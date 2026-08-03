কোন সরকারি অফিসার কত ভাগ পেতেন ? টুলুর ম্যানেজারের ডায়েরিতে উল্লেখ

কোন সরকারি অফিসার কত ভাগ পেতেন ? টুলুর ম্যানেজারের ডায়েরিতে উল্লেখ
সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তীর বিস্ফোরক দাবি ৷ টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিকের ডায়েরিতে উঠে এল নয়া তথ্য ৷
Published : August 3, 2026 at 7:32 PM IST
সিউড়ি, 3 অগস্ট: 'মাফিয়া' টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার গ্রেফতার হতেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকদের টাকা দিয়েই চলত 'মাফিয়া' টুলু মণ্ডলের সমস্ত বেআইনি কার্যকলাপ। ধৃত ম্যানেজারের কাছ থেকে মিলল হাতে লেখা ডায়েরি ৷ তাতেই লেখা কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সেসব। সোমবার, বিস্ফোরক দাবি মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তীর ৷ টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে 7 দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিলেন সিউড়ি জেলা আদালতের বিচারক ৷
তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটি বিষয় দেখা গেল, টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার গ্রেফতারের কিছুক্ষণের মধ্যেই মহম্মদবাজার থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টর সানাউল হোসেন ও আব্দুল আলিমকে বীরভূম পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী বলেন, "টুলু মণ্ডলের ম্যানেজারের কাছ থেকে একটা হাতে লেখা ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে ৷ তাতে লেখা আছে কোন সরকারি অফিসারকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ মেয়ের বিয়েতে কত খরচ হয়েছে ৷ তদন্ত খুব ভালোভাবে চলছে ৷ আরও জানতে 10 দিনের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল ৷ আদালত 7 দিনের হেফাজত মঞ্জুর করেছে ৷ আরও তথ্য উঠে আসবে পরবর্তীতে ৷"
বীরভূমের পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের বেআইনি সম্পত্তির পাহাড় এখন রাজ্যে চর্চিত বিষয় ৷ 29 জুন টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা ও 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ। তারপরেই গ্রেফতার করা হয়েছে মীনারকে ৷ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই উঠে আসে টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিকের নাম ৷ তাকে এদিন গ্রেফতার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।
এদিকে, এখনও পর্যন্ত অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ টুলু মণ্ডলের 3টি বাড়ি সিল করা হয়েছে ৷ 6টি ব্যাঙ্ক একাউন্টে ফ্রিজ করা হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে কমবেশি প্রায় 400 কোটি টাকা রয়েছে অ্যাকাউন্টগুলিতে ৷ এছাড়া, কোটি কোটি টাকার বিস্তীর্ণ বিঘার পর বিঘা জমি। 500টির বেশি ডাম্পার, 2টি পেট্রল পাম্পের হদিশ মিলেছে। তবে পাথর মাফিয়া টুলুর ম্যানেজার গ্রেফতার হতেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিকের কাছ থেকে একটি ডায়রি উদ্ধার করেছে তদন্তকারী অফিসারেরা ৷ হাতে লেখা এই ডায়েরিতে স্পষ্টভাবে নাকি লেখা রয়েছে কোন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকে কবে, কত টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ এমনকি, টুলু মণ্ডলের মেয়ে সালমার বিয়েতে যে খরচ হয়েছে সেসব তথ্যও লেখা রয়েছে ৷ আদালতে জানালেন মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী ৷ আইনজীবী আগেও আদালতে জানিয়েছেন, টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সোনার বাটগুলি মধ্যপ্রাচ্যে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
এদিন, টুলু মণ্ডলের ম্যানেজারকে সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ তবে এই ডায়েরি হাতে পেতেই তদন্ত অন্য মোড় নিয়েছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্রে ৷ ডায়েরি থেকে তাবড়-তাবড় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য মিলেছে ৷ অর্থাৎ, পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সম্পূর্ণ মদতেই অন্ধকার দুনিয়ার বেতাজ বাদশা মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু ৷ বীরভূমের পাথর কারবারে রাশ ছিল তার হাতেই ৷ টুলুর নির্দেশ ছাড়া ক্রাশার থেকে এক কুচি পাথর বীরভূম জেলার বাইরে যেত না ৷ বকলে বীরভূম জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক ছিল এই মাফিয়া টুলু ৷ এক এক করে সেসব তথ্যই সামনে উঠে আসছে ৷ যদিও, বর্তমানে তিনি ভারতে নেই ৷ জানা গিয়েছে, পরিবার নিয়ে তুরস্কে ছুটি কাটাচ্ছেন ৷
তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটি বিষয় দেখা গেল টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার গ্রেফতার কিছুক্ষণের মধ্যেই মহম্মদবাজার থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টর সানাউল হোসেন ও আব্দুল আলিমকে বীরভূম পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, প্রতিদিন বীরভূমের এই 5টি টোল আদায় গেট থেকে প্রায় 3 থেকে সাড়ে 3 কোটি টাকা আদায় হয় ৷ কখনও কখনও এই টাকা আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত যেত ৷ কিন্তু, সরকারি কোষাগারে জমা পড়তো মাত্র 80 থেকে 90 লক্ষ টাকা ৷ কখনও 1 কোটি বা 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷ বাকি টাকা টুলু মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে পুলিশ, প্রশাসন, এমনকি সাংবাদিকদের একাংশের কাছে চলে যেত বলে খবর ৷ টুলু মণ্ডলের গুন্ডাদের কড়া নিরাপত্তায় চলত বেআইনি ডিসিআর গেটগুলি ৷
পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাসে কমপক্ষে 70 থেকে 90 কোটি টাকা টুলু মণ্ডলের পকেটে যেত ৷ এভাবে 2015 থেকে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত চলেছে টুলু মণ্ডলের টাকা তোলার কারবার ৷ শুধু পাথর থেকে আয় নয়, ময়ূরাক্ষী নদীতে একাধিক বালির ঘাট চালাত টুলু মণ্ডল। অধিকাংশ ঘাটই বেআইনি ৷ 500 বেশি ডাম্পার রয়েছে টুলু মণ্ডলের ৷ এছাড়া, আত্মীয়দের নামেও ডাম্পার রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে সাড়ে 800 ডাম্পারের মালিক টুলু। বীরভূম জেলায় খাদান ও ক্রাশার মালিকদের কাছে অঘোষিত নির্দেশ ছিল টুলু মণ্ডলের ডাম্পারই ব্যবহার করতে হবে ৷ না-পাওয়া গেলে তখন অন্য কারও ডাম্পার মালবোঝাইয়ের জন্য নিতে পারবে ৷