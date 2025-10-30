অনিচ্ছুক BLO-রা কি শেষপর্যন্ত কাজে যোগ দিলেন! কী জানাল নির্বাচন কমিশন
বৃহস্পতিবার বেলা 12টার মধ্য়ে অনিচ্ছুক বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসারদের কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছিল৷
Published : October 30, 2025 at 9:33 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: চলতি বছরের নভেম্বর মাসের চার তারিখ থেকে ডিসেম্বর মাসের চার তারিখ, টানা একমাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) হবে৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে কাজ করবেন নির্বাচন কমিশনের বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-রা৷
নির্বাচন কমিশনের তরফে এসআইআর-এর ঘোষণা হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে বিএলও-দের নিয়ে একটি টানাপোড়েন তৈরি হয়৷ বুধবার দেখা যায় যে শতাধিক বিএলও কাজে যোগ দেননি৷ এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়৷ বেঁধে দেওয়া হয় সময়সীমাও৷ স্বাভাবিকভাবেই বৃহস্পতিবার সকলেই জানতে উৎসুক ছিলেন যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কি কাজে যোগ দিলেন বিএলও-রা?
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে 143 জন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-কে নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল৷ তাঁরা কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বেশিরভাগই ছিল মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার ও কলকাতা উত্তরের বিএলও৷ বুধবার দুপুরে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের বৈঠক হয়৷ সেখানে বিএলও সমস্যার কথা উঠে আসে৷ দিল্লি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে বিএলও-রা কাজে যোগ না-দিলে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে৷
এর পর বুধবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে বৃহস্পতিবার বেলা 12টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে সমস্ত বিএলও-কে৷ না-হলে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং শুরু হবে৷ আর প্রত্যেককে সাসপেন্ডও করা হবে৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তার পরই অনিচ্ছুক বিএলও-রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছেন৷
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে অনেকদিন ধরেই প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন৷ সেই কারণে বিএলও-দের প্রশিক্ষণের কাজও চলছে৷ প্রায় সাতমাস ধরে এই প্রক্রিয়া চলেছে৷ শুধু কলকাতায় নয়, দিল্লিতে নিয়ে গিয়েও বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে৷ ফলে পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁরা পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে অবগত৷ সেই কারণে শেষ মুহূর্তে কেউ সরে গেলে, তা নিয়ে সমস্যা হবেই৷ তাই 143 জন বিএলও যখন কাজে যোগ দিতে চাইছিলেন না, সেই সময় রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরকে চিঠিও লেখেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল৷ যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নাম বিএলও হিসেবে মনোনীত হয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েই ওই চিঠি লিখেছিলেন মনোজ আগরওয়াল৷
এদিকে বিএলও-দের যোগদান নিয়ে যখন টানাপোড়েন চলছে, সেই সময় অনেকে এই কাজের সুযোগ না-পেয়ে আক্ষেপ করেছেন৷ চিঠি লিখে সেই কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে৷ কমিশন সূত্রেই এই খবর পাওয়া গিয়েছে৷ জানা গিয়েছে, কমিশনের দফতরে এমন বহু সরকারী কর্মীদের চিঠি এসেছে, যাঁরা বিএলও হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এমনকী, অনেকেই তাঁদের চিঠিতে লিখেছেন যে আগেও তাঁরা নির্বাচনের কাজে বিএলও-র দ্বায়িত্ব পালন করেছেন৷ কিন্তু স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় তাঁরা বিএলও হিসেবে কাজ করার সুযোগ না-পেয়ে হতাশ৷
প্রসঙ্গত, গত সোমবার ভারতের নির্বাচন কমিশনের তরফে দেশের নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত এসআইআর শুরু করার ঘোষণা করা হয়৷ ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার৷ কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, 28 অক্টোবর থেকে 3 নভেম্বর পর্যন্ত চলছে মুদ্রণ ও প্রশিক্ষণ পর্ব৷ এর পর 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর-এর মাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের কাজ করবেন৷
আগামী 9 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন৷ ওই দিন থেকে 2026 সালের 8 জানুয়ারি পর্যন্ত ওই খসড়া তালিকার ভিত্তিতে দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে কমিশনের কাছে৷ এবার দাবি ও আপত্তির উপর শুনানি এবং তথ্য যাচাইয়ের কাজ হবে৷ সেই পর্ব 9 ডিসেম্বর থেকেই শুরু হবে৷ চলবে পরের বছর 31 জানুয়ারি পর্যন্ত৷ সবশেষে আগামী 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন৷
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় অংশ বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ৷ সেই কাজ শেষ পর্যন্ত সব জটিলতা কাটিয়ে 100 শতাংশ বিএলও-দের নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে৷