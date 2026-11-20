5 মাস ধরে অমিল শিশুদের ডায়রিয়া প্রতিরোধক টিকা ! উদ্বিগ্ন মায়েরা
Diarrhoea preventive vaccines for children: রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিনের আকাল ! স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সর্বত্রই একই ছবি । অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 20, 2026 at 11:06 PM IST
বীরভূম ও বর্ধমান, 20 নভেম্বর: শিশুদের ডায়রিয়া প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোটা ভাইরাসের টিকা । অথচ সেই টিকাই গত 4-5 মাস ধরে কার্যত অমিল । বীরভূমের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সন্তানকে টিকা দিতে নিয়ে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে মায়েদের ।
কোথাও টিকার সরবরাহ নেই বলে জানানো হচ্ছে, কোথাও আবার কবে মিলবে, তারও নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না । ফলে একদিকে যেমন উদ্বেগ বাড়ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে, তেমনই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে শিশুদের অভিভাবকদের । বিশেষত যেসব শিশুর টিকাকরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হয়ে আসছে, তাদের নিয়ে বেশি চিন্তায় পরিবারগুলি । তবে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর, এ বিষয়ে তারা খোঁজ-খবর নেবেন এবং সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
অন্যান্য টিকা মিললেও অমিল রোটা
সরকারি টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় শিশুদের একাধিক রোগের প্রতিরোধক টিকা দেওয়া হয় । সেই তালিকায় রয়েছে রোটা ভাইরাসের টিকাও । কিন্তু বীরভূমের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অভিভাবকদের অভিযোগ, অন্যান্য টিকা পাওয়া গেলেও রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিন মিলছে না । গত 4-5 মাস ধরে এই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের । অনেক মা সকাল থেকে সন্তানকে কোলে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অপেক্ষা করছেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকা না পেয়েই বাড়ি ফিরতে হচ্ছে ।
কোনও কোনও শিশুর ক্ষেত্রে এক দফার টিকাকরণ হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী ডোজের সময় এসে গেলেও টিকা পাওয়া যাচ্ছে না । ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টিকাকরণ সম্পূর্ণ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে । অভিভাবকদের আশঙ্কা, টিকা পাওয়ার নির্দিষ্ট বয়সসীমা পেরিয়ে গেলে পরে আর সেই সুযোগ থাকবে না । এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবি উঠছে ।
টিকা নিয়ে উদ্বেগ বর্ধমানেও
সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন ধরে রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে । বর্ধমানের আউশগ্রামের বাসিন্দা অনিতা মাল (নাম পরিবর্তিত) বলেন, শিশুর বয়স 20 দিন। শিশুকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য এসেছিলাম । এখন ভ্যাকসিন না থাকায় কয়েকদিন পরে খবর নিতে বলেছে । যদিও হাসপাতালের সুপার ডাঃ শান্তনু সেন বলেন, "এখনও পর্যন্ত এই ভ্যাকসিন নিতে এসে কোনও রোগী বা শিশুর পরিবার সমস্যায় পড়েনি । আমাদের সব দিকেই নজর রয়েছে । যাতে কোনও শিশুর কোনও অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য রাখছি । কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় ।"
শিশুদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ রোটা টিকা ?
রোটা ভাইরাস মূলত শিশুদের অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায় । এর ফলে তীব্র ডায়রিয়া, বমি এবং জ্বর হতে পারে । বারবার পাতলা পায়খানার কারণে শরীর থেকে প্রচুর জল ও প্রয়োজনীয় লবণ বেরিয়ে যায় । তৈরি হয় মারাত্মক জলশূন্যতা । বিশেষ করে সদ্যোজাত এবং কমবয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । সময়মতো চিকিৎসা না হলে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে ।
শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক কম থাকায় রোটা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি । তাই এই ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া প্রতিরোধে টিকাকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির অংশ হিসাবেই শিশুদের নির্দিষ্ট বয়সে রোটা ভাইরাসের টিকা দেওয়া হয় । কিন্তু টিকার সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সেই কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ ।
বছরে 10 লক্ষ শিশু হাসপাতালে ভর্তি
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর অন্তত 10 লক্ষ শিশু রোটা ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় । একসময় ভারতে এই ভাইরাসের সংক্রমণে বছরে প্রায় 80 হাজার শিশুর মৃত্যু হত বলেও উল্লেখ রয়েছে । টিকাকরণ কর্মসূচি চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের এই সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেওয়া এবং মৃত্যুর হার কমানো ।
সেই জায়গায় টিকার সরবরাহে দীর্ঘদিনের ঘাটতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে । কারণ, টিকাকরণে দেরি হলে শিশুদের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, রোটা ভাইরাসজনিত ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে জলশূন্যতা দ্রুত বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে । তাই টিকার পাশাপাশি সংক্রমণ হলে দ্রুত চিকিৎসা এবং পর্যাপ্ত তরল দেওয়াও জরুরি ।
'রাজ্যের স্টোরে টিকা ছিল না'
টিকার অমিল নিয়ে বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) চিকিৎসক সুব্রত ঘোষ বলেন, "রাজ্যের স্টোরে এই ভ্যাকসিন ছিল না । এখন খবর নিলাম, এসেছে । আমরাও নিয়ে আসব জেলায় ।" জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এই আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও কবে থেকে জেলার সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে টিকা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্টতা নেই। দীর্ঘদিন ধরে সরবরাহ না থাকায় যে সমস্ত শিশুর টিকাকরণ বাকি রয়েছে, তাদের কী ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টিকা দেওয়া হবে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ।
টিকা না পেয়ে চিন্তায় মায়েরা
সন্তানকে নির্দিষ্ট সময়ে টিকা দিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েও ফিরে আসতে হচ্ছে মায়েদের । এক শিশুর মা মণিকা ঠাকুরের কথায়, "সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়াতে নিয়ে এসেছিলাম । ওরা বলল, সাপ্লাই নেই । রোটা ভ্যাকসিন ডায়রিয়ার জন্য, তাই না দিতে পারলে চিন্তা হচ্ছে । আমার মতো অনেকেই এসেছে, তারাও পাচ্ছে না । বয়স পেরিয়ে গেলে তখন আর এই ভ্যাকসিন দিয়ে কী হবে, তাই চিন্তা তো হচ্ছেই ।"
বোলপুরের একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী শুভশ্রী ভট্টাচার্যও টিকার অনিয়মিত সরবরাহের কথা জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, "রোটা সাপ্লাই নেই । মাঝে মাঝে যখন আসছে, তখন বাচ্চাদের দিচ্ছি । সব সময় আসছে না এই ভ্যাকসিন । ডায়রিয়া আটকায়, তাই গুরুত্বপূর্ণ তো অবশ্যই । কিন্তু সাপ্লাই না থাকলে কী করব বলুন! তবে যখনই আসছে, আমরা যাদের পাওয়ার কথা, তাদের ডেকে দিয়ে দিচ্ছি ।"
সবমিলিয়ে রোটা ভাইরাসের টিকার ঘাটতি নিয়ে বীরভূমে তৈরি হয়েছে উদ্বেগের পরিস্থিতি । জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে টিকা আসার আশ্বাস মিললেও সরবরাহ নিয়মিত না হলে সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব নয় । বিশেষত যেসব শিশুর টিকাকরণের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতর কী ব্যবস্থা নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে অভিভাবকেরা ।