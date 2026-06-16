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ডায়মন্ড হারবার মডেলে ধাক্কা ! পুলিশের জালে অভিষেক ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা

একাধিক মামলার তদন্ত চলছে মইদুল ইসলামের নামে ৷ তারই এক মামলার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তৃণমূলের এই শিক্ষক নেতা ৷

ABHISHEK banerjee close AIDE TEACHER MOIDUL ISLAM
অভিষেকের সঙ্গে তৃণমূলের শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 11:17 AM IST

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ডায়মন্ড হারবার, 16 জুন: আটক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা ৷ মঙ্গলবার সকালের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবারে ৷ এদিন মইদুল ইসলামকে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ নেতড়া এলাকা থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ।

পুলিশ সূত্রে খবর, 2022 সালে এক ব্যক্তিকে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্ররোচনার অভিযোগ ছিল মইদুলের বিরুদ্ধে ৷ সেই মামলার তদন্তে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি, মইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে আচমকাই নেতড়া এলাকায় অভিযান চালায় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ । সেখান থেকেই মইদুল ইসলামকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলাটির তদন্ত চলছিল । সম্প্রতি তদন্তে কিছু নতুন তথ্য উঠে আসার পরই পুলিশ নড়েচড়ে বসে বলে সূত্রের দাবি । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার সকালের অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ।

ABHISHEK banerjee close AIDE TEACHER MOIDUL ISLAM
তৃণমূলের শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম (ফাইল ছবি)

মইদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচিত মুখ হিসেবে সক্রিয় ছিলেন । রাজনৈতিক মহলে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত । ফলে তাঁর আটকের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা বেড়েছে রাজনৈতিক অন্দরে ।

যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কোনও বিবৃতি সামনে আসেনি । পুলিশ সূত্রে খবর, আপাতত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তদন্তের প্রয়োজনে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ।

অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । বিরোধীদের একাংশ শাসকদলকে নিশানা করতে শুরু করেছে । যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।

মইদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হবে, নাকি শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হবে তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে মঙ্গলবার সকালের এই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবারজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ।

TAGGED:

ABHISHEK AIDE TEACHER MOIDUL ISLAM
অভিষেক ঘনিষ্ঠ শিক্ষক মইদুল ইসলাম
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