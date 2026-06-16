ডায়মন্ড হারবার মডেলে ধাক্কা ! পুলিশের জালে অভিষেক ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা
একাধিক মামলার তদন্ত চলছে মইদুল ইসলামের নামে ৷ তারই এক মামলার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তৃণমূলের এই শিক্ষক নেতা ৷
Published : June 16, 2026 at 11:17 AM IST
ডায়মন্ড হারবার, 16 জুন: আটক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা ৷ মঙ্গলবার সকালের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবারে ৷ এদিন মইদুল ইসলামকে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ নেতড়া এলাকা থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, 2022 সালে এক ব্যক্তিকে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্ররোচনার অভিযোগ ছিল মইদুলের বিরুদ্ধে ৷ সেই মামলার তদন্তে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি, মইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে আচমকাই নেতড়া এলাকায় অভিযান চালায় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ । সেখান থেকেই মইদুল ইসলামকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলাটির তদন্ত চলছিল । সম্প্রতি তদন্তে কিছু নতুন তথ্য উঠে আসার পরই পুলিশ নড়েচড়ে বসে বলে সূত্রের দাবি । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার সকালের অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ।
মইদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচিত মুখ হিসেবে সক্রিয় ছিলেন । রাজনৈতিক মহলে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত । ফলে তাঁর আটকের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা বেড়েছে রাজনৈতিক অন্দরে ।
যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কোনও বিবৃতি সামনে আসেনি । পুলিশ সূত্রে খবর, আপাতত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তদন্তের প্রয়োজনে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ।
অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । বিরোধীদের একাংশ শাসকদলকে নিশানা করতে শুরু করেছে । যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
মইদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হবে, নাকি শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হবে তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে মঙ্গলবার সকালের এই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবারজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ।