1টা নাগাদ ওই তরুণী বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেন । এর কিছুক্ষণ পরই ধরমবীরকেও সেখানে ঢুকতে দেখা যায়। বিকেল 4টে নাগাদ অভিযুক্ত যুবককে একাই আবাসন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেলেও, তরুণীর আর কোনও খোঁজ মেলেনি । রাতেই ওই বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয় ।
হত্যাকাণ্ডের পর মৃত তরুণীর মোবাইল ফোনটি নিয়ে চম্পট দেন অভিযুক্ত । গেস্ট হাউস সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল 5টা 40 মিনিট নাগাদ দক্ষিণেশ্বরের ওই আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে যান ধরমবীর । এরপর গভীর রাতে অর্থাৎ 1টা 40 মিনিটে হাওড়া স্টেশন থেকে বিভূতি এক্সপ্রেসে চেপে বসেন ।
এদিকে, তরুণীর মৃত্যুর পর তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছে একাধিক রহস্যজনক ফোন ও মেসেজ আসতে শুরু করে । মৃতার ভাইয়ের দাবি, ফোন ধরে অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, ‘কী জানার ইচ্ছা আছে বলুন, জলদি বলুন, না হলে ফোন সুইচ অফ করে দেব । সব বলে দেব আপনাকে ।’ ফোনের ওপার থেকে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে আরও বলা হয়, ‘তোমার আশপাশেই থাকব, কিন্তু তুমি খুঁজে পাবে না ।’ এরপর 'বাই' বলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় । পুলিশের জেরায় ধরমবীর স্বীকার করেছে, মৃতার ফোন ব্যবহার করে তিনিই পরিবারের লোকজনকে ওই ফোন ও মেসেজগুলো করেছিলেন ।
মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ধরে দিল্লিতে জালে অভিযুক্ত
ট্রেনে চেপে পালানোর সময় মুঘলসরাই স্টেশনে (এখন নাম - পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন) পৌঁছে তরুণীর মোবাইল ফোনটি সুইচ অফ করে দেন অভিযুক্ত । তবে ততক্ষণে প্রযুক্তির সাহায্যে অভিযুক্তের গতিবিধি ট্র্যাক করতে শুরু করে পুলিশ । শেষ পর্যন্ত মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ও গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দিল্লির আনন্দ বিহার স্টেশনের কাছ থেকে ধরমবীরকে পাকড়াও করা হয় । এই বিষয় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘ধৃতকে খুব ভালোভাবে জেরা করে তথ্য ও সঠিক মোটিভ খুজে পাওয়া জরুরি ৷’’
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